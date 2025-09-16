El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la serie 'Dessert', una obra que partía de la ironía y el humor para reflexionar sobre el paisaje contemporáneo. Ciuco Gutiérrez.

Ciuco Gutiérrez, al que el CNFoto dedicará una antológica, reabre hoy el ciclo 'MAS Miradas'

El artista cántabro protagoniza en el Museo el ciclo de mediación artística, coordinado por Raquel Martín, en el que dialogará con una obra de Pancho Cossío

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

Permanece la pasión, siguen fluyendo las imágenes y el creador asoma reconocible en su relato creativo. Ciuco Gutiérrez regresa hoy a donde le corresponde: a ... un espacio museístico. Sus procesos creativos se acercarán al público a través de su testimonio en la sesión que reabre hoy el ciclo de mediación artística 'MAS Miradas' en el museo santanderino. La dos últimas citas expositivas en Cantabria del fotógrafo afincado en Madrid fueron las de la galería Siboney hace dos años, bajo el epígrafe 'Lo real es una simple sospecha', incluida en el festival PHotoEspaña Santander; y la del pasado año en La Caverna de la luz de Javier Vila. Su primera exposición individual se celebró en la Galería Moriarty de Madrid y ha realizado más de un centenar de muestras. Fue uno de los primeros fotógrafos, junto a Ouka Leele, Alberto García Alix, Javier Vallhonrat y Joan Fontcuberta que abrió las puertas de las galerías de arte generalistas a la fotografía.

