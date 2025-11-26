Tensión, transición, ¿ficción?

El documento y la crónica se presuponen. También quizá la falta de sorpresas. Pero precisamente por todo ello resulta un reto afrontar el retrato y ... el relato histórico con garantías de dibujar una radiografía que supere lo documental, incluso lo periodístico. A modo de disección, con garra, capacidad de síntesis y un guion sólido, 'Anatomía de un instante' parte de la iconografía y del grito del golpe de Estado del 23 F y cruza todos los puentes de ida y vuelta de la Transición.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Alberto Rodríguez, Paco R. Baños

Guion Rafael Cobos, Fran Araújo, Rodríguez

Reparto Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente

Género Drama/ Crónica

Alberto Rodríguez aplica oficio y eficacia narrativa, su conocida lección de thriller, a una crónica colectiva que a veces parece ajena y otras muy lejana. El cineasta tritura los hechos sostenido en una habilidad para ilustrar y escenificar lo 'conocido' con un aparente juego de espejos y espejismos. Detrás está, por supuesto, el libro de Javier Cercas y delante un magnífico retablo de intérpretes que proporcionan una capa más a la epidermis de la historia con minúsculas y con mayúsculas.

Más allá de la caracterización, de los parecidos físicos y del maquillaje se impone el thriller político, fibroso, con pulso y con muchas ganas de contar por dentro y por fuera. El cineasta que llega a la plataforma justo cuando acaba de firmar en la pantalla la estupenda 'Los Tigres', defiende con ardor su apuesta por el ritmo y esa valentía de adentrarse en terreno minado y muy pisado (también pisoteado) saliendo airoso de la batalla con los hechos, los nombres y aquello que inevitablemente debe ser recreado. Consciente de que existen aún documentos en el limbo, la miniserie se aferra a los cuatro pilares de ese periodo mientras afloran secundarios que, sin duda, escribieron más de un renglón torcido que permanece sugerido más que perdido. Donde la ¿ficción? gana el duelo con la realidad más manoseada es en ese machacón paisaje que construye Alberto Rodríguez de llamadas, silencios, miradas, despachos, sugerencias, intenciones, puntos de vista, agitados o aclarados, hasta confluir en una encrucijada que invita al espectador a especular. La voz en off es un precio necesario y los flashbacks forman parte de una construcción rigurosa que suma potencia y funcionalidad a lo narrado. Además, la miniserie crece hasta convertir el cuarto capítulo en una ceremonia colectiva, un juicio tras la desmitificación progresiva de los episodios anteriores. Escenarios y decorados como coartada de una ambientación que da cuerpo a una recreación y reconstrucción con el brillo del talento.