La colección 'Cantabria 4 estaciones' de la UC regresa con dos nuevos volúmenes Ven la luz las obras 'Escritos', de Amalio Saiz de Bustamante y García, y la nueva edición de 'El pensamiento español contemporáneo', el título póstumo de Luis Araquistáin Quevedo

Guillermo Balbona Santander Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

'Escritos' y 'El pensamiento español contemporáneo', con estudios preliminares de Paloma Saiz de Bustamante y de Gerardo Bolado, respectivamente, ven la luz a través ... de la Editorial de la Universidad de Cantabria. Dos nuevos volúmenes de la colección 'Cantabria 4 estaciones': 'Escritos', de Amalio Saiz de Bustamante y García, y una nueva edición de la citada obra póstuma de Luis Araquistáin Quevedo, tal y como ha destacado el director de la colección, desde 2019, el profesor Manuel Estrada. 'Escritos' recoge una selección literaria de Amalio Saiz de Bustamante y García, autor de Queveda (Santillana del Mar) aunque creció en Jerez de la Frontera. El tiempo que le tocó vivir (falleció en junio de 1936) estuvo marcado por el desastre del 98, el reinado de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República, con su enorme repercusión política, económica y cultural. El libro comienza con un Estudio Preliminar de su biznieta, licenciada en CC. Económicas y Empresariales, en el que expone, de forma concisa, la actividad desarrollada por Amalio buscando esa renovación que permitiera mejorar el bienestar de sus conciudadanos. El Ateneo y la Cámara de Comercio de Jerez fueron instituciones que dieron cabida a algunos de los proyectos destacados en la vida de Amalio, tales como el Pantano del Guadalcacín y el Ferrocarril de la Sierra. Fue un escritor polifacético, que abordó muy diversos temas. Los 'Escritos' seleccionados cubren las diversas áreas que fueron objeto de su atención y cuyo contenido refleja e ilustra su pensamiento. «La defensa de la educación como remedio para superar las desigualdades sociales» fue una de sus señas de identidad.

Respecto a la segunda obra, con Estudio Preliminar del historiador Gerardo Bolado, quien ejerció de profesor en la UC, la editorial Losada publicó en 1962 un libro póstumo de Luis Araquistáin Quevedo, 'El pensamiento español contemporáneo', en el que se recogían sin mayores explicaciones tres textos del escritor socialista. Aunque la obra mantenía su interés para el historiador y el lector culto, no volvió a ser editada y quedó relegada. Convenía sacarla de ese injusto olvido, de ahí esta nueva edición que es académica, «lleva un extensa introducción histórico-crítica y recopila los artículos dedicados a esta temática por Araquistáin entre 1949 y 1959». 'Cantabria 4 Estaciones', que cuenta con el premio UNE a la mejor colección de editoriales universitarias, tiene una frecuencia de dos publicaciones al año.

