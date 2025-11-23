Ciuco Gutiérrez regresa a Torrelavega con una antológica que recorre su 'narrativa visual'

Había una vez...un fotógrafo. Edifica nuevos paisajes. Construye geografías. Sueña espacios que hace propios. Los colores adquieren dimensiones inaugurales. No hay límites. En ... su caso la imaginación está habitada por imágenes. Verso libre, su trayectoria, de más de cuatro décadas, puede detenerse en un deslumbramiento, en el rastro de un poema visual y en lo inesperado, en el asombro. En su conjunto el álbum de Ciuco Gutiérrez (Torrelavega, 1956) tiene algo de memoria visual analógica, de exploración lúcida. Técnica fotográfica, construcción y creación fluyen hasta alumbrar lugares con la gramática particular yel lenguaje singular de este 'coleccionista de nubes.' Del puzle de objetos a la imagen limpia, rota por un fragmento inédito.

LA EXPOSICIÓN Título 'Los límites del paisaje en la narrativa visual de Ciuco Gutiérrez'.

Fechas: Del 29 noviembre al 30 de diciembre. Inauguración a las 19.30 horas. Torrelavega.

Conferencia El 29 a las 18.00 horas.

Lugar Centro Nacional de Fotografía José Manuel Rotella.

Contenido Cincuenta obras de diversas series. Período 1990-2025.

Siempre entre fronteras y límites, entre lo híbrido y el material onírico, entre lo literario y lo pictórico, el artista cántabro vuelve a casa. Torrelavega inaugura la próxima semana una muestra antológica bajo el significativo título de 'Los límites del paisaje en la narrativa visual de Ciuco Gutiérrez'. El Centro Nacional de Fotografía José Manuel Rotella inaugura el próximo sábado una exposición configurada por una selección representativa de más de tres décadas de su extensa producción artística, tal como destaca Esther Vélez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega. El artista, que en sus inicios tuvo un sueño sobre el CNFoto pero cuyo ambicioso proyecto se quedó sin respuesta política en su ciudad natal, impartirá una ponencia en la jornada inaugural del día 29. La muestra integrada por medio centenar de obras, que abarcan una parte significativa de las series de Ciuco Gutiérrez, permanecerá abierta hasta final de año. De 'Doce asesinatos y un suicidio' a 'Un lugar donde vivir, estar', de la serie de las lámparas a los mosaicos de objetos y composiciones oníricas se reunirá una miscelánea ordenada por el desorden de la creación que comprende piezas desde los noventa hasta el presente

Ampliar 'Desserts' (2008), Solvay. Desde la ironía y el humor, una reflexión sobre el paisaje contemporánea.

Un territorio fecundo que en ocasiones ha sido definido como más pictórico que fotográfico, quizás porque su visión y su elaboración se ha situado lejos del enfoque «instantáneo convencional». Feliciano López Pastor, uno de los artífices del Photo Art Festival en Torrelavega y comisario de esta antológica, recuerda una de las máximas de Ciuco Gutiérrez: «El fotógrafo ha dejado de llevar a sus espaldas la pesada carga de documentar la realidad».

Para el fotógrafo, «la realidad no es un camino por el que alguna vez hubiera pensado transitar. El mundo de sus ideas es la base de su propia esencia creativa». De la escenificación de espacios y lugares en los que, partiendo de una mirada muy íntima, la imaginación ha sido parte fundamental del discurso, a su equipaje narrativo y literario donde la paradoja y la metáfora, acompañada de la ironía y el color, son elementos esenciales de su mirada.

Ciuco Gutiérrez muta el sueño en realidad y a la realidad le abre un agujero donde escapar hasta ese lugar fundacional que alumbra una revelación, también un engaño. 'Territorios poco explorados', o 'El Viaje Soñado' son muestras que han precedido a esta comparecencia. En Cantabria la última de ellas tuvo lugar en la galería Siboney, en una cita ligada a PHotoEspaña Santander.

Ampliar 'Escenarios para la confrontación. Hogar'. 20212/2014. Cama. Laboratorio.

El crítico y escritor de arte Fernando Castro Flórez, considera que Ciuco Gutiérrez ha revisado de una forma muy personal géneros clásicos como el paisaje, el desnudo y el bodegón, «siendo capaz, en buena medida, de mezclarlos y conseguir, de esa manera, una propuesta que, a pesar de su multiplicidad, mantiene un sorprendente aire de familia».

A juicio de Feliciano López Pastor, «Ciuco es un creador nato en una búsqueda permanente dotada de una narrativa potente en cada una de sus obras, pero pretendiendo ir más allá. Ironiza con múltiples temas de la vida, con espíritu subversivo en lo conceptual, incluyendo alguna paradoja que nos llama a la reflexión». Inclasificable, «quizás la suya se trate de una fotografía crítica-fantástica, irónica, incluso socarrona y, la mayor parte de las veces, primorosamente sutil».

Con motivo de este regreso el fotógrafo, afincado en Madrid, ha escrito un texto para la muestra bajo el epígrafe 'Torrelavega imprime carácter'. «El cóctel Torrelavega/Madrid encajó y empecé a soñar imágenes que fui fotografiando y desde la primavera de 1983, mi vida cambió. Tenía un lenguaje visual propio, que solo me pertenecía a mí. Ahí empezó toda una aventura de creación que me ha hecho viajar por medio mundo y me ha traído de nuevo a mis orígenes con esta exposición».

El pasado mes de septiembre el artista participó en el ciclo MAS Miradas' del Museo de arte de Santander donde dialogó con la obra de Pancho Cossío, 'Paisaje con ninfas y faunos', en un recorrido transversal por su obra y sus procesos creativos.

Ampliar 'Los sueños revisados'. 2004. Serie Polípticos.

Premio Kodak, Ciuco Gutiérrez firmó en 1983 sus primeras imágenes con un marcado acento personal. Irrumpió en el ámbito fotográfico con un lenguaje en el que el color agresivo y la ironía fueron sus armas expresivas. Tres años después protagonizó su primera individual en la Galería Moriarty de Madrid y desde entonces ha participado en cientos de exposiciones tanto en España como el extranjero. De hecho fue uno de los primeros fotógrafos -junto a Ouka Leele, Alberto García Alix, Javier Vallhonrat y Joan Fontcuberta- que expuso sus fotografías en galerías de arte generalistas y en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO. La labor docente es fundamental en su trayectoria como profesor de varias generaciones de estudiantes en Efti. Su creación forma parte de colecciones privadas y públicas, caso destacado del Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, el IVAM de Valencia, Colección Telefónica, Colección Norte, Comunidad de Madrid, Fundación La Caixa de Barcelona, Fundación Caja Cantabria, o Centro Niemeyer de Avilés. Ha realizado comisariados de exposiciones para diferentes instituciones e impartido múltiples conferencias y seminarios en diferentes instituciones privadas y universidades de España y Latinoamérica.