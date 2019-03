El cine de Julio Medem, entre los ejes de la Semana Internacional de Santander Fotograma de 'Los amantes del Círculo Polar', filme rodado hace veinte años. / DM El cineasta de 'La ardilla roja' presentará seis de sus películas, caso de 'Los amantes del Círculo Polar' que cumple veinte años, y mantendrá encuentros con el público y estudiantes GUILLERMO BALBONA Santander Domingo, 24 marzo 2019, 09:50

Lo que en otros sería material para el ridículo y el patetismo, en Julio Medem suele ser tanto un rizo imposible, un escorzo narrativo de desmesura, como una vuelta de tuerca poética que abre y cierra puertas. Sucedía en su último y reciente filme, 'El árbol de la sangre', pero está muy presente en la entraña de su filmografía. Era el décimo largometraje del autor de 'Vacas' con una pareja de jóvenes amantes, Úrsula Corberó y Álvaro Cervantes, entre la pasión, la exuberancia, el riesgo y la militancia en un cine, el suyo, siempre libre. Amantes como lo fueron hace veinte años Najwa Nimri y Fele Martínez en el Círculo Polar. Esta primavera el cineasta vasco será uno de los grandes protagonista de la Semana Internacional de Cine de Santander que, como ya avanzó este periódico, girará en torno al cine cubano.

Además del Centro Botín, el Palacio de Festivales y la Filmoteca, esta nueva entrega contará con la proyección de grandes éxitos en pantalla gigante en la Plaza Porticada. La cita con el cine, ya en su tercera edición y con la vista puesta en su conversión en festival, se abrirá el próximo 29 de abril con actividades para escolares, aunque contará con una velada oficial de inauguración el día 30 de ese mes. Compartirá algunos contenidos con la Feria del libro de Santander con la que coincide en parte en fechas, y se extenderá por diversos espacios de la ciudad hasta el 4 mayo con una programación que vuelve a incidir en encuentros, proyecciones, debates y homenajes, pero siempre teniendo nuevamente como protagonista al cine iberoamericano. Julio Medem, en su visita al certamen santanderino que dirige Nacho Carballo, presentará una selecta retrospectiva de sus creaciones conformada por seis películas: 'Vacas', 'Tierra', 'Lucía y el sexo', 'Habitación en Roma', y las dos citadas, su filme estrenado el pasado otoño y la cinta de aniversario. El director presentará cada obra y participará en un coloquio posterior. Asimismo, mantendrá encuentros con el público en diversos espacios y se reunirá con estudiantes. Entre referencias, guiños visuales y sentidos cinematográficos desde su ópera prima, 'Vacas', a su excelente 'Tierra' y al abismo de 'Caótica Ana', mantiene su caligrafía entre la ambición y la fascinación. En septiembre de 1998 se estrenaba 'Los amantes del Círculo Polar', historia de amor fou, hoy filme de culto que en su momento ratificó la vocación de estilo y la personalidad visual del cineasta vasco. 'La ardilla roja' fue alabada por Kubrick y 'Tierra' logró despertar una unánime expectación de la crítica.

Frases como «tú no estás muerto, así que no voy a llorar» o «nunca he tenido el corazón tan rojo»... forman parte del abecedario de culto que mantiene la aureola de 'Los amantes...' potenciada por la banda sonora de Alberto Iglesias. Una obra intensa y compleja que supone una inmersión en el centro del amor.

Cartel, en breve

La III Semana Internacional de Cine de Santander está organizada por Morena Films y Centro Botín con el apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria. El cartel definitivo será presentado en breve. Una edición que girará en torno al cine cubano y se adentrará especialmente en la proyección de 'Fresa y Chocolate', que celebró recientemente su 25 aniversario. La Semana contará con la presencia de actores como Jorge Perugorría y Vladimir Cruz. Asimismo, se incluirá un acto de homenaje al Festival de La Habana por sus cuarenta años de historia con la presencia de Iván Giroud, su director. Por segundo año consecutivo dentro se abordará la reunión mundial de la Junta directiva de la FIPCA –productores iberoamericanos y coorganizadores de los Premios Platino– como antesala para poner en marcha el futuro Foro de Coproducción Iberoamericana.