Crítica de cine 'Frankenstein'

Suntuosa y monumental

Netflix ·

Al frenesí visual suma la coherencia de una pasión. Lo monstruoso es humano, lo humano es monstruoso. Guillermo del Toro le hace el boca a boca a un clásico

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:41

Apabullante y suntuosa, su atractivo radica en ser tan épica como poética. En tiempos en los que mitos y leyendas resbalan por la superficie de ... las cosas, este 'Frankenstein' es una historia de amor, fábula espectacular y deslumbrante, instalada entre lo fantástico, la ciencia 'y ficción' y el terror. Una reivindicación del asombro ahora que todo se consume con fecha de caducidad y hasta las emociones parecen fabricadas con certificado de obsolescencia. El cineasta de 'El laberinto del fauno' no ha hecho una película sino que ha dado vida a su pasión, a su particular fragmento del asombro, que escribió Neruda. Al frenesí visual suma la coherencia de una pasión. Lo monstruoso es humano, lo humano es monstruoso. Guillermo del Toro le hace el boca a boca a un clásico. Su preludio ya traza las intenciones, la identidad y el júbilo de sentimiento, atmósfera y mirada alrededor del moderno Prometeo de Mary Shelley.

