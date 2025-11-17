El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Escena de la caminata basada en la novela de Stephen King.
Crítica de cine: 'La larga marcha'

Camina hasta reventar

Un 'Danzad, danzad malditos' de carretera y manta (también mantra), una olimpiada 'survival' que se queda al borde de la distopía, eficaz pero acomodada

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:15

Maratón de supervivencia –cualquier día asomará como concurso en alguna plataforma como mínimo con idéntica saña– 'La larga marcha' es una insistente buena idea. En ... ocasiones, lo que subyace es el verdadero brillo de este 'Danzad, danzad malditos' de carretera y manta (también mantra, esa situación dada por asumida); una olimpiada 'survival' que se queda al borde de la distopía. Un 'juegos del hambre' de asfalto y crudeza que viaja de la mente y la escritura de Stephen King a la dirección sencilla, a veces demasiado simple, de Francis Lawrence que busca más la eficacia que la verdadera profundización en sus personajes. Lo intenta y lo llega a hacer, pero demasiado tarde.

