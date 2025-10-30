El clip de Revilla en 'Cuerpos Locos', en exclusiva

El Diario Montañés ofrece en exclusiva las imágenes de la aparición cinematográfica de Miguel Ángel Revilla en la comedia familiar 'Cuerpos Locos', que llega este ... fin de semana a las salas. Lla película está dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por Paz Padilla, con un reparto que incluye a Antonio Resines, Juan Manuel Montilla 'El Langui', Maia Zaitegi, Diego Arroba 'El Cejas' y otros nombres conocidos del cine y la televisión española.

La participación del expresidente de Cantabria es un cameo que suma interés a una película cuya premisa fantástica combina humor y elementos familiares. En ella, una niña de diez años y su futura madrastra intercambian sus cuerpos por una inesperada magia provocada por un fenómeno meteorológico insólitoFilmAffinity+1.

En su nueva película Murugarren apuesta por actores con perfiles muy populares y por gags visuales que explotan la confusión entre generacionesa través de situaciones cómicas y del choque entre la inocencia infantil y las rutinas adultas. La película tiene una duración aproximada de 92 minutos.

Esta exclusiva del Diario Montañés permite a sus lectores ver la primera cinematográfica del político cántabro, en una comedia pensada para toda la familia.