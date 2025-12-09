El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Elizabeth Lail, en la pésima secuela.
Crítica: 'Five nights at freddy's 2'

Distracciones robóticas

Cinesa, Yelmo y Ocine. ·

Secuela innecesaria, muy pesada y de guion inexistente. No hay terror, solo una deslavazada colección de sustos para trocear la inevitable franquicia

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

Lo bueno es que mide su metraje. Lo malo es que sus excesos repetitivos y cansinos provocan la sensación de que todo se estira y ... prolonga hasta la pesadez. Blumhouse ha encontrado un filón en esta variante a lo que el sello de producción nos tiene acostumbrado. Se fija en el manantial de los videojuegos para exprimir la trama de base, es un decir; destina la mirada esencialmente a los incondicionales; y convierte esta secuela, sin pudor, en un mero puente entre la primera entrega, ya limitada, y lo que está por venir.

