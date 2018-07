La diversidad de Marvel da alas a Evangeline Lilly en 'Ant-Man y la avispa' 02:18 Marvel estrena hoy en cines la cinta en la que el Hombre Hormiga (Paul Rudd) deberá compaginar su faceta de superhéroe con la de padre ANTONIO MARTÍN GUIRADO (EFE) Madrid Miércoles, 4 julio 2018, 11:45

En su decidida apuesta por la diversidad, el estudio Marvel quiere dar mayor peso a sus superheroínas, algo que da alas a Evangeline Lilly en 'Ant-Man y la avispa', película que incluye en su título a un personaje femenino por primera vez en este universo cinematográfico de 20 películas.

A la espera de 'Captain Marvel', filme que llegará a las salas en marzo de 2019 con el protagonismo absoluto de Brie Larson, ganadora del Oscar por 'Room', el estudio sigue decidido a facturar filmes donde todos los públicos se vean representados. «Originalmente, el personaje de The Wasp iba a ser presentado en 'Captain America: Civil War'. Ese era el plan original. Pero luego me dijeron que optaban por dedicar una película a presentar el personaje, no simplemente incluirla como un anexo en una historia más grande. Eso fue excitante para mí», reconoció la actriz durante la presentación de la película en Pasadena (California).

La primera parte, 'Ant-Man' (2015), dirigida también por Peyton Redd, narraba los orígenes de Hank Pym (Michael Douglas), uno de los miembros fundadores de 'The Avengers', dotado con la facultad de reducir su cuerpo al tamaño de un insecto y aumentar a la vez su fuerza.

En el filme, el bienintencionado ladrón Scott Lang (Paul Rudd) tomaba el testigo de Pym bajo la promesa de proteger el traje a toda costa, y el final de la historia prometía que la hija de Pym, Hope Van Dyne (Lilly), sobradamente preparada para la acción, se aliaría con Ant-Man para combatir el crimen.

«Esto es algo para lo que está totalmente lista y ha deseado hacer toda su vida. Sus padres eran superhéroes y ella estaba desesperada por enfundarse el traje durante toda la cinta original. Verla finalmente en estas circunstancias es maravilloso», sostuvo la artista.

En la primera película, el personaje de Lilly guarda rencor a su padre por la muerte de su madre, pero a lo largo de la historia descubre que, en realidad, Janet (Michelle Pfeiffer), la original The Wasp, desapareció en el subatómico Reino Cuántico mientras trataba de desarmar un misil nuclear ruso.

De esta manera, la cinta apuesta por una historia que descubre secretos del pasado -la misión es rescatar a Janet- y que funciona como secuela de 'Ant-Man' y de 'Captain America: Civil War'.

«No podíamos ignorar lo que sucedió a Scott Lang en esa cinta. Hay ramificaciones y el personaje se encuentra bajo arresto domiciliario al comienzo del filme», valoró Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios.

La primera parte recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que, según los expertos, será superada por esta continuación, sobre todo debido a que su argumento promete tener ramificaciones en los sucesos de la próxima cinta de 'The Avengers', que se estrenará en 2019.

Lo que permanece es el humor de la obra original, más cercano al tono de 'Guardians of the Galaxy' y 'Thor: Ragnarok'.

«El personaje de Scott ya lo hemos establecido, así que sentimos que disponíamos de una mayor libertad para jugar con el humor. En la primera película estábamos modulando el tono, así que fue realmente divertido explorar hasta dónde podíamos llegar ahora», detalló Rudd, quien ha sido coguionista de las dos obras.

«Se reservó las mejores frases», bromeó Douglas. «De hecho, sus mejores frases no aparecen en el guion original», explicó Lilly.

Rudd explicó que siempre trata de tener en cuenta a todos los personajes para encontrar situaciones adecuadas para que surja el humor.

«Este ha sido un proceso de colaboración, más que cualquier otro proyecto que haya hecho nunca antes. Decir que he escrito yo la película sería una gran exageración», reconoció el intérprete, quien señaló al propio Reed y a los guionistas Eric Summers y Chris McKenna como los principales valedores de la historia.

La película se estrena el 4 de julio en España y dos días después en EEUU.

Llega el verano y las secuelas inundan los cines. Frente a franquicias como 'Mamma mia', 'Ocean's 8', 'Misión imposible', 'Ant Man' o 'Los increíbles', queda algo de espacio para lo nuevo de Haneke o Gus van Sant y para el cine español, de Daniel Monzón al esperado regreso de Rodrigo Cortés .

