Cinco retratos y disecciones documentales vertebran las 'Miradas globales' de La Llave azul en la Filmoteca

La actualidad, el análisis, la disección histórica, el retrato emocional, el espejo incómodo de la memoria, el urbanismo, la mirada generacional y las luchas políticas ... son algunos de los factores y terrenos que configuran las 'Miradas globales' de la nueva edición del ciclo documental de La Llave azul. La Asociación santanderina proyectará su VIII Ciclo de Cine Documental en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus del 19 al 23 de este mes de noviembre. Antes de cada cinta, como es habitual en este ciclo, se presentarán las creaciones y después del visionado se abrirá una charla junto a algunos de los responsables de las piezas y el público.

Estas propuestas documentales vertebrarán la programación del mes en Bonifaz, sede de la Filmoteca. En la entidad santanderina confluirán estas 'Miradas globales' de la asociación La llave azul, el proyecto 'Recordari' de Quasar Teatro y el especial 'Flamencos en la bahía', en coordinación también con la programación del Palacio de Festivales de Cantabria.

Ciclos activos. Foco: Clint Eastwood; Cineinfinito: puntos de fuga; Filmoteca Júnior; Flamencos en la bahía; La llave azul: Miradas globales; Recordari, Arquicine 2025; Rendez-Vous Ciné, Sesión Especial.

Proyecciones hoy y mañana. 'Mystic River' de Clint Eastwood; 'Histories d' Amerique' de Chantal Akerman, y 'Cómo entrenar a tu dragon' de Dean DeBlois y Chris Sanders.

El director de la Filmoteca, Christian Franco, destaca que el público accederá a una selección «singular y variada del género, especialmente de documentales de reciente factura que abarcan temas como «la creación artística, la preservación del patrimonio o la revisión crítica de la cineasta Leni Rierenstahl o de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, causante del genocidio de Gaza.

Precisamente 'The Bibi Files (Expediente Netanyahu)' de Alexis Bloom, abre el día 19 la selección de este año de 'Miradas globales'. Una agenda que incluye también el preestreno exclusivo en Cantabria de 'Flores para Antonio', la película de Elena Molina e Isaki Lacuesta sobre la búsqueda de la actriz Alba Flores por conocer la verdad sobre su padre, el cantante Antonio Flores.

'Las otras proyecciones son 'Riefenstahl' de Andres Veiel, 'El negro tiene nombre' de Félix Colomer Vallès y 'Ellas en la ciudad' de Reyes Gallegos.

A modo de revelador docuthriller, producido por el ganador del Óscar Alex Gibney, y con imágenes filtradas de vídeos de interrogatorios policiales, ofrece una visión sin precedentes de la historia detrás de los juicios por corrupción en curso de Netanyahu.

Ampliar Alba y Antonio Flores en el documental sobre el músico.

'Flores para Antonio', escrita y dirigida por Elena Molin ('Remember my name') y el ganador del Goya Isaki Lacuesta ('Segundo premio'), a la presencia de Alba Flores suma la participación de artistas como Joaquín Sabina, Ariel Rot, Antonio Carmona, Rosario Flores o Lolita.

'Riefenstahl', de Andres Veiel, supone una fascinante mirada al patrimonio privado de la cineasta, que se hizo famosa con su película de propaganda nazi 'El triunfo de la voluntad'. «¿Cómo pudo convertirse en la cineasta más importante del Reich y seguir negando cualquier vínculo con el régimen?

Ampliar Josef Goebbels y Hermann Göring, junto a Leni Riefenstahl en 1936.

'Ellas en la ciudad' está protagonizada por la generación de mujeres que pobló los barrios de la periferia construidos en los 70. A través de sus vidas en Sevilla, se descubre cómo ellas son el sostén de una ciudad que les da la espalda. El ciclo también proyecta 'El negro tiene nombre' de Fèlix Colomer Vallès. El gobierno de Botsuana organizó un funeral de Estado que ponía fin a una historia siniestra: fallecido a principios del siglo XIX en la actual Sudáfrica, el jefe de aldea africano fue disecado por naturalistas franceses y exhibido en París, Barcelona y Banyoles, hasta el año 1997.

Por otra parte, El proyecto encabezado por Mónica González Megoya, 'Recordari', de Quasar Teatro, ha programado dos pases de 'In Memoriam (la derrota conviene olvidarla)' de Marcos M. Merino y de 'Contraluz' de Marcello Pérez y Nicola Tagliabue.

Por su parte, la programación asociada a 'Flamencos en la bahía' se centrará en títulos vinculados a artistas flamencos como 'La Singla', la mítica bailaora catalana, y 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el documental de C. Tangana sobre su experiencia trabajando con el genial guitarrista. A ello hay que sumar un título emblemático para la historia del género en España, 'Duende y misterio del flamenco', el documental de Edgar Neville «para el que el gran Antonio Ruiz Soler preparó una coreografía sobre el martinete».

Christian Franco recuerda que la oferta de la Filmoteca incluye las habituales colaboraciones con CineInfinito y su ciclo 'Puntos de fuga' y con la Alianza Francesa de Santander que este mes incluye las proyecciones de 'Le monde après nous' de Louda Ben Salah y de la mítica 'Al final de la escapada' de Jean-Luc Godard, una de las obras fundacionales de la Nouvelle Vague. Asimismo, la sala de la calle Bonifaz cerrará este mes de noviembre el ciclo 'Arquicine', en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos, con la proyección de 'El cielo sobre Berlín' de Wim Wenders.

En cuanto al gran ciclo monográfico que la Filmoteca dedica este año a Clint Eastwood, el recorrido llega este nuevo mes a las grandes obras que el cineasta nonagenario firmó a comienzos de este siglo, caso de 'Mistyc River' y 'Million Dollar Baby'. A estos dos grandes títulos se suma el díptico bélico formado por 'Banderas de nuestros padres' y 'Cartas desde Iwo Jima', que podrán verse en un programa doble el día 15 a un precio unitario reducido.

En cuanto a la programación de la 'Filmoteca Junior' este mes se proyectarán las dos primeras entregas de la saga 'Cómo entrenar a tu dragón'. Por último, la Filmoteca acoge el próximo día 18 un pase especial de 'El camino', la adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes dirigida en 1963 por Ana Mariscal, que incluirá un coloquio al que asistirá David García, hijo de la directora y responsable de la restauración del filme. Una iniciativa vinculada a la exposición 'La belleza de lo sencillo. 75 años de El camino de Miguel Delibes', que organiza la Fundación Miguel Delibes en colaboración con el Gobierno de Cantabria y que puede visitarse actualmente en la Biblioteca Central.