Dos, doble, dualidad

En 1935 en 'La novia de Frankenstein' James Whale jugaba en femenino con la criatura de Mary Shelley. En el caso del mito de la ... doble personalidad bajo la firma de Robert Louis Stevenson, la Hammer también hizo de las suyas. Primero en 'Las dos caras del Dr. Jekyll': el filme da la vuelta a la historia al mostrar a Hyde como alguien más atractivo que el propio Jekyll. Los experimentos del científico y sus mutaciones son un caramelo para los creadores de la fábrica con sello siempre reconocible y distintivo.

Valoración Datos Año 1960

País Reino Unido

Dirección Terence Fisher

Guion Wolf Mankowitz

Reparto Paul Massie, Dawn Addams, Christopher Lee

Género Drama

Terence Fisher, autor que demostró que otro cine fantástico era posible, plasmado a través de la productora británica, firma al inicio de la década de los sesenta esta sugerente y estimulante versión de erotismo y terror con Paul Massie en la dualidad y un Christopher Lee siempre dominando la ambigüedad y la extrañeza. Hay en ella un intento, loable pero fallido, de reinvención donde se mezcla con sutileza lo elegante, lo trágico y lo perturbador. No menos atrevida fue una década después 'Dr. Jekyll y su hermana Hyde' de Roy Ward Baker, en otra vuelta de tuerca donde la transformación femenina transparenta cuestiones como la represión.

El Cine Club Santander permite disfrutar del clásico y la rareza en un atractivo programa 'doble' como corresponde al mito. La inmersión en lo oscuro que la Hammer zarandea sin piedad con su tono colorista, con sus hipérboles fascinantes en un combinado de fiereza y maquillaje, disturbio y encendido vértigo en el monstruo interior. El cineasta que transitó por casi todos los símbolos e iconos de lo inquietante, entre criaturas y demonios personales, de 'La maldición del hombre lobo' al propio Frankenstein y 'El fantasma de la ópera', se regodea aquí en la perversidad, la ironía y el juego con guiños que también remiten al Oscar Wilde de 'El retrato de Dorian Gray'. Entre lo que se es y lo que se desea ser asoman el ideal de belleza, la doble moral y lo amoral, también la represión. Lástima que Paul Massie no da la talla y sea devorado por los intérpretes que tiene alrededor. El fruto inverso de ello es que resulta un imán ineludible el crápula encarnado por Lee frente al científico y su contrario. La degeneración moral, pese al pulso y la habilidad de Fisher, no encuentran su adecuado brillo decadente y sucio. Precisamente la obra de Roy Ward Baker, más suelta y desinhibida, saca jugo de todos los matices que contiene el origen literario y las metáforas visuales.