Mujer, fuego y gato 'Capitana Marvel' | Dirección: Anna Boden y Ryan Fleck; Género: Fantástico; Salas: Cinesa y Peñacastillo GUILLERMO BALBONA Santander Lunes, 25 marzo 2019, 09:48

A la Marvel le queda poco donde pisar pero entre sagas, reinvenciones, precuelas, escarbar en los orígenes y amasar los tiempos de los héroes su marca en pantalla, parece asegurada.

En 'Capitana Marvel' hay tres señales que insuflan de antemano oxígeno a la apuesta: el homenaje a Stan Lee, una curiosa mezcla de tonos y géneros y la presencia más que acertada de Brie Larson. La actriz genera una sensación curiosa de distancia, otredad y empatía como si pasara por allí, o la aventura y el propio hecho cinematográfico le fueran ajenos. Y, por otro lado, se manifiesta un singular equilibrio entre una historia terrestre y terrícola, cotidiana, y la fantástica, galáctica y exuberante en lo sofisticado. Lo que une a ambas es el humor que hace las veces de pegamento a veces algo forzado y epatante y otras sencillamente oportuno. Una especie de guardianes de la galaxia con mujer de fuego y un gato con más de siete vidas. El resultado son dos horas que mezclan tradición y nueva cocina a las órdenes de una pareja de restauradores como Anna Boden, Ryan Fleck que se ocupan del guion y que, tanto en el cine como en televisión, caso de 'Una historia casi divertida' y la serie 'Room 104' comparten autoría.

En' Capitana Marvel' efectos y diálogos combaten por acaparar la atención mientras que la médium, Brie Larson, hace las veces de hechicera térmica que irradia la llama del blockbuster y desbroza las hogueras fundacionales de la cultura popular que arden en numerosos momentos del filme. Hay más retro que futurismo de diseño, más acción que discurso, más humor que efectos solapados y más confusión interplanetaria que lucidez a la hora de construir una narración que se antoja simple, pese a estar envuelta en unos cuantos factores dramáticos. El pasado diluido, la pérdida de identidad, la dualidad, lo humano y los superpoderes y la reivindicación feminista, sin la militancia de 'Wonder Woman', son algunos de esos sustentos graves siempre empapados por la atmósfera de comedia leve, que no superficial, ligera que no frívola. Nada apabulla en 'Capitana Marvel' y tampoco nada seduce por hipérbole. Casi todo discurre en la complicidad familiar de los superhéroes como cuñados especiales y en la consideración atrevida de que mientras se dirime una guerra interplanetaria hay hechos y gestos cotidianos que nos salvan como humanos.

No obstante el milagro de la función lo pone una actriz poderosa, que combina con destreza personalidad y capacidad de atracción sin aspavientos ni exageraciones. Compone un personaje que parece un invitado accidental, lo que molestará a los puristas, y lo hace con sutil cadencia pero inteligentes matices, consciente de esa extrañeza que supone ser heroína a tiempo completo. Lo de las secuencias poscrédito queda para la sobredosis comercial, como la publicidad previa y el masaje/mensaje de los superpoderes del capitalismo de la industria. Que cada uno elija el traje más apropiado para huir de la invasión.