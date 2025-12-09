El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Christopher Lee y Dawn Addams, en el filme.
Crítica de cine: 'Las dos caras de Jekill'

Dos, doble, dualidad

Cine Club. Casyc. Caja Cantabria. Hoy. ·

La Hammer construye a sus anchas un drama llevado a su terreno para tensar el estrangulamiento y lo desaforado combatiendo en la misma persona

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:07

Comenta

En 1935 en 'La novia de Frankenstein' James Whale jugaba en femenino con la criatura de Mary Shelley. En el caso del mito de la ... doble personalidad bajo la firma de Robert Louis Stevenson, la Hammer también hizo de las suyas. Primero en 'Las dos caras del Dr. Jekyll': el filme da la vuelta a la historia al mostrar a Hyde como alguien más atractivo que el propio Jekyll. Los experimentos del científico y sus mutaciones son un caramelo para los creadores de la fábrica con sello siempre reconocible y distintivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

