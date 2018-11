La magia de Harry Potter regresa a los cines con 'Los crímenes de Grindewald'

La oferta de películas para este fin de semana vuelve a avasallar la taquilla con diecisiete estrenos que proponen entretenimiento a raudales: de la magia de Harry Potter, que regresa en 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald', a la potencia de las emociones de la española 'Alegría, tristeza'.

Tras la primera entrega de la nueva saga de Harry Potter, David Yates repite y dirige 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald', en la que Albus Dumbledore (Jude Law) recluta a su antiguo alumno Newt Scamander (Eddie Redmayne) para hacer frente a un poderoso mal.

En esta ocasión, los protagonistas deberán hacer frente al mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp), cuyo objetivo es dominar la Tierra criando magos de sangre pura.

Las vidas de los actores protagonistas del fenómeno español 'Campeones', película seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Oscar, serán el eje central del documental 'Ni distintos ni diferentes: Campeones', que dirige Álvaro Longoria y que ahonda en las situaciones que viven estas personas en su día a día y sus problemas para adaptarse al sistema educativo o laboral.

Arturo (Guillermo Francella), un galerista encantador y minucioso trata de reflotar la carrera artística de Renzo (Luis Brandoni), un pintor hosco y en decadencia en 'Mi obra maestra', una comedia dirigida por el argentino Gastón Duprat, codirector de 'El ciudadano ilustre', que recibió numerosos premios, entre ellos el Goya a mejor película hispanoamericana en 2016.

La animación alemana llega a España con 'Trenk, el pequeño caballero', una película dirigida por Anthony Power que narra las aventuras de Trenk, un joven que sueña con convertirse en caballero a pesar de su origen humilde y que deberá enfrentarse a todo tipo de peligros.

Basado en la historieta cómica chilena creada por Pepo, 'Condorito: la película' sigue las aventuras de el pajarraco más querido de Pelotillehue, que junto a su sobrino Coné, emprenderá una peligrosa aventura para rescatar a su suegra Doña Tremebunda, abducida misteriosamente por una banda alienígena.

Con un elenco encabezado por los argentinos Leonardo Sbaraglia y Michel Noher y el español Jan Cornet, 'El desentierro', un film de suspense sobre la corrupción política que bucea en la memoria con pinceladas de humor y que supone el primer largometraje del director valenciano Nacho Ruipérez.

La historia de la muerte de Francisco de Goya es el tema principal del documental 'Oscuro y Lucientes' que, dirigido por Samuel Alarcón' se centra en el hallazgo de la tumba del famoso pintor y la exhumación del cadáver, al que encontraron sin cabeza.

A Kate le diagnostican un cáncer terminal y desde ese momento tendrá que luchar con la enfermedad y asegurar una vida feliz a su familia tras su muerte en 'Cuando yo no esté', un drama que trata temas como el dolor o la partida que está dirigido por el británico Niall Johnson y protagonizado por Emilia Fox, Rafe Spall y Elaine Cassidy, entre otros.