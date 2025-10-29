El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pieza es un pequeño recipiente de plata con partes sobredoradas con oro, de 21 centímetros de diámetro.

Cantabria recobra la cesión de 'La Pátera de Otañes' para su exposición permanente en el nuevo Mupac

La obra maestra de la orfebrería de la época romana se exhibirá mientras en la sede actual del Mercado del Este hasta finales de año. Su última muestra pública tuvo lugar entre los años 2000 y 2003

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Joya de la orfebrería romana, hallada en el municipio de Castro Urdiales a finales del siglo XVIII, la Pátera de Otañes, descubierta por Antonio ... María de Otañes entre 1798 y 1800 en el entorno de las ruinas del Pico del Castillo, junto a otras piezas de plata, es un «testimonio de la maestría técnica y el talento artístico de los romanos». Ahora el Gobierno de Cantabria recobra la cesión de la pieza, una obra maestra de la orfebrería de la época romana, para su exposición permanente en el futuro Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), que se edifica en Puertochico. Una exhibición más de 20 años después de su última exposición pública entre 2000 y 2003. Mientras tanto, se expondrá de manera temporal en el actual Museo, en su sede del Mercado del Este de Santander, hasta finales de año, tal como anticipó El Diario.

