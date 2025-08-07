El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Mitchell Leisen dirige a Fred MacMurray y Marlene Dietrich.

El Ciclo sobre el cine de Mitchell Leisense reanuda con 'Capricho de mujer' en Embajadores

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

El Cine Club Santander, junto con Cinefinito y las Salas Embajadores reanudan hoy las proyecciones del ciclo dedicado a Mitchell Leisen con la revisión de 'Capricho de mujer' (the lady is willing, 1942). Su trama se centra en una actriz de comedias románticas que encuentra un bebé abandonado a la puerta de su camerino y decide quedarse con él... aunque para ello necesite encontrar urgentemente un marido (¡o al menos, un pediatra dispuesto a hacer el papel!)».

Una premisa de comedia sentimental es conducida por Leisen de «manera juguetona y levemente excéntrica y emocional», definiendo el estilo de su cine más alejado del melodrama en el Hollywood de los primeros años 40. En colaboración con Cineinfinito y con la complicidad de la salas santanderinas Embajadores, se ha programado esta nueva parada en el cine de Mitchell Leisen, hoy, a las 19.30 horas. Un director reivindicado en una época relativamente reciente, cuya obra, recuperada en el ciclo a través de las mejores copias disponibles actualmente, le revela una vez más como uno de los más finos estilistas del gran Hollywood.

'The Lady is Willing' puede parecer menor en comparación con otras cintas del ciclo inmediatamente anteriores, «pero no sólo tiene momentos de auténtica brillantez en su descripción jocosa de la maternidad y la vida urbana moderna», sino que, a partir de una premisa que podría dar lugar a una película meramente convencional, destaca entre las obras de Leisen con mayor número de detalles que escapan a lo formulario, destacan los organizadores. Con una Marlene Dietrich insólitamente divertida que parece parodiar sutilmente su propia figura pública y artística y el siempre demasiado infravalorado Fred MacMurray, que vuelve a demostrar su talento para la comedia -y que fue en cierta forma un descubrimiento de Leisen-, «nuestro director se mueve con soltura entre el absurdo sofisticado, la ligereza y una ternura genuina y sincera, rasgo característico y personal».

Como de costumbre en el ciclo, habrá una pequeña presentación de la película.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Castro Urdiales
  2. 2 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  3. 3

    La luminosa historia del Rayo Verde
  4. 4

    El Racing compite por Vilarrasa
  5. 5 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  6. 6 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    Gema Igual defiende el parking de caravanas de Mataleñas: «Ahora no hay control»
  9. 9

    La venta de viviendas se dispara en Cantabria un 41,7% en junio, el mayor crecimiento de todo el país
  10. 10

    Comillas tira la toalla con Fuente Real y busca alternativas para no perder el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ciclo sobre el cine de Mitchell Leisense reanuda con 'Capricho de mujer' en Embajadores

El Ciclo sobre el cine de Mitchell Leisense reanuda con &#039;Capricho de mujer&#039; en Embajadores