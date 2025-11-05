Esa conciencia política

Es una de esas miradas políticas que tanto se echa de menos. Cine de denuncia, sí, pero sobre todo una bofetada cargada de dinamita narrativa, ... seca y contundente. Junto con Pontecorvo y en el contexto de los sesenta y setenta el cine de Costa- Gavras es uno de esos mapas de un mundo que de vez en cuando es bueno consultar. Junto a 'Z' y 'la confesión', que han formado parte del potente ciclo con el que ha arrancado el curso de la Filmoteca de la UC, 'Estado de sitio' configura una puerta abierta dentro de una trilogía que desprende todas las señas de identidad del cineasta dotado de una mirada político social tan aguda como coherente.

Valoración Datos País Francia

Año 1975

Dirección Costa-Gavras

Guion Franco Solinas y Costa-Gavras

Música Mikis Theodorakis

Fotografía Pierre-William Glenn

Reparto Yves Montand, Renato Salvatori, Jacques Weber, O.E. Hasse

Género Drama político

El pasado y el presente de países zarandeados por el imperialismo están en la columna vertebral de esa etapa de un cineasta que nunca ha dejado de exprimir su vena crítica. En el epicentro de este filme late Philip M. Santore, secuestrado junto a dos personalidades: un cónsul y un agregado diplomático. 'Estado de sitio' posee todos las connotaciones de estilo e inteligencia del cineasta de 'Amén'. Su ritmo, capacidad de síntesis, montaje y narración ágil, suspense, tono documental mirada indagatoria y elipsis integran un depurado sentido del relato. Sitúa de nuevo al frente a un Yves Montand cómplice y elegante en su papel de sherpa cuando el camino es intrincado. Lo importante, como en muchos de sus filmes, reside en lo que se cuenta, claro, pero sin perder la estela de lo formal, de forjar un estilo. En este caso, la reconstrucción y lo periodístico envuelven de manera seductora ese relato de la cuenta atrás de un agente encubierto de la CIA por parte de la guerrilla tupamara.

Al rigor se suma esa combinación dominada por Costa-Gavras durante toda su filmografía que alterna el testimonio, la descripción detallada de los engranajes más oscuros. 'État de siège', que también escribe el cineasta de origen griego junto a junto a Franco Solinas, traslada sus anteriores miradas a Latinoamérica denunciando la intervención de Estados Unidos y mostrando cómo se reprimen los movimientos y fuerzas políticas de izquierda. Un antecedente más puro en lo documental y no menos duro que lo que significó la estupenda 'Missing'. Lo combativo y contestatario son inherentes a la claridad de su narración, desde los acontecimientos políticos a la repercusión, desde las operaciones a las conversaciones. Un trayecto impecable en flashback y circular, exento de efectismos y con un naturalismo contagioso.