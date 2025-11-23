El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Bodegón con membrillos'. Edición de 5 copias + 2P/A, 2012. Fotografías: Ciuco Gutiérrez

Ciuco Gutiérrez regresa a Torrelavega con una antológica que recorre su 'narrativa visual'

El CNFoto inaugura el próximo sábado la muestra sobre los 'límites del paisaje' en la creación del fotógrafo cántabro

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Había una vez...un fotógrafo. Edifica nuevos paisajes. Construye geografías. Sueña espacios que hace propios. Los colores adquieren dimensiones inaugurales. No hay límites. En ... su caso la imaginación está habitada por imágenes. Verso libre, su trayectoria, de más de cuatro décadas, puede detenerse en un deslumbramiento, en el rastro de un poema visual y en lo inesperado, en el asombro. En su conjunto el álbum de Ciuco Gutiérrez (Torrelavega, 1956) tiene algo de memoria visual analógica, de exploración lúcida. Técnica fotográfica, construcción y creación fluyen hasta alumbrar lugares con la gramática particular yel lenguaje singular de este 'coleccionista de nubes.' Del puzle de objetos a la imagen limpia, rota por un fragmento inédito.

