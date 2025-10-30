El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miguel Ángel Revilla durante la escena en la que participa en la película.

Miguel Ángel Revilla durante la escena en la que participa en la película. DM

El clip de Revilla en 'Cuerpos Locos', en exclusiva

El Diario Montañés publica en primicia el estreno como actor del expresidente cántabro en la película dirigida por Ana Murugarren

A. G.

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:33

Comenta

El Diario Montañés ofrece en exclusiva las imágenes de la aparición cinematográfica de Miguel Ángel Revilla en la comedia familiar 'Cuerpos Locos', que llega este ... fin de semana a las salas. Lla película está dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por Paz Padilla, con un reparto que incluye a Antonio Resines, Juan Manuel Montilla 'El Langui', Maia Zaitegi, Diego Arroba 'El Cejas' y otros nombres conocidos del cine y la televisión española.

