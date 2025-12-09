Distracciones robóticas
Cinesa, Yelmo y Ocine. ·Secuela innecesaria, muy pesada y de guion inexistente. No hay terror, solo una deslavazada colección de sustos para trocear la inevitable franquicia
Santander
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:54
Lo bueno es que mide su metraje. Lo malo es que sus excesos repetitivos y cansinos provocan la sensación de que todo se estira y ... prolonga hasta la pesadez. Blumhouse ha encontrado un filón en esta variante a lo que el sello de producción nos tiene acostumbrado. Se fija en el manantial de los videojuegos para exprimir la trama de base, es un decir; destina la mirada esencialmente a los incondicionales; y convierte esta secuela, sin pudor, en un mero puente entre la primera entrega, ya limitada, y lo que está por venir.
-
Año 2025
-
País Estados Unidos
-
Dirección Emma Tammi
-
Guion Scott Cawthon, Seth Cuddeback y Tammi
-
Reparto Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Freddy Carter
-
Género Terror
Con este repertorio que antepone el descaro comercial y el chute para adictos la franquicia no deja de ser un artefacto al servicio de los robots enormes que parecen ser el juguete 'asustador' preferido de una historia caótica y tirando a plomiza. Los animatrónicos en una 'pizzería del terror' constituyen un menú de fast food poco apetecible en este regreso dirigido de nuevo por Emma Tammi, responsable de 'Tierra maldita'. Enrevesada y retorcida, mide siempre los pasos, procurando delimitar el terreno y el efecto que pueda causar en el destinatario. No hay miedo, y menos terror. Si acaso esa llamada al susto como recurso facilón para tratar de imponer una tensión sobre la violencia surgida de las dimensiones entre las criaturas y los protagonistas.
Es una cinta descuidada que solo se ocupa de tener bien amarrados a los seguidores de los muñecos. De la pesadilla blanda de la primera a las situaciones límite, al hilo siempre del juego, en un guion con todos los trucos posibles en busca de una nueva entrega. Confusión, sorpresas sin raíz alguna, tono monocorde y sin que falten sucesivos finales en suspenso y la inevitable escena tras los créditos. Lo artesanal de las criaturas tiene algo de encanto, entre lo íntegro y lo desmontable, pero el enredo es endeble, poco trabajado y juega con cartas marcadas. Y, a falta de matices, repite intérpretes como Hutcherson, Piper Rubio y Elizabeth Lail en sus respectivos roles. ¿Animatronics asesinos? Sin exigencia ni riesgo, a excepción de un prólogo juguetón y las correspondientes distracciones robóticas, su terror es insustancial e inconsistente, insertado en una serie de tramas huérfanas. Los perfiles de los personajes son tan insípidos como nulos en lo empático. Un slasher robótico decidido a animar la fiesta a través de un desfile de giros que generan una dosis de personajes e historias solapadas y perdidas. Casi todo ello envasado al vacío.
