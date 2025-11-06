El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una exploración en las raíces de la pasión de La Singla. DM
Crítica de cine 'La Singla'

El rescate de una expresión

Filmoteca de Cantabria ·

Hay archivo e investigación, documento y thriller gráfico, indagación y enigma. Pero sobresale la textura del movimiento, el de la bailaora y el del cine

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:18

Los sonidos de la memoria y el silencio del olvido se entrelazan cobijados en lo documental y en las imágenes de escenarios históricos o sugeridos. ' ... La Singla' es retrato, crónica y documento, pero también gesto, rabia, dolor, movimiento y fascinación. Hay rescate y recorrido histórico, semblanza y, lo más importante, un diálogo muy bien construido entre la figura y el contexto. Personaje, persona, leyenda, enigma confluyen en la música, lo silente y la danza. Esa chica que, con apenas 17 años, revolucionó el mundo del flamenco, pero antes de cumplir los 30, justo en la cúspide del éxito, desaparece de los escenarios y se sumerge en el olvido. La Singla participó junto a Carmen Amaya en 'Los Tarantos' y la histórica cinta de Francisco Rovira-Beleta, adaptación de 'Romeo y Julieta', resulta una referencia obligada.

