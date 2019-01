Cappella Antiqva, A cappella y Luis Angel Martínez, en el concierto del Centro Botín La agrupación A Capella actúa hoy en el auditorio del Centro Botín. La cita musical de hoy a beneficio de La Cocina Económica evocará la figura y la huella de los compositores Juan Jáuregui y Miguel Ángel Samperio GUILLERMO BALBONA SANTANDER. Jueves, 3 enero 2019, 08:20

La música coral en Navidad, los conciertos solidarios y las interpretaciones que apelan a la tradición se suceden estos días con profusión de actos. Al margen del programa Cantabria canta a la Navidad con cerca de un centenar de citas que afronta hasta el día 13 su recta final, hoy el auditorio del Centro Botín acoge una convocatoria especial: un concierto solidario, desde las 20.15 horas, cuya recaudación está destinada íntegramente a la Cocina Económica de Santander. Sobre el escenario, el coro de cámara A Capella de Santander y el grupo de música Capella Antiqva de Cantabria, ambos bajo la dirección de Manuel Galán.

En la primera parte del recital se interpretará una selección de villancicos españoles del siglo XVI pertenecientes a los cancioneros de Upsala y La Colombina. Con el fin de conseguir trasladar al público a los sonidos de hace cinco siglos, en el concierto se utilizarán instrumentos propios de la música de esa época como las flautas de pico, viola de tecla, laúd renacentista, viola de gamba, mandola y percusión.

En la segunda parte Luis Ángel Martínez acompañará el coro al piano para interpretar una selección de obras navideñas, entre las que figurarán algunos de los villancicos más conocidos del siglo XX.

Las voces del tenor Jesús Lavid, del barítono Ángel Simón y de la soprano Cristina Galán se sumarán a la cita musical durante la segunda parteLuis Ángel Martínez

El concierto nace a iniciativa de sor Evelia, la responsable de La Cocina Económica y en réplica al concierto realizado el año pasado con este mismo fin en el Casyc de la Fundación Caja Cantarbia interpretando la Sunsire Mass de Ola Gjeilo y varios números de 'The songs of sanctuary'de Karl Jenkins. A finales de noviembre se cerraron los detalles de un concierto en un lugar tan inesperado como sorprendente por su significado y relevancia. «Ser el primero coro de Cantabria que cante en este auditorio no deja de ser un honor y una suerte», apuntó Manuel Galán.

A la hora de plantear el programa, dado que tenía que ser de carácter navideño, se planteó incluir a Cappella Antiqva que permitirá interpretar «en toda su magnitud sonora y rítmica una serie de joyas de la música antigua navideña recopilada en cancioneros tan singulares como el Llibre Vermell de Montserrat, el de Upsala, el de La Colombina o de escandinavo 'Piae Cantiones'. De este modo nos trasladaremos a las armonía nacientes del Mariam Matrem y las plenas del siglo XVI español o este coro escandinavo».

Para ello, Cappella Antiqva utilizará viola de tecla, flautas de pico renacentistas, mandola, vihuela, viola de gamba y percusiones para acompañar las voces de A Cappella. Durante la actuación se evocará a dos amigos del coro ya fallecidos, Miguel Angel Samperio (Callad cantores) y Juan Jáuregui (Bella Navidad, pieza dedicada a este coro). Son dos piezas muy queridas para el coro pues con ambos compositores «hemos mantenido una estrecha amistad y a ambos seguimos interpretando algunas de sus piezas como testimonio de reconocimiento y cariño». Dos obras de carácter sencillo pero «enormemente entrañables tanto por sus melodías como, muy especialmente, por sus letras que son de una sublime belleza independiente de su naturaleza profana o religiosa».

Como curiosidad Galán recuerda el concierto íntimo de homenaje a Samperio, realizado pocos días después de fallecer en el año 2000, en la iglesia de San Jorge de Penagos, con la participación de A Cappella y del propio Jáuregui que casualmente era párroco de esa iglesia. «Pero además es que ambos compartían el apellido Jáuregui, pues el padre de este era Saturnino Samperio Jáuregui curiosamente».

Con el acompañamiento del pianista Luis Angel Martínez el programa ofrecerá el contraste con la música renacentista, «la utilización de melodías y armonías de carácter romántico llenas de frescura acompañadas de armonías imaginativas, a veces académicamente cuestionadas, pero que consiguen crear un campo nuevo de expresividad coral de la mano de Daniel Elder, Eric Whitacre, Ola Gjeilo ...junto a algunas de las canciones mas conocidas de Navidad».

En esta segunda parte el concierto contará con la colaboración del tenor (y amigo del coro) Jesús Lavid, así como con la participación como solistas de dos componentes del coro, el barítono Ángel Simón y la soprano Cristina Galán.