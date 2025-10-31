El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Christopher Lloyd y Michael J. Fox en 'Regreso al futuro'.
Crítica de cine: 'Regreso al futuro'

Efervescencia juvenil

La historia de Martin McFly y el doctor Emmet Brown, montados claro en un DeLorean, también viaja en el tiempo para volver a la cartelera 40 años después

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:09

La desmesura en la nostalgia ochentera, que ha permeado una gran parte de títulos y series, con plataforma incluida, podría parecer oportunista y superflua la ... operación de regreso de un regreso. Pero esta vuelta de tuerca cinéfila se agradece. Si además sirve para el redescubrimiento del filme de Zemeckis por una nueva generación, pues aún mejor. Lo cierto es que esta aventura, exenta de engolamiento, de sofisticación y afectación, se antoja un buen sorbete de frescura con sabor a cine de siempre.

