'Expediente Netanyahu', una investigación sobre el genocida.

Cinco retratos y disecciones documentales vertebran las 'Miradas globales' de La Llave azul en la Filmoteca

La programación de este mes también está vinculada al proyecto 'Recordari' de Quasar Teatro y al especial 'Flamencos en la bahía', en coordinación con el Palacio de Festivales

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

La actualidad, el análisis, la disección histórica, el retrato emocional, el espejo incómodo de la memoria, el urbanismo, la mirada generacional y las luchas políticas ... son algunos de los factores y terrenos que configuran las 'Miradas globales' de la nueva edición del ciclo documental de La Llave azul. La Asociación santanderina proyectará su VIII Ciclo de Cine Documental en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus del 19 al 23 de este mes de noviembre. Antes de cada cinta, como es habitual en este ciclo, se presentarán las creaciones y después del visionado se abrirá una charla junto a algunos de los responsables de las piezas y el público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

