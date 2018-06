El bonito detalle del músico neoyorquino Marc Jonson con una fan de Santander 03:05 J. M. Llamazares La joven no llegó al concierto acústico en Discos Cuco por cuestiones laborales y el artista tocó solo para ella en pleno centro de la ciudad DM . Santander Domingo, 24 junio 2018, 13:23

El músico neoyorquino Marc Jonson presentó ayer en Santander -en Discos Cuco- las reediciones de sus dos primeros álbumes. El concierto comenzó puntual, a las 12.30 horas tal y como estaba anunciado. Sin embargo, una de sus fans santanderinas, por motivos laborales no pudo acudir a la cita y se encontró vacío el establecimiento. Ni rastro de Jonson, a quien ansiaba conocer.

Por azares de la vida -y porque Santander es muy pequeño, no vamos a dejar toda la responsabilidad a la suerte- la chica vio paseando al artista americano por la calle Santa Lucía, así que no dudó un segundo en 'asaltarle' para confesarle que no había podido llegar al concierto y que disfrutaba mucho con su música desde hace años.

Como los músicos viven de los corazones y la pasión de sus seguidores, el artista de rasgos nórdicos y melena ya plateada no dudó un momento en desenfundar su guitarra acústica y brindar a la joven seguidora un concierto íntimo, privado y exclusivo, aunque algún paseante también disfrutó de la improvisada escena.

«No me lo puedo creer. ¡Ha sido mejor que haber llegado al concierto!», exclamó la joven entre lágrimas tras el dedicado concierto.