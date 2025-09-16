Ciuco Gutiérrez, al que el CNFoto dedicará una antológica, reabre hoy el ciclo 'MAS Miradas'

Permanece la pasión, siguen fluyendo las imágenes y el creador asoma reconocible en su relato creativo. Ciuco Gutiérrez regresa hoy a donde le corresponde: a ... un espacio museístico. Sus procesos creativos se acercarán al público a través de su testimonio en la sesión que reabre hoy el ciclo de mediación artística 'MAS Miradas' en el museo santanderino. La dos últimas citas expositivas en Cantabria del fotógrafo afincado en Madrid fueron las de la galería Siboney hace dos años, bajo el epígrafe 'Lo real es una simple sospecha', incluida en el festival PHotoEspaña Santander; y la del pasado año en La Caverna de la luz de Javier Vila. Su primera exposición individual se celebró en la Galería Moriarty de Madrid y ha realizado más de un centenar de muestras. Fue uno de los primeros fotógrafos, junto a Ouka Leele, Alberto García Alix, Javier Vallhonrat y Joan Fontcuberta que abrió las puertas de las galerías de arte generalistas a la fotografía.

El CNFoto de Torrelavega, a través de PHoto Art, dedicará a finales de año una muestra antológica a la trayectoria creativa de Ciuco Gutiérrez, que se extiende durante más de cuarenta años desde su primera comparecencia en 1983. La escenificación de espacios y lugares vertebra buena parte de su creación, «partiendo de una mirada muy íntima en la que la imaginación ha sido parte fundamental del discurso».

Su obra posee una gran carga narrativa y literaria en donde la paradoja y la metáfora, acompañada de la ironía y el color, son elementos fundamentales en la construcción de un universo onírico propio. Sus imágenes están representadas en colecciones privadas y públicas destacadas, desde el Museo Reina Sofía al IVAM de Valencia, a la Colección Telefónica, Colección Norte de Cantabria, Fundación La Caixa de Barcelona, Fundación Caja Cantabria, y Centro Niemeyer, entre muchas otras.

Ciuco Gutiérrez es un fotógrafo de los que ha abierto camino en España, buscando lenguajes propios o siendo avanzadilla de los fotógrafos que entran en el mercado del arte. Sus imágenes han evolucionado a lo largo de su carrera, pero el color, la cultura pop, la reivindicación de lo kitsch unas veces y de lo onírico en otras son muy reconocibles. Además ha sido profesor de varias generaciones de estudiantes.

El Museo de Arte Moderno de Santander (MAS) retoma hoy, desde las 19.00 horas, el ciclo de mediación artística 'MAS Miradas', coordinado por la gestora cultural Raquel Martín, una iniciativa que tiene el objetivo de ofrecer una experiencia más profunda e interpretativa de las exposiciones y colecciones, fomentando el diálogo entre arte, mediadores y públicos. La concejala de Cultura, Noemí Méndez, explicó que esta jornada se enmarca en la nueva programación continuada y periódica del museo para reforzar su labor didáctica a través de una serie de actividades paralelas a las exposiciones temporales y a la colección.

'MAS Miradas' se desarrolla los terceros martes de mes y en esta ocasión Ciuco Gutiérrez, dialogará con la obra de Pancho Cossío 'Paisaje con ninfas y faunos', perteneciente a la colección del museo. Gutiérrez realizará un recorrido transversal por su obra y sus procesos creativos. Méndez reiteró ayer en una nota que el Ayuntamiento de Santander «trabaja para fortalecer el vínculo entre el museo y su comunidad y para posicionar al MAS como referente del arte contemporáneo capaz de atraer tanto a ciudadanos como a profesionales del sector».

Ciuco Gutiérrez (Torrelavega, 1956) obtuvo la Beca Fundación Botín y las de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid. Ha realizado comisariados de exposiciones para diferentes instituciones, destacando el Ministerio de Cultura de España y el AECID, estas últimas muestras itinerantes por diferentes países de Latinoamérica.

En sus imágenes no hay magia ni simulación, ni artificio. Ciuco muta el sueño en realidad y a la realidad le abre un agujero donde escapar hasta ese foco fundacional que alumbra una revelación, también un engaño, ese desmayo de metáforas y paradojas donde creemos hallar un lugar en el mundo. Ya en los noventa sostenía que «el fotógrafo ha dejado de llevar a sus espaldas la pesada carga de documentar la realidad».

El filósofo, ensayista y crítico de arte Fernando Castro Flórez ya apuntó en su día que la imaginación de Ciuco Gutiérrez saca partido de la ambigüedad de las cosas, escenifica un mundo que tiene tanto de personal como de arquetípico. Un creador que «construye 'realidades' desplazando y recontextualizando elementos sacados de lo cotidiano, la infancia, la memoria o los sueños que son capaces de mantenerse en el peligroso filo que separa y pone en contacto lo maravilloso con lo banal».

El artista cántabro ha confesado en ocasiones que recorrer su propio mundo visual es «como si nunca hubiera salido de mi habitación y a través de la lectura y la ensoñación hubiera viajado por cientos, miles de territorios.

A lo largo de 40 años de trayectoria, «el subconsciente me los ha ido trayendo poco a poco para que los hiciera realidad y los compartiera con todos aquellos que estuvieran interesados. Al ver la sala con imágenes con tantos años de diferencia es como si me encontrara conmigo mismo y con el niño que fui. Es como si nunca hubiera dejado de jugar y soñar».

El ciclo MAS Miradas continuará en octubre con Joan Valent, quien hablará de sus procesos creativos e interpretará al piano pequeños fragmentos de sus piezas musicales. En noviembre: Victoria Civera, intervendrá acompañada de la directora del programa especializado en arte de RNE, La Radio Tiene Ojos, Ana Morente. Y finalizará el año con 'Toning, los sonidos de la memoria', un taller sonoro de la pintora Vicky Uslé acompañada del músico Raúl Fernández Rodríguez.