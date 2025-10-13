Cuando se olvida la vida

Es como una pausa reflexiva antes de lo inevitable. Y por ello puede asemejarse tanto a una tormenta pasajera como a una travesía en calma. ... Es un proyecto más arriesgado de lo que parece, conmovedor en un continuo viaje entre el interior y lo exterior, entre lo callado y lo expresado.

Valoración Datos Año 2022

País Reino Unido

Dirección Oliver Hermanus

Guion Kazuo Ishiguro, Akira Kurosawa.

Reparto Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Tom Burke, Alex Sharp

Género Thriller

Un actor, Bill Nighy, en una interpretación inmensa, elegante y sutil, es el guía de un trayecto de personaje asfaltado por ese repentino darse cuenta de que se le ha olvidado vivir. 'Living' no necesita muchos elementos para agitar por dentro ni a su vez para eludir lo insignificante y mostrar los detalles que suponen un asidero vital. El territorio desde su origen hasta la pantalla está sembrado por fuentes, adaptaciones y miradas diversas en el tiempo que en realidad son la misma. Y todo en una conversión de lo japonés original a lo británico del filme, sin que se pierda la esencia universal de lo humano a la intemperie, de esa frontera de vida y muerte por la que se desliza la historia.

Dirigida por Oliver Hermanus está basada en un guion de Kazuo Ishiguro, el Nobel autor de 'Lo que queda del día'. A su vez adapta la obra maestra de Kurosawa, 'Vivir' (Ikiru) inspirada en la novela 'La muerte de Iván Ilich' de Tolstoi. Lo pequeño, grandioso. Lo fugaz, perseguido como una estela. De esos hilos pende este hombre con traje y bombín que recorre todos los estratos de la levedad del ser. La melancolía, el poso sentimental sin exhibicionismo ni excesos atraviesa la cinta que deja de ser remake setenta años después pero que resiste como un honesto homenaje al original. En los pliegues asoma la crítica a un sistema burocrático, el clasismo, la hipocresía y la represión emocional. Ishiguro lleva el guion a su terreno, pero desde el respeto a la raíz de Kurosawa. El cineasta de 'Moffie' se posa en una sobriedad y contención engalanadas por el trabajo de su actor. Mientras, el oficio de vivir queda expuesto a través de un paseo delicado, hermoso, que va dejando el rastro de una edificación sincera, sin más hondura que la de intentar aclarar cada cristal que intenta opacar la vida. En ese corte de tristeza y claridad, de herida abierta y oscuridad comparte el diagnóstico de una revelación: la de pisar firme cada minuto de vida. 'Living' no es una película magistral, pero lo que traza sí es un gesto revolucionario: el de hurgar en eso intacto que se escapa. El humanismo sin subrayados empapa sin complejos esta mirada de frente a la vida.