Vencer o morir

Hace cerca de tres décadas, cuando el analógico siglo XX inventaba internet y el iPad aún era un concepto desconocido, un tipo con aspecto desaseado y aire nerd imaginó un universo. Como tantos. Solo que él se lo creyó. Así fue como en 1991 empezó a engendrar la Canción de hielo y fuego. Faltaban siete años para el iMac cuando nació la mayor saga y epopeya épica que conocieron los tiempos desde Tolkien. Aquel nerd, hoy un enorme tipo con una enorme barba a lo ZZ Top y a buen seguro un patrimonio no menos inconmensurable es hoy una de las personalidades del siglo XXI. Responde al nombre de George RR Martin. Así, con iniciales, como JRR Tolkien. Quizá un guiño o un homenaje de quien ha convertido 'El señor de los anillos' en un cuento infantil.

«En el juego de tronos solo se puede ganar o morir», pontificaba Cersei Lannister en aquellos noventa convirtiéndose en la inconsciente inventora de la gamificación. Lo hacía en la primera novela de la saga, esa que titulada 'Juego de Tronos' dio después nombre a la saga televisiva despistando al personal. Porque sí, amigos, lo que aquí está en juego no es un trono ni el poder, sino la propia supervivencia; el choque antagonista de dos enormes fuerzas que constituyen sus respectivas némesis. El hielo y el fuego. El bien, con todas sus aristas, y el mal. Y no el fuego valyrio de los dragones y el hielo de obsidiana de Invernalia y más allá del muro. No. El hielo del rey de la noche.

El 14 de abril, precisamente el 14 de abril, el rey de la noche invadirá Poniente. Westeros, en el original. Estrictamente será el día 15, porque lo hace en la madrugada del lunes. Pero la trasnochadora España no es como la sobria Invernalia, sino más como Dorne, y a las tres de la mañana del domingo al lunes para todos es aún domingo. Todo lo demás que se puede adelantar de esta nueva temporada, de esta traca final de seis capítulos en formato cine, es nada. Porque nada se ha filtrado; nada se sabe. La expectación es enorme para seguir las evoluciones de los supervivientes de ese 'Juego de tronos' en el que todos corren el riesgo de terminar gamificados.

Apenas que para rodar la gran batalla, esa en la que se enfrentarán el ejército de la noche; esos zombis congelados engendrados por las criaturas lacustres cuando estaban en guerra con los primeros hombres, con las fuerzas de Poniente se necesitaron 55 días. Más del doble que la Batalla de los Bastardos, a la altura de la del Abismo de Helm. Amenaza con dejar ambas en un juego de niños. Casi en Dora la Exploradora buscando el camino con su mapa, mapa, mapa, mapa.

Recapitulemos. Poniente ha sobrevivido como ha podido a una guerra civil de cinco reyes enfrentados entre sí y después ha llegado una reina depuesta a enfrentarse a los supervivientes mientras nadie, o casi nadie, se enteraba de que el peligro estaba en otro sitio; más allá del muro, donde unos zombis congelados y vidriosos, pero nada torpes amenazan con conquistar el mundo. Todo apunta a eso, pero la buena de la reina Cersei, que de buena tiene poco y que a su ponzoñosa configuración por defecto ha unido el rencor tras ver cómo mataban (o moría) toda su prole, comenzando por el sociópata Joffrey. Ese que desencadenó el caos cuando propuso que separaran la cabeza de Ned Stark de sus hombros. En aquel momento le pareció buena idea. Cuando ni siquiera a Cersei se lo parecía. Acertaba la antigua reina consorte y ya reina madre, que después se convertiría en reina regente y al final, en Cersei Lannister, reina de Poniente. La primera de su nombre.

El estreno

Pero no nos dispersemos. El caso es que el domingo, en la madrugada del domingo, llega a España en estreno planetario y simultáneo la séptima y última temporada del mayor acontecimiento televisivo que conocieron los tiempos desde 'The Wire'. Con la diferencia de que este no ha sido diésel, sino que desde la primera temporada se han forjado simultáneamente el fenómeno cultural y el de masas. Y todo mientras la trama de la serie adelantaba a una saga de novelas cuyas últimas entregas Martin ha pospuesto una y otra vez; hasta el extremo de embarcarse en dos proyectos alternativos en forma de precuelas: 'El caballero de los Siete Reinos' y 'Fuego y sangre'.

