Dis Berlín ilumina el faro Cabo Mayor Una treintena de pinturas y collages fotográficos, realizados para esta cita, componen la iconografía de esta muestra en torno al paisaje que será inaugurada el día 10 GUILLERMO BALBONA Martes, 3 julio 2018, 07:28

El collage, el dibujo y la escultura, junto a su hábitat natural de la pintura, configuran el terreno abonado por la creación plural de Dis Berlin. Su universo prolífico e inconfundible, su visión caleidoscópica, con una obra de una figuración difícil de encasillar, aunque con un anhelo vehemente de belleza, sin despreciar la ironía y la crítica, caracterizan la construcción de su lenguaje. Sus paisajes e interiores poblados tanto por objetos como por figuras humanas generan escenas paradójicas cargadas de misterio y de sentido del humor. Ahora, el artista tan vinculado a Cantabria, siempre de la mano de la galería Siboney, recala de nuevo en Santander. Su iconografía será una de los referencias artísticas del presente verano, desde el próximo día 10 y hasta mediados de agosto, al presentar en el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor sus 'Canciones del farero' en una convocatoria de la Autoridad Portuaria y la galería de Juan Riancho.

El artista admirador de algunos de los grandes maestros del arte contemporáneo como Klee, Matisse, de Chirico, Oppenhein o Picabia; también de la literatura como Ramón Gómez de la Serna, Italo Calvino o Huidobro; o del cine como Luis Buñuel, Orson Welles, o Fellini; y de la música como Charles Trenes, David Bowie o Roxy Music, regresa con obra reciente, pintura y collages fotográficos, realizados ad hoc para este espacio, en una cita integrada en el programa expositivo del espacio portuario. El centro de arte del faro surgido del convenio de colaboración suscrito en 2005 con la familia Sanz-Villar acoge, bajo el título de 'Canciones del farero', a un renovado Dis Berlín que presenta una nueva visión de su particular concepción del mundo, a partir de iconografías relacionadas con el faro, la costa y las playas junto a otros temas universales. Una veintena de pinturas recientes y siete collages, que muestran ese lenguaje potente y esa personalidad visual propias tan particulares, son las piezas con las que se vale para transmitir su universo que le lleva a buscar caminos en la creación. Estas obras permiten a su vez al espectador adentrarse en su particular mundo, en el que reflexiona sobre la condición humana y lo hace desde la particular mirada de un artista comprometido con la memoria construida con sensaciones y vivencias, materia prima de un arte en constante ebullición.

La serie es un paso más en el camino de búsquedas y de encuentros por el que transita su arte, nutrido de una trayectoria plena de experiencias. Décadas de trabajo en las que el cine, la música y la literatura han ido dejando un poso heterogéneo en su singular obra, que está presente en las colecciones mas significativas, caso del IVAM o del Reina Sofía.

Textos y poemas del poeta castreño Lorenzo Oliván, quien acaba de publicar 'Para una teoría de las distancias' (Tusquets), acompañan el catálogo de estas nuevas obras de Dis Berlin en las que se suceden estampas paisajísticas, juegos y encuentros de color y objetos y collages donde confluyen playas, faros, costas, barcos y contrastes del diálogo marino. Oliván sostiene que «el creador que no esté convencido de que cualquier realidad puede albergar el germen de otra cosa es, sin duda, un creador fallido. «Como si asistiéramos como espectadores a la celebración de lo imposible, vuelto aquí cotidiano». Así son los cuadros de Dis Berlin.