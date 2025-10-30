Al pie de la letra

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jeremy Allen White realiza una excenelte interpretación.
Crítica de cine: 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere'

Es un biopic esquinado, se regodea en el proceso pero todo es susurro en bucle. Falta precisamente la intensidad pasional a la que apela

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:51

Si para llegar a Nebraska tuvo que atravesar aguas turbulentas –hablamos metafóricamente de la grabación de The Boss–, el filme que se acerca al músico ... a través de su histórico álbum recorre los claroscuros pero carece de la hondura trágica e intensidad del enunciado. El 'Deliver Me from Nowhere' es como un tatuaje que se fuera difuminando a medida que dibuja las formas, o deforma la piel de la pantalla para imprimir una silueta o una palabra. Esta inmersión en el proceso creativo con mirada atrás para indagar en la infancia de Springsteen y en las heridas del vínculo con su padre, carece del desgarro que permita otorgar autenticidad al retrato. A cambio, resulta excelente el trabajo de Jeremy Allen White (fuera de los fogones ardientes de The Bear) que incluso pone su voz a las canciones, hasta generar los mejores momentos de una película que no define del todo sus pretensiones. Huye de lo convencional con un biopic esquinado que acaba por traducirse casi en lo contrario. Y abusa de algunas insistencias biográficas que desmienten la puesta en escena, el estilo, la sobriedad y pausa de los momentos más íntimos.

