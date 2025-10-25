El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las ilustraciones del Libro de Kells, pieza bibliográfica de referencia en el mundo anglosajón. DM

Beato de Liébana y el Libro de Kells, ejes de un congreso con vocación europea

El encuentro, que se desarrollará los próximos jueves y viernes en Potes y Santander, reinvindica el legado común del Comentario al Apocalípsis y del manuscrito irlandés

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Cantabria volverá a situarse en el mapa cultural europeo con la celebración del I Congreso Internacional 'Beato de Liébana y el Libro de Kells: Dos ... raíces del patrimonio bibliográfico de Europa', que tendrá lugar los próximos jueves y viernes(días 30 y 31) en Potes y Santander. El encuentro, impulsado por la Consejería de Cultura reunirá a investigadores y especialistas de todo el continente en torno a dos obras fundamentales de la cultura altomedieval.

