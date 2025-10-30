La 'autobiografía incompleta' de Isabel Tejerina asoma en 'Al cabo de los años'

«Voy a escribir recuerdos de la vida vivida. Como ellos, inicio cada uno con la frase: Me acuerdo». Las palabras preliminares de este cuaderno ... de bitácora transparentan la pasión, el activismo, la vitalidad, el compromiso político y social, el amor por la literatura, la escritura y la vocación de actriz a través de un itinerario sembrado de reflexiones, apuntes y deseos. No faltan tampoco imágenes. La filóloga y doctora en Ciencias de la Educación Isabel Tejerina Lobo falleció hace justamente un año. Poco antes, en julio de 2024, entregó a la editorial La Vorágine el borrador de una autobiografía en la que llevaba trabajando intensamente en el último año. Ahora, ese texto ve la luz bajo el epígrafe 'Al cabo de los años' en la editorial La Vorágine, a modo de 'Autobiografía incompleta'. El libro se presenta hoy en la sede de la librería en la calle Cisneros, 6 a las 19.30.

El acto recoge la estela de la evocación y del homenaje porque «un relámpago atravesó a las miles de personas que compartieron con ella causas, obras de teatro, manifestaciones y creación literaria».

En el preludio del volumen asoma la pretensión, el tono y el objetivo de la tarea que se propuso Tejerina: «Lo que intento transcribir aquellos recuerdos que me parecen más pintorescos y también, por encima de lo personal, más comunes a una generación y a una época histórica». Y confiesa: «Con el tiempo, quisiera afrontar el desafío de lograr una escritura libre, perder el miedo a mis miedos y que no me importara tanto afrontar el riesgo de herir alguna susceptibilidad. Acercarme, poco a poco, a descorrer el tupido velo».

«Tardamos muchas semanas en poder ponernos en la tarea comprometida con Isabel. Costaba entrarle a ese texto con la herida tan abierta», explica Paco Gómez Nadal, editor de La Vorágine. Finalmente, con la colaboración cercana de la familia de Isabel Tejerina, se logró terminar un libro que «siempre será un texto incompleto». De hecho, el libro termina con un capítulo que ella tituló 'Al borde del abismo', escrito desde el hospital, donde escribió una sola línea: «Pasan las horas, pasan los días... y no pasa nada».

En la presentación de 'Al cabo de los años' participarán Mila Gárate, su amiga y cómplice con la que fundó la Asociación Universidad y Solidaridad de la Universidad de Cantabria (1998-2011), y Juan Manuel Freire, director de la agrupación teatral Unos Cuantos que fundó y presidió Isabel Tejerina y con el que compartió el amor a la escena desde los tiempos de complicidad política en la Universidad de Oviedo.

En sus más de 300 páginas, Isabel Tejerina repasa su vida y analiza algunos de los episodios clave, como el momento en que, en 1982, el entonces alcalde de Santander, Juan Hormaechea, la expulsó de la corporación en la que entró en plena transición como la primera concejala mujer de la misma representando al Partido de los Trabajadores.

Son más de cuarenta capítulos: «De la guerra de Vietnam a la Asociación Universidad y Solidaridad; de las evocaciones familiares a la carta abierta al rector de la UC Sobre Manuel Fraga; de su ensayo de poema para los jóvenes indignados, a través del 15-M, a los microrrelatos de aprendiz y algunos aforismos; del homenaje a Felipe Matarranz a los recuerdos de la lucha antifranquista; de la respuesta de los jóvenes sobre memoria histórica, sin olvidar que la vida es puro teatro». 'Al cabo de los años' también desborda «recuerdos de infancia, de imágenes de una familia inmensa con unos nexos de acero, de reflexiones sobre el paso del tiempo o sobre la necesidad de tomar partido por la población excluida, de humor y de amor por la gente más cercana...».

En el capítulo que le da título al libro Isabel Tejerina confiesa: «A pesar de que has sufrido muchas derrotas y se han desvanecido tus viejos ideales, eres una pesimista con esperanza. Concluyes que el sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor. Vives el momento y te dejas de cuentos; y antes de contarlo, te aplicas el cuento».

A juicio de Gómez Nadal, «el valor de este libro póstumo de Isabel es la ejemplaridad de la honestidad. Se mira al espejo sin pudor y nos entrega una historia construida en esa primera persona del plural que la movió toda su vida».

Isabel Tejerina (Mieres, 1949-Santander, 2024), especialista en literatua infantil y juvenil y en didáctica de la lengua y la literatura, ejerció durante más de cuarenta años en la ilusionante tarea de la formación de maestros. Feminista, activista, dirigente vecinal y destacada militante de la izquierda radical durante la dictadura franquista militó en el FLP, el PCE y, finalmente, en el PTE del que fue secretara general.

Arqueología sentimental

«El tiempo lo borra todo: lo bueno y lo malo. El rescate de la memoria es una labor de arqueología sentimental que nos devuelve parte del pasado que nos importa, aunque a veces pone ante lo que fue después, y viceversa», escribe Tejerina.

Y toda una declaración de principios: «Cada uno de nosotros es porción de un territorio colectivo. Mis recuerdos no son solo míos, forman parte de un pasado común; son materia del presente y germen del futuro de los que vendrán».

La que fuera primera concejala de la democracia en el Ayuntamiento de Santander y catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UC, cofundó el Comité Cívico de Santander y fue representante en la Junta Democrática y en Convergencia Democrática. Con la llegada de la democracia, Tejerina se convierte en concejala del Ayuntamiento de Santander por el PTE. Durante sus años de militancia, sufre varias detenciones y penas de cárcel. Fue juzgada y condenada por el Tribunal del Orden Público. En su trayectoria se reveló como una mujer inquieta y activista en numerosas causas, como la defensa de las personas migrantes a través de la Plataforma contra la Exclusión Sanitaria, o la ayuda a los refugiados sirios desde organizaciones como Pasaje Seguro y Amnistía Internacional, entre otras.