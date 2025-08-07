El Ciclo sobre el cine de Mitchell Leisense reanuda con 'Capricho de mujer' en Embajadores

Guillermo Balbona Santander Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Cine Club Santander, junto con Cinefinito y las Salas Embajadores reanudan hoy las proyecciones del ciclo dedicado a Mitchell Leisen con la revisión de 'Capricho de mujer' (the lady is willing, 1942). Su trama se centra en una actriz de comedias románticas que encuentra un bebé abandonado a la puerta de su camerino y decide quedarse con él... aunque para ello necesite encontrar urgentemente un marido (¡o al menos, un pediatra dispuesto a hacer el papel!)».

Una premisa de comedia sentimental es conducida por Leisen de «manera juguetona y levemente excéntrica y emocional», definiendo el estilo de su cine más alejado del melodrama en el Hollywood de los primeros años 40. En colaboración con Cineinfinito y con la complicidad de la salas santanderinas Embajadores, se ha programado esta nueva parada en el cine de Mitchell Leisen, hoy, a las 19.30 horas. Un director reivindicado en una época relativamente reciente, cuya obra, recuperada en el ciclo a través de las mejores copias disponibles actualmente, le revela una vez más como uno de los más finos estilistas del gran Hollywood.

'The Lady is Willing' puede parecer menor en comparación con otras cintas del ciclo inmediatamente anteriores, «pero no sólo tiene momentos de auténtica brillantez en su descripción jocosa de la maternidad y la vida urbana moderna», sino que, a partir de una premisa que podría dar lugar a una película meramente convencional, destaca entre las obras de Leisen con mayor número de detalles que escapan a lo formulario, destacan los organizadores. Con una Marlene Dietrich insólitamente divertida que parece parodiar sutilmente su propia figura pública y artística y el siempre demasiado infravalorado Fred MacMurray, que vuelve a demostrar su talento para la comedia -y que fue en cierta forma un descubrimiento de Leisen-, «nuestro director se mueve con soltura entre el absurdo sofisticado, la ligereza y una ternura genuina y sincera, rasgo característico y personal».

Como de costumbre en el ciclo, habrá una pequeña presentación de la película.

Temas

Hollywood

Cine