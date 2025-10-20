El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tom Hiddleston como Chuck Krantz en 'La vida de Chuck'.
Crítica de cine: 'La vida de Chuck'

Baile terminal

La sombra del final acecha en esta fábula en tres actos contados a la inversa. Entre Carl Sagan y Gene kelly, entre lo hímnico de Walt Whitman y un baile inolvidable

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:34

Goza de una sutil empatía, aunque no conmueva. Es un tríptico, a modo de fábula, contado a la inversa en tres actos sobre otros tantos ... argumentos, situaciones y personajes, unos divergentes, otros comunes. La sombra del final acecha en las tres partes que son una: el miedo, que es soledad y temblor cósmico; el baile insólito e inesperado, el mejor, ese sin ningún sentido, pero con todo el sentido del mundo; y un relato de iniciación. Y todos ellos envueltos en una nebulosa de parábola y alegoría finalista entre rictus sentimentales y guiños humanistas.

