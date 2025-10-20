El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lea Myren firma una excelente interpretación.
Crítica de cine: 'La hermanastra fea'

La belleza es dolor

Cinesa. ·

Sátira brutal, su oscuridad reconocible atraviesa una lúcida utilización del terror como un territorio profundo para diseccionar la condición humana.

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:58

Comenta

Es gore y escatológica. Pero también un lúcido cuento sobre la dictadura estética. Envuelta en un retrato de época, eleva no obstante de modo intemporal ... las inquietudes de sus criaturas. Su serenidad visual, pese a partir o concluir siempre en lo extremo, resulta atractiva y extrañamente seductora. Su sinuosa trama de estancias, deseos y aspiraciones, en femenino plural, se mueve y remueve en una intimidad que crece en una retorcida composición de mirada madura. Una brutal sátira en la que la piel, el cuerpo –hasta reventar un grano o golpear el tabique nasal– están siempre en un primer plano.