El contexto

Pero nos estamos dispersando de nuevo. El caso es que el domingo se estrena la séptima y última temporada, en la que se libra la batalla definitiva entre los hombres y los muertos. La canción de hielo y fuego, que no era una lucha de R'hllor y la khaleesi contra los Stak y los hombres libres del Norte. Era entre los vivos y los muertos. Y a algunos, con ese confuso título que el márketing dio a la saga, han comprobado cómo los arcianos no les han dejado ver el bosque. A estas alturas pude haber guiños que solo las legiones de fieles entiendan. Pero a estas alturas del texto y de la saga solo los conocedores de la saga estarán leyendo. Incluso aquellos que aún se estén familiarizando se habrán detenido, para evitar spoilers. No sufran, si alguno ha llegado. Cualquier destripe será convenientemente anunciado antes.

Por si alguien aún no lo sabía, todo discurre en Poniente (Westeros, en el original), un estado federal de siete reinos que se asemeja a la Tierra Media, pero sin cancioncillas ni seres mitológicos. Ni elfos, ni señores oscuros –en lo literal, en lo figurado hay para reunir un ejército– ni más enanos que los aquejados de eso, de enanismo. Y ponzoña, mucha ponzoña. La humana y la de los caminantes blancos, una suerte de muertos vivientes aislados tras un muro que protagonizará las fantasías oníricas de Donald Trump y les separa de los vivos… de momento. Una amenaza real en la que nadie, salvo la guardia de la noche (unos geos fronterizos venidos a menos en presupuesto y efectivos) lo crea. Un Tolkien de tres rombos abarrotado de preámbulos.

Las discrepancias arrancaron en los noventa –para nosotros– y hace una década –en la ficción medieval– con la conspiración para matar al rey Robert. Una conspiración urdida, cómo no, por Cersei, que desemboca con su hijo como rey, pero con una guerra por medio entre los Lannister y los Stark. Los primeros son ricos, pijoteros y despiadados. Caen mal. Son los Mourinhos de Westeros.Los Stark son molones, pero demasiado intensos. E indepes.Los Guardiolas de Poniente. Y su antagonismo, irreconciliable. O no.

Mientras, el resto de prebostes de los Siete Reinos trata de aprovecharse o sencillamente disfruta del espectáculo con un cubo de palomitas. O de la lamprea e hidromiel. Una guerra, por cierto, que es un trasunto de la de las Dos Rosas entre los York y los Lancaster. Lo que toca en un mundo despiadado y medieval. Tan salvaje e infernal como solo puede serlo el ser humano.

El caso es que el norte se independiza (¿les suena?), varios reinos se enredan en alianzas, traiciones y cambios de bandos, una nueva religión desembarca en el reino para terminar con los dioses viejos y el politeísmo a base de fuego (¿les suena?). Mientras, la heredera de una dinastía depuesta quiere su trono. Que es su derecho, dice. Sin referéndum ni nada. Pero cualquiera la contradice. Es Daenerys de la Tormenta, de la Casa Targaryen, la primera de su nombre, la que no arde, reina de Meereen, reina de los ándalos y los primeros hombres, khaleesi del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. La pera limonera. Sus argumentos, los bélicos, una ejército de salvajes llamados dothrakis que hacen de los hunos un grupo de boy socuts, 10.000 mercenarios emasculados inmunes al dolor, una compañía de caballería inmune a la estética convencional de ese trasunto del mundo medieval y tres –ojo spoiler– dos dragones. Porque en esta saga también hay magia y personajes fantásticos, para bien y para mal, aunque de un modo diferente a como lo hacía Tolkien.

Porque la Canción de hielo y fuego no tiene nada de cuento infantil. O si lo tiene es al modo de Perraut; antes de que el bienpensar moralizante de las moralejas los cambiara. Ese en el que las hermanastras de Cenicienta se cortan dedos de los pies para que les encaje el zapato y la propia Cenicenta había sido una miserable con su madrastra mientras vivió su padre. Ese en el que el lobo se come a Caperucita y a la abuelita y se las come. Y ya está. Que así eran los cuentos. Que lo sepan. Y así de clara la moraleja. Y de cruda. Como el juego de tronos.

Esos caminantes blancos, esos dragones y el nuevo dios de luz son en realidad las archinémesis que se confrontan en este final de saga. Las orgías de sangre entre los Stark, los Lannister, los Bolton, Baratheon, Frey, Martell, Tyrell y Greyjoy serán solo peleas de niños en comparación. Ya lo prevé Bran Stark, un Uri Geller telépata que puede ver el presente y el futuro y meterse en el cuerpo de otros. Siempre de forma muy intensa, como buen Stark. Él también promete ser decisivo, como un Jon Nieve que es en realidad (otro spoiler) heredero de los Targaryen y los Stark. De la dinastía legítima, si alguna familia noble puede serlo, y del rey en el Norte. De hecho, él es el rey en el Norte. En él se funden todos los linajes. Aunque esto puede significar todo... O nada. Al fin y al cabo, puede incluso terminar gamificado. En el juego de tronos nadie está a salvo. Si no, que se lo pregunten a uno de los dragones de la khaleesi.

