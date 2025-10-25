Beato de Liébana y el Libro de Kells, ejes de un congreso con vocación europea

Cantabria volverá a situarse en el mapa cultural europeo con la celebración del I Congreso Internacional 'Beato de Liébana y el Libro de Kells: Dos ... raíces del patrimonio bibliográfico de Europa', que tendrá lugar los próximos jueves y viernes(días 30 y 31) en Potes y Santander. El encuentro, impulsado por la Consejería de Cultura reunirá a investigadores y especialistas de todo el continente en torno a dos obras fundamentales de la cultura altomedieval.

El consejero de este área, Luis Martínez Abad fue el encargado de presentar ayer este congreso, que ha definido como «una declaración de vocación histórica y cultural». En sus palabras, «nuestro objetivo es ambicioso: situar a Cantabria en el centro de los grandes procesos culturales y religiosos que moldearon la identidad común europea». También subrayó que este foro no será solo una reunión académica, sino también un gesto simbólico: «La unión de estos dos tesoros refuerza una idea fundamental: que la fe, el arte y el conocimiento fueron capaces de tejer una red de significado y belleza que hoy nos define como europeos».

Junto a él intervino Pilar Bahamonde, directora de la Fundación Camino Lebaniego, quien destacó el carácter pionero de esta cita: «Por primera vez en un mismo foro académico se presentarán conjuntamente dos de las obras más relevantes de la bibliografía e iconografía sacra altomedieval: el 'Comentario al Apocalipsis' de Beato de Liébana y el 'Libro de Kells'». A su juicio, el encuentro será «una oportunidad para reconocer a Cantabria como territorio originario de peregrinación y cuna del culto a Santiago Apóstol, una cita imprescindible para quienes deseen profundizar en las raíces espirituales y culturales que conforman la identidad europea».

El congreso girará en torno a dos obras que, aunque nacieron en extremos opuestos del continente, comparten una misma vocación de luz intelectual en tiempos de oscuridad.

El Beato de Liébana, monje del siglo VIII, compuso su monumental 'Comentario al Apocalipsis', un texto de enorme influencia teológica y artística, copiado y miniado en numerosos códices repartidos por toda Europa. Sus imágenes, de poderoso simbolismo, convirtieron la obra en uno de los mayores legados del arte hispano-cristiano de la Alta Edad Media.

Por su parte, el 'Libro de Kells', elaborado un siglo más tarde en un monasterio irlandés, es un manuscrito iluminado que contiene los Cuatro Evangelios y constituye una obra maestra de la caligrafía insular. Sus intrincados motivos geométricos, animales fantásticos y una simbología cristiana de gran riqueza lo han convertido en una joya universal conservada hoy en el Trinity College de Dublín.

El encuentro de la próxima semana se enmarca en un año de conmemoraciones: el décimo aniversario de la inscripción de los Caminos del Norte a Santiago -entre ellos el Camino Lebaniego- como Patrimonio Mundial de la Unesco, y el décimo aniversario del reconocimiento de los Beatos como Memoria del Mundo. «Dos efemérides que confirman la trascendencia de este patrimonio y hacen de este congreso un homenaje a la herencia viva de Cantabria en el corazón de Europa», tal y como señaló Martínez Abad.

En cuanto al programa incluye ponencias, mesas redondas y visitas a lugares emblemáticos como el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, la Torre del Infantado y la Catedral de Santander. Entre los participantes figuran especialistas de universidades y centros de investigación europeos, con nombres destacados como el profesor Mirjam, experto en el Libro de Kells, y el profesor Castiñeiras, reconocido investigador del Beato.

Bahamonde destacó, además, que este congreso «no solo mira al pasado, sino que busca reactivar el diálogo entre espiritualidad, cultura y conocimiento en el siglo XXI».