La filóloga, activista y feminista Isabel Tejerina, primera concejala de la democracia en el Ayuntamiento de Santander, falleció hace un año. Alberto Aja

La 'autobiografía incompleta' de Isabel Tejerina asoma en 'Al cabo de los años'

El libro editado por La Vorágine recorre su vida desde su infancia en Mieres, pasa por su juventud en Oviedo y se centra en su actividad política y su activismo social y cultural en Cantabria

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

«Voy a escribir recuerdos de la vida vivida. Como ellos, inicio cada uno con la frase: Me acuerdo». Las palabras preliminares de este cuaderno ... de bitácora transparentan la pasión, el activismo, la vitalidad, el compromiso político y social, el amor por la literatura, la escritura y la vocación de actriz a través de un itinerario sembrado de reflexiones, apuntes y deseos. No faltan tampoco imágenes. La filóloga y doctora en Ciencias de la Educación Isabel Tejerina Lobo falleció hace justamente un año. Poco antes, en julio de 2024, entregó a la editorial La Vorágine el borrador de una autobiografía en la que llevaba trabajando intensamente en el último año. Ahora, ese texto ve la luz bajo el epígrafe 'Al cabo de los años' en la editorial La Vorágine, a modo de 'Autobiografía incompleta'. El libro se presenta hoy en la sede de la librería en la calle Cisneros, 6 a las 19.30.

