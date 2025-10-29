El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen de 'Black Phone 2'.
Crítica de cine: 'Black Phone 2'

Guion sin línea

Cinesa, Ocine y Yelmo ·

El pulso entre el misterio y la oscuridad, el escalofrío que se intuye y su representación parecen necesitar de una buena guía telefónica

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:34

Comenta

De ideas no anda mal pero hasta llegar a plasmarse en imágenes se encuentra con un guion que o no está en línea, o comunica. ' ... Black phone' tiene el encanto anacrónico de la cabina o del teléfono público en muchas de sus secuencias en una época alumbrada por el resplandor del móvil. Secuela aceptable sí, aunque para justificar su existencia no requería de grandes esfuerzos, dada la banalidad insulsa de su precedente. Juegos con el pasado, llamadas, casi un espiritismo telefónico y festival de sustos entre sombras, nieve y un elogio de sótanos e interiores oscurantistas, su trama va a la deriva debido a una deslavazada escritura, que sobrevive gracias al empeño de Scott Derrickson. Un cineasta que se mueve con soltura entre lo sobrenatural y el fantástico como reveló la notable 'Sinister'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  3. 3 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  4. 4

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  5. 5

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  6. 6

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  7. 7

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  8. 8 El racinguismo se deja sentir en Logroño
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Guion sin línea

Guion sin línea