El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los premiados, junto a organizadores, miembros del jurado y la directora general de Cultura. Roberto Ruiz

'Billete al pasado' de Francisco Javier Gutiérrez recibe el primer premio del Festival 'Guionízate'

Durante la gala, celebrada anoche en la sala Casyc UP, José Ramón Viadero recogió un galardón por su compromiso con el cine y la difusión cultural

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El nombre de Francisco Francisco Javier Gutiérrez se suma al de los ganadores del Festival 'Guionizate' que anoche dio a conocer el palmarés de ... la séptima edición. 'Billete al pasado' fue el texto elegidos de los cinco que pasaron a la final, si bien no fue el único guion premiado pues 'Memorias apagadas' de Víctor Díaz se alzó con el segundo premio y 'No hay sitio' de Maije Guerrero con el tercero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  4. 4 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  5. 5

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  6. 6

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  7. 7 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  8. 8

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing
  9. 9

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  10. 10

    Cocido montañés y vino maridan en Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'Billete al pasado' de Francisco Javier Gutiérrez recibe el primer premio del Festival 'Guionízate'

&#039;Billete al pasado&#039; de Francisco Javier Gutiérrez recibe el primer premio del Festival &#039;Guionízate&#039;