Marvel abrirá el fuego el 4 de julio con 'Ant-Man y la avispa', en la que el Hombre Hormiga (Paul Rudd) deberá compaginar su faceta de superhéroe con la de padre, con la ayuda de la Avispa (Evangeline Lily). Dos días después llegará 'Ocean's 8: Las estafadoras'. Anne Hathaway, Sandra Bullock y Cate Blanchet le roban el protagonismo a George Clooney, Brad Pitt y compañía en la entrega más femenina de esta comedia de acción que nació como un 'remake' de un filme de los 60 del Rat Pack: Sinatra, Dean Martin y Sammy Davies Jr.

Mientras que en el musical 'Mamma mia; Una y otra vez', repite el reparto original, desde Meryl Streep a Pierce Brosnan pasando por Colin Firth o Amanda Seyfried, en la isla griega de Kalokairi para contar cómo se conocieron los personajes. Al infatigable Tom Cruise se unen Henry Cavill y Angela Bassett en la sexta entrega de 'Misión imposible'. Bajo la dirección de Christopher McQuarrie vuelve a la carga el agente Hunt y sus peligrosas misiones internacionales contrarreloj.

Frente al aluvión de franquicias, que sigue con 'La primera purga, la noche de las bestias' o con los monstruos animados de 'Hotel Transilvania 3', julio dejará algo (poco) de margen al cine de autor e independiente.

Gus van Sant estrenará su biopic del viñetista John Callahan, interpretado por un memorable Joaquim Phoenix; y Michael Haneke dirige a Isabelle Hupert y Jean-Louis Trintignant en 'Happy End', una sarcástica visión de la familia burguesa europea. La saudí Haifaa al-Mansour dirige a Elle Fanning en 'Mary Shelley', otro filme biográfico, en este caso sobre la autora de «Frankenstein», que narra la relación entre el poeta romántico Percy Bysshe Shelley (Douglas Booth) y la joven Mary Wollstonecraft Godwin (Fanning).

Ya en agosto el apartado de secuelas se engrosa con la segunda entrega de 'Los increíbles', uno de los grandes éxitos de Píxar. Y Antoine Fuqua se reúne de nuevo con Denzel Washington en 'The Equalizer 2', que cuenta con la participación del chileno Pedro Pascual, conocido por 'Narcos' o 'Juego de Tronos'.

El gallego Rodrigo Cortés continúa con un pie en el mercado internacional y de género. 'Blackwood', su tercer largometraje, es una historia sobrenatural basada en el clásico adolescente de Lois Duncan 'Down a dark hall' y cuenta con un reparto encabezado por Uma Thurman y AnnaSophia Robb.

En la fantasía se enmarca también 'Hotel Artemis', un hospital exclusivo para delincuentes regentado por Jodie Foster. Pero el menú de agosto incluye además raciones de acción como la de 'El rehén', con Jon Hamm ('Mad Men') y Rosamund Pike ('Perdida'), y comedia, con Mila Kunis y Kate McKinnon en 'El espía que me plantó'. O la delirante e incorrecta '¿Quien está matando a los moñecos?', en la que Melissa McCarthy y Elizabeth Banks descubren lo que hacen los teleñecos cuando no están rodando el famoso show televisivo.

Habrá ración doble de 'biopics' pictóricos. Vincent Lindon se pone en la piel de Rodin en un filme de Jacques Doillon que pasó por Cannes en 2017, y Vincent Cassel es Gauguin en otra película dirigida por Edouard Deluc que se centra en sus viajes a Tahití.

'Milla 22', con Mark Wahlberg y John Malkovich, 'The little stranger', una intriga histórica protagonizada por Domhnall Gleeson y Charlotte Rampling, 'Un océano entre nosotros', con Colin Firth y Rachel Weisz, o la terrorífica 'La monja' acompañarán al espectador hasta el comienzo de septiembre.

Entre las españolas destacan 'Yucatán', el regreso a la comedia de Daniel Monzón, que cuenta de nuevo con Luis Tosar y el argentino Rodrigo de la Serna; la ganadora del Festival de Málaga, 'Las distancias', de la debutante Elena Trapé; el amor prohibido de las gitanas 'Carmen y Lola' o la comedia 'Los futbolísimos'. Y ya en los prolegómenos del Festival de San Sebastián, a mediados de septiembre, el iraní Asghar Farhadi reunirá a la elite de la interpretación hispana -Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduardo Fernández, Bárbara Lennie, etc.- en el esperado thriller 'Todos lo saben'.