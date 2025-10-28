La Clave, un nuevo escenario íntimo para el teatro y la cultura, se abre sitio en Santander

El mapa cultural de Santander ha sumado un nuevo punto de encuentro. Se trata de Escena La Clave, un espacio creado por la actriz y ... gestora cultural Nuria Gedack, que abre sus puertas con la vocación de convertirse en un escenario vivo, versátil y cercano. La sala, situada en la calle Miguel de Unamuno s/n, busca ser mucho más que un teatro: un lugar de creación, aprendizaje y disfrute, donde artistas y público puedan encontrarse en distancias cortas y con libertad de movimiento.

La propia Gedack explica que este proyecto nace de un sueño largamente acariciado. «Soy actriz y creo que la mayoría de actores soñamos con tener nuestro propio teatro donde poder hacer nuestras representaciones», confiesa. El germen de la idea se remonta a 2019, cuando abrió en el mismo local una sala de escape que todavía sigue funcionando.

Programa | Danza El próximo día 6 se ofrece el espectáculo 'España de norte a sur' con Conchi, Telmo y Carmen Mayskaya

Al ver que el espacio podía dar mucho más de sí, pensó en compartirlo con el teatro. El destino hizo el resto: cuando cerró Espacio Espiral, Miguel Meca y Cristina Samaniego le ofrecieron quedarse con las gradas, los focos y parte del material. «Me lié la manta a la cabeza y pensé que era una oportunidad. Igual fue la llamada del destino», recuerda entre risas.

El espacio

La sala principal cuenta con un aforo de 70 espectadores en gradas y un escenario sin tarima que permite una mayor flexibilidad escénica. «Queremos transmitir la idea de hogar, de teatro de cercanía. La gente nos dice que el sitio tiene muy buen rollo y es acogedor», afirma Gedack. Esa proximidad, casi inmersiva, es uno de los rasgos que definen a Escena La Clave.

Ampliar El Ambigú, espacio que da acceso a la sala, y que está pensado para presentaciones o encuentros. Alberto Aja

Junto al escenario principal, el proyecto incorpora el Ambigú, un salón de 26 metros cuadrados con aforo para 20 personas, ambientado de manera pintoresca y pensado para usos diversos: talleres, charlas, presentaciones, recitales o simplemente para relajarse antes y después de las funciones. «El Ambigú puede y debe brillar con luz propia», recalca la actriz y ahora gerente.

Aunque ya se habían realizado algunas funciones en diciembre de 2024 y en abril de este año, la programación estable arrancó este otoño. Lo hizo con 'Mono', de la compañía TheSantaRosaCo, bajo la dirección de Juan Sanz H y también ha pasado por la sala Alberto Sebasitán con 'Lo que hay que oír', un cuento para adultos o la semana pasada Miguel Meca y Juanjo Paredes con 'El encuentro'.

La idea es mantener una frecuencia quincenal: «Queremos que haya una función un jueves sí y otro no», explica Gedack así que la próxima cita programada, para el próximo día 6 de noviembre será 'España de norte a sur' con la bailaora rusa Carmen Mayskaya acompañada por la voz de Conchi y la guitarra de Telmo. Un espectáculo de danza en el que habrá flamenco andaluz y fusión, pericote cántabro, rumba, aires gallegos, habaneras.... Además, el día 20 del mismo mes Ruth Garreta interpretará 'El espejo cónico'. Los espectáculos comienzan a las 20.00 horas, y las entradas se gestionan en su página web: escenalaclave.es.

Talleres y formación

Pero La Clave no quiere limitarse a ser un escenario para compañías, sino también un espacio de formación. El primer taller lo impartirá en noviembre Alberto Sebastián se trata de un curso práctico para iniciarse en el arte de contar historias. La sala también se ofrece en alquiler por horas o días para formadores, artistas o profesionales que busquen un entorno adaptable a cualquier disciplina.

La apertura de la sala llega en un momento en que Santander ve crecer su tejido escénico con pequeñas salas que buscan un contacto más directo entre el artista y el espectador. Gedack cree que hay público para todas ellas: «Nosotros al menos estamos notando una buena respuesta en las representaciones que hemos ofrecido hasta ahora, hay un buen 'feedback'». señala

Además de programar obras propias y ajenas, la propietaria de la sala no descarta subirse al escenario: «Claro que sí, pero ahora mismo estoy con otros proyectos, entre ellos un musical con Adrián Alonso, y la gestión de la sala de escape y la de teatro no me deja mucho tiempo».

El proyecto quiere consolidarse como un foco de inspiración cultural: teatro, música, danza, talleres, charlas, actividades de bienestar e incluso experiencias inmersivas. Todo cabe en este espacio que apuesta por la cercanía y el poder del arte como herramienta transformadora.

Con un pie en la tradición del teatro íntimo y otro en la experimentación, La Clave se suma al circuito cultural de Santander como un refugio creativo y acogedor. Un lugar para vivir el arte de cerca, sin artificios, y sentir la magia de un escenario que empieza a escribir su propia historia.