El rescate de una expresión

Los sonidos de la memoria y el silencio del olvido se entrelazan cobijados en lo documental y en las imágenes de escenarios históricos o sugeridos. ' ... La Singla' es retrato, crónica y documento, pero también gesto, rabia, dolor, movimiento y fascinación. Hay rescate y recorrido histórico, semblanza y, lo más importante, un diálogo muy bien construido entre la figura y el contexto. Personaje, persona, leyenda, enigma confluyen en la música, lo silente y la danza. Esa chica que, con apenas 17 años, revolucionó el mundo del flamenco, pero antes de cumplir los 30, justo en la cúspide del éxito, desaparece de los escenarios y se sumerge en el olvido. La Singla participó junto a Carmen Amaya en 'Los Tarantos' y la histórica cinta de Francisco Rovira-Beleta, adaptación de 'Romeo y Julieta', resulta una referencia obligada.

Valoración Datos País España

Año 2023

Dirección y guion Paloma Zapata

Música Juliane Heinemann

Fotografía Iñaki Gorraiz

Reparto Helena Kaittani, Adelfa Calvo, María Alfonsa Rosso, Antonia Singla

Género Documental

Entre la indagación y el deseo de rasgar en las zonas ocultas, el documental adquiere la categoría de ficción con la inclusión del personaje de una joven que sirve de guía para descubrir lo que sugiere y asoma en el entorno de una figura sumida en la extrañeza. El archivo y la textura de lo histórico acompañan la huella de la bailaora. El filme abre una ventana a la destreza y a las formas de una gramática artística para lo cual su montaje se antoja decisivo al combinar con estilizado equilibrio lo sonoro, la música y el pentagrama visual. El movimiento de la danza llega a ser el del cine, su esencia y su identidad.

La Singla sentencia con una frase contundente el espíritu del filme: «Desde pequeñita siempre estuve triste, pero siempre tuve una sonrisa». Imágenes poderosas que acercan el perfil no solo de esta gitana que nació sorda y que, pese a tener todo en contra, llegó a bailar por media Europa, postulándose como la sucesora de Carmen Amaya. También la cineasta Paloma Zapata, autora de 'Peret, yo soy la rumba', refleja su selectiva mirada procedente de fotografías, casi recuperadas como hallazgo arqueológico, y muta el documento en una investigación conducida por Helena Kaittani. Lo callado, lo olvidado, el experimento, lo borrado se aúnan en torno a una mujer rescatada a través de muchas historias pequeñas y grandes: el flamenco, la cultura gitana y la comunidad sorda. Pero a través de viajes al pasado asoman relatos inherentes a la superación, la salud mental, los miedos personales, la marginación. Puede interesar más o menos lo biográfico reedificado, pero lo que queda de la mirada intrigante es el desgarro, lo pasional, ese ademán frente al mundo de la artista.