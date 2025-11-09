«Las ausencias nos guiñan un ojo desde el pasado para ampliar nuestra mirada» El Museo y Centro de Investigación de Altamira cuenta con un proyecto pionero que investiga la prehistoria con perspectiva de género

En 'Los Picapiedra', Pedro y Pablo salen cada mañana a trabajar, mientras en casa les esperan Vilma y Betty, todos ellos apoyados en sus relativas labores por distintas especies de simpáticos dinosaurios. De esta inocente escena de dibujos animados chirría la convivencia entre humanos y animales con eras de distancia, pero no el reparto de roles entre hombres y mujeres. Una máxima que se ha dado en la arqueología y sus disciplinas adyacentes sin que se ponga un pero. Hasta ahora.

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira propone entre sus actividades un itinerario por su exposición permanente desde la perspectiva de género. La próxima cita será el 5 de diciembre. No se trata solo de incorporar a las mujeres al relato «sino de analizar desde diferentes perspectivas para entender las sociedades de ese momento», explica Elena Sánchez, conservadora del departamento de Investigación y guía de estas visitas pioneras.

Sostiene la investigadora que la prehistoria ha servido hasta fechas muy recientes para legitimar situaciones de desigualdad en las sociedades presentes, «perpetuando diferentes mensajes ideológicos con respecto a la sociedad, la familia, la división sexual del trabajo y el género».

La implementación de la paleogenomia, hace unos siete años, lo cambió todo, permitiendo algo tan necesario como sexar los restos, «algo muy complicado con anterioridad». Así, se dio por supuesto que los huesos del Dolni Vestoria (República Checa) correspondían a una mujer adúltera y sus dos amantes, todos ellos castigados con la muerte. Las pruebas demostraron que eran tres hombres de la misma familia. Los llamados Amantes de Mantua son en realidad dos hombres. Ejemplos ante los que Sánchez lanzaba una pregunta a los visitantes: «¿Cómo sabemos que fue un hombre el que pintó Altamira?».

Los sucesivos estudios, haciendo nuevas preguntas a los restos, «ampliando la mirada», exponen que en tiempos paleolíticos «toda la sociedad hacía lo mismo, salvo los niños». Cazaban –menos de lo que se cree, pues comían pescado y vegetales– y trabajaban la carne y los tejidos por igual; las estrías de los dientes, por ejemplo, muestran que hombres y mujeres masticaban la piel para trabajarla con más facilidad. Todo ello considerando que «podemos aproximarnos, pero no afirmar, porque los géneros y el sexo son construcciones culturales muy posteriores».

«Las ausencias también nos guiñan un ojo desde el pasado y es un compromiso de todo el mundo preguntarnos qué hay más allá y cómo podemos descubrir más datos de las mujeres en la prehistoria, pero también en épocas más reciente, pues tenemos madres y abuelas cuyo trabajo hay que valorar».

Ampliar Los visitantes atentos a las explicaciones de Sánchez JS Dos nombres propios que construyeron la historia del Museo Durante 33 años de su vida, Matilde Músquiz investigó el arte rupestre. Ella fue la autora de los facsímiles y se implicó en la creación de la neocueva. «Gracias a ella sabemos cómo eran las técnicas que empleaban». Todas las reproducciones que se ven hoy en el museo son obra suya. «Siempre queremos ponerla de relieve, por su labor. La otra mujer es aún más desconocida; María Sanz de Sautuola, de quien unas versiones dicen que, de niña, vio los polícromos por primera vez. «Fue una mujer de su época y por tanto, sabemos poco de ella». Se dedicó a tener hijos y cuidarlos, «como la sociedad esperaba de ella». Pero «hizo algo muy importante que la define como mujer más inteligente de lo que ha tracendido»: donó toda la colección de su padre, germen de lo que en 1979 originó el Museo de Altamira.

El objetivo del grupo pionero, en el que está implicado todo el personal de Altamira es reflexionas sobre por qué solo conocemos una perspectiva y qué sabemos ahora a la luz de todo lo que se ha ido descubriendo con nuevas metodologías. Hacer nuevas preguntas, para obtener nuevas respuestas, es la clave. El recorrido que plantea el Museo está ilustrado con elementos que han ido actualizándose en los últimos años. En las pinturas de Mauricio Antón todos los personajes realizan acciones dinámicas «con un sentido y un por qué; nadie queda en un plano relegado», como ocurre en el panel que muestra 'El estereotipo del Hombre de las Cavernas'; un individuo erguido, que mira al horizonte buscando riesgos, armado, mientras a sus pies una mujer amamanta a un bebé y varios niños se reparten por la escena. También se puede ver la serie de ocho ilustraciones de Yolanda Gómez que representa algo fundamental que no ha quedado plasmado con regularidad: los cuidados «una actividad transversal a todas las sociedades humanas» y especialmente clave para las comunidades nómadas. Un concepto introducido en el debate por la antropóloga Margaret Mead en los años 50, quien defendía que el primer signo de civilización era un fémur roto y curado. Frente a los peligros de una lesión así, que condenarían a la víctima a una muerte casi segura, alguien les ayudó a sanar, alejando los riesgos y alimentándoles.

«No dudemos jamás de la capacidad de tan sólo un grupo de ciudadanos insistentes y comprometidos para cambiar el mundo», defendió la norteamericana a mediados del siglo XX. La incorporación de otras investigadoras supuso un cambio decisivo. Su sentencia podría aplicarse hoy en día, ante la necesidad de hacer una relectura de lo asumido cuando se habla de nuestra historia y prehistoria.