Llega el final

El 14 de abril de 2019 llega, como en 1931 llegó la República, la octava y última temporada de Juego de tronos. La que en forma de novela, si se hubiera escrito ya, se titularía. 'Sueño de primavera'. Lo que pasa es que la sexta, 'Vientos de invierno', debía haber salido a la luz ya en 2015. Pero todo se ha retrasado. Incluso Martin dijo en su momento a las hordas de seguidores preocupados por su salud, porque la edad, la obesidad o que un piano cayéndole encima terminaran con su vida, que ya había dejado las líneas argumentales básicas (él dirige el equipo de guionistas de la serie). De momento, y a la espera de que lleguen (o no) los dos últimos títulos de una saga literaria que ya se ha distanciado mucho de su versión televisiva, en un mes y medio se conocerá el final de la mayor epopeya que conocieron los tiempos. Al menos en su versión audiovisual. Ya solo queda rogar para que no termine como 'Los Soprano'. O, puestos a pedir un mínimo innegociable, que no lo haga como 'Perdidos'. Aunque, eso sí, tampoco se puede descartar que al final –ojo que llega un spoiler, pero de 'Lost'–terminen todos muertos.

Teorías hay de todo tipo.Desde que Jaime termine con su 'hemanovia' Cersei a que Danenerys caiga presa de sus ambiciones y termine en las filas de los malos. Desde que JonSnow –que en realidad, y ojo spoiler, es nada menos que Stark yTargaryen de sangre– reunifique el emancipado Norte con Desembarco del Rey tras derrotar a los caminantes blancos e a que sean los adeptos de R'hollor y su sacerdotisa roja quienes planten cara con fuego al hielo... y al otro fuego, el de los dragones. Ya sea de Drogon y Rhaegal, que siguen fieles a la khaleesi, o Viserion, a quien mató elrey de la noche para reanimar después en caminante y –según otra especulación– podría arrasar la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey.

Están también los convencidos de que solo sobrevivirán cinco personajes. La sospecha es fundada. En 2015 Variety publicó que la idea inicial de Martin en 1993 era que los personajes principales que llegaran vivos al final de la saga fueran Daenerys, Arya, Bran, Jon y Tyrion, según una carta de los noventa. También está el rumor de que algunos que se han obviado o minusvalorado respecto a las novelas (les hay vivos en la ficción literaria y muertos en la televisiva, y a la inversa) aparezcan para epatar en medio de la gran catarsis. La traca final, en román paladino.

Lo que está claro es que la octava temporada consta de solo seis capítulos de, a cambio, mucha mayor duración.Como ya comenzó a pasar en la séptima. Durarán entre 54 y 82 minutos y se podrán ver en estreno mundial en HBO y Movistar Series. El primero, en poco más de dos días: en la madrugada de este domingo al lunes. En concreto, a las tres de la mañana.

La expectación es tal que en su estreno la séptima temporada reunió más de doce millones de espectadores en directo solo en Estados Unidos. La cifra puede parecer anecdótica, pero se transforma en enorme si se tiene en cuenta que se estrenó en un canal premium de pago (ni siquiera está en los paquetes medios) y de vídeo bajo demanda, que permite verlo a cualquier hora.

Los quince millones de dólares que según algunas fuentes ha costado como media cada capítulo y las tres semanas que llevó rodar solamente la batalla contra los caminantes blancos –más los meses de posproducción– lo ilustran aun mejor. Fuentes cercanas a la editorial apuntan a que ya se han vendido más de 90 millones de ejemplares de la novela. Solo 'El señor de los anillos' y 'Harry Potter' pueden plantarle cara. De momento.

Casi un año llevó el rodaje de esta última temporada desde que arrancó en octubre de 2017, que en la última gran batalla ha llevado a los actores al borde de la extenuación. Un rodaje duro durante el que Emilia Clarke, Daenerys de la Tormenta en el universo de Poniente, sufrió dos aneurismas. Una analogía cruel y genial de la vida a una de las protagonistas del final de la gran epopeya. Un final en el que cualquiera puede vencer o morir. Incluso Cersei (favorita en todas las quinielas). Incluso Daenerys. Incluso Jon Snow. Incluso el rey de la noche. Al fin y al cabo, en eso consiste el juego de tronos. Ahora se descubrirá cómo lo juega el Rey de la Noche