Un viaje incompleto

La saga imaginada por Martin está a punto de terminar... O no. O, mejor dicho, de encontrar uno de los dos finales que presuntamente debe tener. Porque, hecho inédito en la historia de la literatura, el autor descubrirá en televisión el final de su historia antes de haberla escrito. «Claro que me hubiera gustado acabarlos antes, para que la serie no los adelantara. No había anticipado esto», lamentaba a principios de marzo en una entrevista para Entertainment Weekly. Cuando en 2011 se estrenó la primera temporada había publicado cuatro de las siete novelas. El quinto tomo salió en julio de 2011 y sigue la espera de los dos últimos.

Cuando J. K. Rowling vendió los derechos de 'Harry Potter' su saga aún no estaba terminada pero, a diferencia de Martin, pudo escribir el desenlace antes de verlo en la pantalla, como señala Nicolas Allard, autor de 'El universo implacable de juego de tronos'. Para ese profesor de literatura francés, el caso es un «fenómeno inédito». Es cierto que Martin dio hace tiempo los elementos necesarios para que Benioff y Weiss llevaran la trama hasta el final, pero nada garantiza que la serie de éxito mundial termine tal y como el escritor había imaginado.

«No he leído los guiones –confiesa–. Sé algunas cosas, pero hay muchas tramas relacionadas con personajes secundarios que imaginaron ellos. Y, por supuesto, me adelantaron hace ya años. Puede haber divergencias importantes». Según expertos consultados por AFP, el escritor no tiene por qué elegir el camino marcado por la televisión para los dos tomos que le quedan y, de hecho, hay muchas posibilidades de que elija alejarse de él.

«Por el contrato tenía que comunicar el desenlace y dar pistas sobre lo que debía ocurrir. Pero aún tiene toda la libertad para elegir un final distinto. Sería la primera vez que se da semejante golpe de efecto en la literatura», explica Allard.

El final de las novelas debe ser «diferente» del de la serie en opinión de Sarah Mesle, profesora en la Universidad de California del Sur. «Aunque Martin siga su plan inicial, no puede ignorar cómo los telespectadores reaccionaron ante tal o cual giro, o si quieren a algunos personajes y a otros no», analiza. Además «hacer grandes cambios podría permitirle retomar el control sobre su obra».

El creador no siempre ha quedado satisfecho con las decisiones de Benioff y Weiss. «Martin estuvo, por ejemplo, muy descontento con el hecho de que en la sexta temporada se revelara el origen de los caminantes blancos. Quería ser el primero en hacerlo; en sus novelas», afirma Allard. «Ahora comienza a considerar que en cierto modo las novelas y la serie de televisión son ya dos materiales artísticos distintos. No hay un desamor, pero sí cierta indiferencia por su parte, según ha confesado alguna vez», prosigue.

«Parece que espera que la serie termine, por temor a sufrir una comparación entre la serie y sus libros», añade el profesor. De pensar así, «la televisión se convertiría en la referencia en lugar de la obra literaria original». Para Mesle eso ya ha ocurrido: «Pase lo que pase, que Martin acabe la serie o no, las novelas se van a convertir en una adaptación de la serie televisiva. No se puede hacer nada al respecto». A pesar de todo, el autor sigue determinado a culminar su obra: «Es el final para mucha gente, pero no para mí».