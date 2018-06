«El cine es un motor para cambiar el mundo como ningún otro» El guionista y director Javier Fesser posa en el exterior del Centro Botín con la bahía de Santander de fondo. / Alberto Aja Javier Fesser, guionista y director | 'Campeones' ha sido «apasionante y alegre, porque el ego no ha entrado en la ecuación y cuando desaparecen las vanidades todo es más fácil» LOLA GALLARDO Santander Jueves, 21 junio 2018, 07:48

Javier Fesser (Madrid, 1964) llegó tarde al mundo del cine. Su hermano y padrino le regaló una cámara Super 8 «y sentí un flechazo». Llegaron los cortometrajes y 'El milagro de P. Tinto' una película en la que volcó las mil cosas que tenía en la cabeza desde que tuvo uso de razón. Acaba de estrenar 'Campeones', once semanas en taquilla y tres millones de espectadores. Es un filme que se adentra en la realidad de la discapacidad y que le ha permitido conocer a «personas auténticas, de verdad, limpias y que no juzgan». Los protagonistas, los actores que dan vida a un equipo de baloncesto que entrena Javier Gutiérrez, son el corazón del filme que ha enamorado a millones de espectadores. Fesser está en plena campaña de promoción -esta semana en la Semana Internacional de Cine de Santander, en el Centro Botín-, pero ya tiene dentro el gusanillo de volver a rodar. Será sobre un guion que escribió con 19 años: «Tiene esa parte de inocencia e ingenuidad que ahora ya no tengo».

-¿Cómo surgió 'Campeones'?

-Hace años el guionista y director David Marqués leyó un artículo que le fascinó sobre un equipo de baloncesto de personas con discapacidad, conoció a los jugadores y escribió una historia. Años después llegó a mis manos y es un guion que me enamoró desde el minuto uno, me enamoré de sus personajes.

-¿Cómo fue el casting? ¿Qué fue lo que más le sorprendió?

-Han sido cuatro meses en los que he conocido a 600 personas con discapacidad intelectual que memorizaron un texto, lo dijeron frente a la cámara e improvisaron. El casting me ha permitido descubrir a los diez 'cracs' protagonistas y conocer a personas auténticas, de verdad. Es gente limpia, transparente, divertidísima, gente que disfruta mucho el presente, generosa y disfrutona. Gente con la que te apetece estar, ir a comer o irte de viaje. Es gente fácil, sin ego, personas que no juzgan. Son personas sinceras que cuando te dicen qué guapo eres es porque lo piensan. Y la sinceridad no abunda en la vida cotidiana.

-¿Y cómo ha sido el rodaje?

-De las cinco películas que he dirigido ha sido el más rápido, tardamos solo ocho semanas. Ha sido fácil, pese a que los diez protagonistas no son actores y eso ya implica dificultad. Me he llevado muchas sorpresas por su espontaneidad y su naturalidad. Ha sido un rodaje apasionante y alegre porque los protagonistas desconocían lo que es el ego y nos lo han contagiado al resto del equipo. Cuando desaparecen las tonterías personales, las vanidades y las inseguridades de todo el equipo, el trabajo es más fácil y alegre.

-Supongo que habrá aprendido mucho con esta película, ¿qué es lo que más le impactó?

-Me llevo para siempre la experiencia de ver cómo cada vez que uno de los protagonistas hacía algo, el resto estaba pendiente, aplaudía y le animaba.

-Además de aprender, 'Campeones' es la comedia española más taquillera del momento ¿esperaba este bombazo?

-Para nada. Estamos hablando de once semanas y tres millones de espectadores. Siempre tuve mucha confianza en la capacidad de esta película y de sus personajes para emocionar y para hacer reír. Quien ha visto la película sale feliz.

-Es una película con grandes dosis de humor, ¿nos queda humor en España?

-La película tiene mucho humor porque es un lugar desde el que me encanta contar historias. Es algo natural, la cabra tira al monte, y no puedo evitarlo. Sería totalmente incorrecto cualquier retrato de personas con discapacidad intelectual sin usar el humor, porque ellos hacen del humor una forma de entender la vida. No hablo de chistes, hablo de que siempre hay un motivo para reírte por algo, para celebrar algo, reírte de tí mismo de forma sana y alegre... Repito lo de la alegría, que no es divertirte, pasarlo bien o descojonarte, es algo distinto. La alegría es algo que viene de dentro.

-¿Cómo llegó al mundo del cine?

-Llegué tarde. Con 19 años estudiaba ingeniería naval y mi hermano y padrino Alberto me regaló una cámara Super 8. Cuando rodé el primer carrete y apagué la luz en casa y lo proyecté en la pantalla, sentí un flechazo. Pensé ¡acabo de encontrar aquello por lo que realmente mataría! Me invadió un deseo enorme de hablar ese lenguaje. Abandoné la ingeniería y me matriculé en Comunicación Audiovisual. Empecé a trabajar de todo lo imaginable en el cine. Y también en bodas... La primera boda que grabé no me pagaron porque fue demasiado artística. Eran primeros planos de bocas comiendo. No me pagaron, pero me fue útil como experimento.

-¿Qué recuerda de su primera película, 'El milagro de P. Tinto'?

-Es una experiencia irrepetible. Todos los directores soñamos con volver a hacer nuestra primera película pero es imposible. Ahora tienes la experiencia y no todo es tan sorprendente, nuevo o emocionante. Pierdes ese estado de excitación, la ingenuidad y la inocencia. En esta película volqué mil cosas que tenía en la cabeza desde que tengo uso de razón.

-¿Cómo ve el panorama del cine en España actualmente?

-Sin entrar en cuestiones políticas, que soy poco experto, no estoy nada contento con la política del PP donde la cultura más que un aliado ha sido un enemigo. En España hay una cantidad y una calidad alucinante de cine. Se hacen películas maravillosas que no tienen nada que ver unas con otras. Por desgracia, muy pocas llegan al público. Hay que trabajar para tener un aliado en la administración que entienda que el cine es un motor para cambiar el mundo como ningún otro. Y que la inversión en cine, cultura y educación es una inversión segura.

-¿Cómo ve a las nuevas plataformas tipo Netflix?

-El modo de consumo cambia y evoluciona. Luchar contra esto es una nostalgia rancia. Me encanta ir al cine y consumir series o documentales en casa. Uno no puede pensar que las cosas van a ser así hasta que se muera.

-¿Qué aporta un director al proyecto?

-He pensado mucho acerca de qué es ser director, porque nadie me ha enseñado. Me he tenido que inventar mi trabajo y a veces me pregunto si está bien. Un porcentaje alto de mi responsabilidad es crear el ambiente cálido y amigable para que todos se sientan parte importante del equipo. El director tiene la responsabilidad de ver la película en su conjunto y debe defender el espíritu del proyecto de principio a fin.

-¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos?

-Estoy deseando terminar la promoción de 'Campeones', aunque me hace muy feliz por el amor que engloba este proyecto, pero estoy impaciente por retomar un guion que escribí con 19 años porque mantiene esa parte de inocencia e ingenuidad que ahora ya no tengo.

-¿Los directores de cine se jubilan o mueren con las botas puestas?

-Todas las películas me han hecho feliz, todas me dieron algo, pero muchas veces se me pasa por la cabeza el cambiar radicalmente de profesión para que la vida tenga una segunda parte. Para eso tengo que encontrar algo que realmente me guste. Si lo encuentro no tendría reparos en dejar el cine.