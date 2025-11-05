El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'Estado de sitio'

Esa conciencia política

Filmoteca de la Universidad de Cantabria (Náutica). Este jueves ·

Costa-Gavras cierra una trilogía de cine denuncia y compromiso, con una seca y dura contundencia. Una mirada crítica que nunca abandona

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

Es una de esas miradas políticas que tanto se echa de menos. Cine de denuncia, sí, pero sobre todo una bofetada cargada de dinamita narrativa, ... seca y contundente. Junto con Pontecorvo y en el contexto de los sesenta y setenta el cine de Costa- Gavras es uno de esos mapas de un mundo que de vez en cuando es bueno consultar. Junto a 'Z' y 'la confesión', que han formado parte del potente ciclo con el que ha arrancado el curso de la Filmoteca de la UC, 'Estado de sitio' configura una puerta abierta dentro de una trilogía que desprende todas las señas de identidad del cineasta dotado de una mirada político social tan aguda como coherente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

