El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Daniel Guzmán, protagoniza y dirige 'La deuda'.
Crítica de cine: 'La deuda'

Lo social con afectos

Cinesa y embajadores. ·

A veces peca de acumulación, pero resulta entrañable que en este thriller, con la gentrificación y el abuso institucional en su entraña, prime su mirada humana

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 09:58

Comenta

Lo llamativo es la coherencia. El destello, su vocación de cine muy aferrado al suelo, a la calle, al barrio. Es verdad que 'La deuda' ... no es un filme redondo, rotundo –a lo mejor ni lo pretende– y por el camino se deja algunos agujeros y tropieza con varias piedras. Sin embargo, Daniel Guzmán mantiene intactas sus señas de identidad: ese ojo clínico para trazar historias de cine popular sin caer en lo superficial; potenciar una mirada humanista y mostrar una sensibilidad alejada de la tesis, del panfleto o lo facilón. Defiende de nuevo un cine social que falta hace. Se diría que sigue el rastro de una querencia, la de la relación con su abuela, Antonia Guzmán, que plasmó en la estupenda 'A cambio de nada'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  2. 2

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  5. 5

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  6. 6

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  7. 7

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  8. 8

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  9. 9

    Investigan a una mujer por utilizar la tarjeta bancaria de un amigo sin su permiso durante diez años
  10. 10 La esquela,el último comunicado oficial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Lo social con afectos

Lo social con afectos