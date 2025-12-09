Sorbo visual

No hay duda de que con mayor o menor acierto el actor Eduardo Casanova posee una singular mirada. 'Pieles' ya confirmó que tiene madera para ... ir construyendo una personalidad visual que subraya la autoría y busca cierta pose y poso alternativo, con una mezcla de querencia por la extrañeza y las hipérboles. Ahora en otro giro tan arriesgado como demasiado consciente de un subrayado de estilo, el actor de la telecomedia 'Aída', se adentra en 'Silencio' en una metáfora vampírica en rosa, rojo y blanco, en femenino plural, que al margen de los medios con los que ha contado, se presenta en una inusual estructura episódica de tres entregas y apenas una hora de metraje en su conjunto.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección y guion Eduardo Casanova

Reparto Lucía Díez, María León, Mariola Fuentes, Ana Polvorosa.

Género Drama

Como en sus anteriores propuestas, Casanova apela a un ecosistema donde tan pronto asoma lo kitsch y camp, como alterna lo grave, lo divertido, lo forzado y el loable empeño en levantar una metáfora sobre el VIH con ánimo de denuncia social. Aunque en todo momento triunfe el sello estilizado, la constancia de un embalaje y un revestimiento que generan destellos cegadores que en ocasiones como paradoja, opacan el discurso y las intenciones que caben tras muchos e innecesariamente excesivos diálogos. En el cineasta, sea una ficción como 'La piedad', un vídeo musical como el que rodó sobre C. Tangana y 'Cuando me miras', o el cortometraje 'Lo siento, mi amor', siempre existe una agitada mezcla de deslumbramientos puntuales, afectación y capas solapadas de géneros e influencias.

En este caso, el batido posee sabores que remiten a Waters y Cronenberg, sin olvidarse nunca de Almodóvar. Ya desde su presentación en Sitges y a su llegada a la plataforma, las redes sociales no han tardado (sin argumentos) en poner el foco en el supuesto escándalo. Pero para provocar ya está la realidad. 'Silencio' es un melodrama que muchas veces responde a un aire de opereta cómica en su conjunto, muy inteligente en su gramática queer y con el maquillaje casi como un personaje más. Dado el condicionante ya citado de la verborrea, destaca el tono cambiante en apenas veinte minutos de cada capítulo para evolucionar desde la parodia al tour de force con una María León entregada. Lúdica, absurda, tragicómica, juega en los límites de lo (extra)ordinario donde prima el mecanismo anticonvencional. Pese a no estar cuajada debidamente, su menú de humor irreverente y escatológico, su trasfondo político, su barroquismo pálido invitan a un irregular e imperfecto breve sorbo de vida frente al miedo y el estigma.