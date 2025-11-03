El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Timothy Hutton y Donald Sutherland, ambos excelentes.
Crítica de cine: 'Gente corriente'

Ecosistema interpretativo

Ateneo. Ciclo Robert Redford. Hoy. ·

Redford demostró tener mucho oído y habilidad para conjugar en una mirada el retrato humano. Una confrontación de sentimientos nunca del todo expresados

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:50

Es obvio que los cuatro Oscar obtenidos al inicio de la década de los 80 por esta ópera prima suenan a hipérbole. Sobre todo si ... nos atenemos a los compañeros de viaje camino de la gala final. Pero ello no resta valor a este drama de hechuras claras, contundencia y emotividad tratada con esmero. Más influyente de lo que puede imaginarse ahora, las ingenuidades de la puesta en escena con algunos rictus televisivos no empañan una cinta elegante al tiempo que desgarradora.

