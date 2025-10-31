'Billete al pasado' de Francisco Javier Gutiérrez recibe el primer premio del Festival 'Guionízate'

El nombre de Francisco Francisco Javier Gutiérrez se suma al de los ganadores del Festival 'Guionizate' que anoche dio a conocer el palmarés de ... la séptima edición. 'Billete al pasado' fue el texto elegidos de los cinco que pasaron a la final, si bien no fue el único guion premiado pues 'Memorias apagadas' de Víctor Díaz se alzó con el segundo premio y 'No hay sitio' de Maije Guerrero con el tercero.

La lista de ganadores se hizo pública durante una gala celebrada en la sala Casyc UP, en un ambiente de entusiasmo y emoción compartida entre público y participantes. Uno de los momentos más especiales fue la entrega del Premio Cultura Cinematográfica a José Ramón Saiz Viadero, por su compromiso con el cine y la difusión cultural, que subió al escenario muy emocionado para agradecer un reconocimiento a su gran labor en la difusión de cine durante toda su vida.

La gala contó también con un mensaje grabado del realizador Oliver Laxer, Premio de Honor Ciudad de Santander en esta edición, quien no pudo asistir en persona pero envió un vídeo cargado de agradecimiento y cariño hacia la organización, los finalistas y el público, destacando el valor de iniciativas como esta para seguir fortaleciendo el tejido cinematográfico regional y en el que también destacó la importancia del guion.

El broche final de la gala, a la que asistió la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, llegó con la presentación del primer cortometraje del cántabro Alberto Iglesias 'Ser.vicio público', una producción que cerró la cita entre aplausos y con la sensación compartida de que el guion y el cine siguen teniendo en Cantabria un espacio fértil para crecer.

'Guionízate' se ha consolidado en los últimos años como un punto de encuentro entre jóvenes creadores, profesionales del sector y espectadores interesados por las nuevas narrativas audiovisuales. En esta edición se presentaron un total de veinte guiones y el jurado estuvo compuesto por Guillermo Balbona, redactor jefe de Cultura de El Diario Montañés; Gema Ganza, realizadora; Vicente Vega, presidente de Acuca y realizador; Gonzalo Fernández, director del Centro Regional de Artes de Cantabria (CRAC); José Luis Santos, realizador; Andrea Fernández, secretaria del festival y CEO de Howareyou Publicidad y Tasio Fernández, presidente del Festival.