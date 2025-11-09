Suntuosa y monumental

Apabullante y suntuosa, su atractivo radica en ser tan épica como poética. En tiempos en los que mitos y leyendas resbalan por la superficie de ... las cosas, este 'Frankenstein' es una historia de amor, fábula espectacular y deslumbrante, instalada entre lo fantástico, la ciencia 'y ficción' y el terror. Una reivindicación del asombro ahora que todo se consume con fecha de caducidad y hasta las emociones parecen fabricadas con certificado de obsolescencia. El cineasta de 'El laberinto del fauno' no ha hecho una película sino que ha dado vida a su pasión, a su particular fragmento del asombro, que escribió Neruda. Al frenesí visual suma la coherencia de una pasión. Lo monstruoso es humano, lo humano es monstruoso. Guillermo del Toro le hace el boca a boca a un clásico. Su preludio ya traza las intenciones, la identidad y el júbilo de sentimiento, atmósfera y mirada alrededor del moderno Prometeo de Mary Shelley.

Valoración Datos País Estados Unidos

Año 2025

Dirección y guion Guillermo del Toro.

Música Alexandre Desplat

Fotografía Dan Laustsen

Reparto Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz

Género Terror

El cineasta saca de la chistera toda la ternura y todo el físico de la historia. A veces es piel, otras desgarro. Casi siempre, un escenario gótico donde la violencia y la caricia parecen formar parte de una misma criatura. Y, sobre todo, es un cuento exacerbado o sereno, desde ese inicial naufragio en el hielo, donde los sueños parecen congelados, a la creación del monstruo en la que Del Toro despliega todo su capacidad para la exaltación visual y, también, para no tener ningún miedo en dejar a la intemperie su querencia aún a riesgo del patetismo o la hipérbole. Un inciso: la película 'por obligación' la vemos en plataforma. Es la dueña y nosotros los súbditos. No ha existido salvo unas excepciones ridículas en alguna capital (no en la periferia de la periferia) la posibilidad de visionar este filme monumental en la sala de cine. A partir de ahí las limitaciones y lo mediatizado del sistema imponen su engranaje. Fin del inciso.

En 'Frankenstein' se funden el gabinete de curiosidades y la lección de anatomía. El sentido del narrador que evoca la historia otorga un toque de clasicismo y elegancia que envuelve esta mirada romántica que parece regresar a la noche en la que el anfitrión Lord Byron propició el germen de la criatura. La elección, al parecer de última hora, de Jacob Elordi forma parte del encanto de este filme que desprende obsesión, luminosidad en lo oscuro y ampulosidad en sus decisiones. Cuanto más exageradas, más feroz en su capricho compartido. El cineasta mexicano, pese a su deuda iniciática con James Whale, nunca oculta que este es su Frankenstein. Del melodrama a lo irreal. Un álbum bello y desaforado.