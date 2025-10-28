El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La actriz Nuria Gedack, en el escenario de su sala, frente a las gradas donde se sientan los espectadores. Alberto Aja

La Clave, un nuevo escenario íntimo para el teatro y la cultura, se abre sitio en Santander

El espacio, creado y dirigido por Nuria Gedack, ofrece programación de forma quincenal y está abierto también a otras actividades como talleres o presentaciones

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

El mapa cultural de Santander ha sumado un nuevo punto de encuentro. Se trata de Escena La Clave, un espacio creado por la actriz y ... gestora cultural Nuria Gedack, que abre sus puertas con la vocación de convertirse en un escenario vivo, versátil y cercano. La sala, situada en la calle Miguel de Unamuno s/n, busca ser mucho más que un teatro: un lugar de creación, aprendizaje y disfrute, donde artistas y público puedan encontrarse en distancias cortas y con libertad de movimiento.

