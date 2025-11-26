El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Eduard Fernández, el Carrillo de 'Anatomía de un instante'.
Crítica: 'Anatomía de un instante'

Tensión, transición, ¿ficción?

Movistar+. Miniserie de cuatro episodios. ·

Alberto Rodríguez aplica oficio y eficacia narrativa, su concia lección de thriller, a una crónica colectiva que a veces parece agena y otras muy lejana

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

El documento y la crónica se presuponen. También quizá la falta de sorpresas. Pero precisamente por todo ello resulta un reto afrontar el retrato y ... el relato histórico con garantías de dibujar una radiografía que supere lo documental, incluso lo periodístico. A modo de disección, con garra, capacidad de síntesis y un guion sólido, 'Anatomía de un instante' parte de la iconografía y del grito del golpe de Estado del 23 F y cruza todos los puentes de ida y vuelta de la Transición.

