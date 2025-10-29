Cantabria recobra la cesión de 'La Pátera de Otañes' para su exposición permanente en el nuevo Mupac

Joya de la orfebrería romana, hallada en el municipio de Castro Urdiales a finales del siglo XVIII, la Pátera de Otañes, descubierta por Antonio ... María de Otañes entre 1798 y 1800 en el entorno de las ruinas del Pico del Castillo, junto a otras piezas de plata, es un «testimonio de la maestría técnica y el talento artístico de los romanos». Ahora el Gobierno de Cantabria recobra la cesión de la pieza, una obra maestra de la orfebrería de la época romana, para su exposición permanente en el futuro Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), que se edifica en Puertochico. Una exhibición más de 20 años después de su última exposición pública entre 2000 y 2003. Mientras tanto, se expondrá de manera temporal en el actual Museo, en su sede del Mercado del Este de Santander, hasta finales de año, tal como anticipó El Diario.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante la visita que cursó ayer al Mupac para conocer la pieza, junto a Francisco de Lacha Otañes, titular de la Torre de Otañes y propietario de la Pátera, anunció la cesión. Buruaga expresó el agradecimiento del Gobierno de Cantabria y de todos los ciudadanos de la región por la generosidad y sensibilidad cultural de la familia Otañes, ya que, después de custodiar «con celo y responsabilidad durante décadas esta pieza excepcional, con este gran gesto nos invitan a mirar con esperanza el porvenir de Cantabria, una región que reconoce el valor de su pasado para construir, entre todos, su mejor futuro».La familia Otañes, aseguró la presidenta, muestra que el cuidado de lo que somos, de lo que nos define, también pasa por la iniciativa y la responsabilidad individual», tras destacar este «acto de confianza hacia las instituciones culturales de la región como ejemplo de colaboración al que debemos aspirar en la construcción de una Cantabria consciente de su historia y abierta al conocimiento». A juicio de Buruaga, «hoy (por ayer) es un día de especial significación porque esta hermosa muestra de la orfebrería romana pasará a formar parte del discurso museográfico del nuevo Mupac». Un acontecimiento «de gran trascendencia» para la cultura cántabra y para todo el patrimonio común de España, ya que la Pátera «podrá ser disfrutada por la ciudadanía en un espacio moderno, el nuevo Museo, que está cambiando la fisionomía de un barrio tan característico de Santander como Puertochico».

La Pátera, testimonio de la maestría técnica y el talento artístico de los romanos, se incorpora a una singular colección que «narra la esencia de lo que fuimos». Esta pieza singular formará parte del relato cultural de Cantabria, de una manera accesible a todos, conservada con las garantías que merece y con la proyección que exige un patrimonio de esta magnitud», apuntó. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno de Cantabria con la protección y difusión del patrimonio histórico porque «creemos en la fuerza de la colaboración entre la iniciativa pública y privada».

Francisco de Lacha Otañes, propietario, aprovechó su intervención para poner de manifiesto la importancia de esta pieza como «seña de identidad» de su familia, junto con La Torre, que forma parte de su patrimonio desde los primeros tiempos, siglo XIII, pero que fue recuperada «por casualidad» a finales del XVIII.

Lacha Otañes recalcó que la pátera «es mucho más que una valiosa obra de arte romano, ya que supone el núcleo esencial de su estirpe, por eso cuando la depositamos en este Museo os ofrecemos una parte de nuestro corazón familiar».

'La Pátera de Otañes' es un pequeño recipiente de plata con partes sobredoradas con oro, de 21 centímetros de diámetro y un peso aproximado de cerca de un kilogramo. Su cara principal está decorada con escenas en relieve alusivas a una fuente medicinal y a las virtudes curativas de sus aguas. En ella también se muestra la leyenda 'Salvs V ME RI TA NA', mientras que en el reverso se puede leer la inscripción L P Cornelianvs, seguida de unos números.

En 1999 la pieza formó parte de la exposición 'Cántabros, la génesis de un pueblo', en el Museo Diocesano de Santillana del Mar. En ambas ocasiones, al igual que ahora, su exposición pública se debe a la generosidad de la familia. Organizada por la Consejería de Cultura, la muestra actual cuenta con otros materiales de época romana procedentes de los fondos del Museo para ofrecer una nueva interpretación de la decoración y la historia de la pieza.

Una visión novedosa que se apoya en los trabajos de los distintos investigadores que han tratado sobre ella, «pero con un nuevo enfoque, rescatando, además, el testimonio escrito más antiguo acerca de su hallazgo, fechado en 1798, y que había pasado desapercibido hasta ahora». Servirá como anticipo del futuro inmediato de la pátera, que volverá a Puertochico gracias al convenio suscrito por el Gobierno de Cantabria con su propietario.