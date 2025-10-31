La desmesura en la nostalgia ochentera, que ha permeado una gran parte de títulos y series, con plataforma incluida, podría parecer oportunista y superflua la ... operación de regreso de un regreso. Pero esta vuelta de tuerca cinéfila se agradece. Si además sirve para el redescubrimiento del filme de Zemeckis por una nueva generación, pues aún mejor. Lo cierto es que esta aventura, exenta de engolamiento, de sofisticación y afectación, se antoja un buen sorbete de frescura con sabor a cine de siempre.

Valoración Datos Año 1985

País Estados Unidos

Dirección Robert Zemeckis

Guion Bob Gale y Zemeckis

Reparto Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover

Género Fantástico

El encanto, su mirada híbrida, tan de moda ahora, mantiene toda su efervescencia juvenil. Un aire adolescente alocado, de simpatía e inventiva ingenua que funciona a la perfección. 'Regreso al futuro' es quizás el emblema de un género específico que ha encabezado con tanta fuerza simbólica como razones para sacar pecho. Sentido innato del entretenimiento, habilidad y frescura, la cinta exprime todas las posibilidades innatas a lo que llamamos iniciación, revelaciones, escapismo, amistad... La cinta de Robert Zemeckis, protagonizada por Michael J. Fox, siempre asociado a esta imagen incrustada en la ficción, vuelve hoy a las salas. Martin McFly y el doctor Emmet Brown viajan en el tiempo montados en un DeLorean, con idéntico motor generacional, gasolina fantástica y una apelación primaria, pero con mucha personalidad visual a una ciencia ficción cómplice y doméstica. Hubo secuelas, no obstante volver al original tiene algo de divertimento fundacional. Como saga quizás haya perdido ese asombro apadrinado por Steven Spielberg como hiciera tantas veces después con otras óperas primas convertidas en el inicio de largos trayectos. La historia de Marty, el chaval de 17 años que, a través de una máquina del tiempo se ve trasladado a 1955, época en la que sus padres se enamoraron, es como abrir ahora una caja arrinconada en un desván que siempre se añora pero que no se sabía exactamente en qué lugar se hallaba. Michael J.Fox compaginó sin tregua el rodaje del filme con una serie y junto a un excelente Christopher Lloyd, iniciaba su camino hacia el éxito truncado después por la irrupción del Parkinson. La taquilla bendijo una comedia tan bulliciosa y habilidosa como contagiosa. Mezclar ternura y fantasía, locura fantástica y entretenimiento fue una golosina en manos del cineasta de 'Forrest Gump'.