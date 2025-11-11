Hacer comunidad página a página

Pilar González Ruiz Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Carmen Alquegui La Vorágine «Los jóvenes están leyendo libros y están leyendo en otros formatos; acompañarlos es respetarlos»

Ampliar Lectores concentrados en La Vorágine. DM

Los seres humanos necesitamos rituales y aniversarios, así que nos parece una buena disculpa para vernos, compartir y asentar la comunidad de La Vorágine y del Barrio del Buen Leer», dice Carmen Alquegui, desde la librería santanderina. El Día de las Librerías también significa colaboración entre ellas en Santander, «algo que se produce dos o tres veces al año».

Sus recomendaciones De 2025' Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra', de Omar El Akkad.

Un clásico que no falla Cualquiera de Luisa Carnés o de Agustín Gómez Arcos.

Conciden además con el lema elegido este año: 'Los libros nos hacen florecer'. En La Vorágine «hablaríamos de siembra de cultura crítica, que es lo que hacemos; cuidamos la semilla y la planta: el libro –explican–. La cosecha ya no depende de nosotras». Para enriquecer esa cosecha, en su local de la calle Cisneros cuentan con un programa de actividades amplio, diverso, colorista y sabroso para todos los que buscan profundizar en diversas realidades, escuchando –y leyendo– otras voces inspiradoras.

Consideran que las librerías son lugares de construcción de futuro y, claro, también de resistencia. «Somos espacios de carne y hueso, lugares donde nos conocemos y nos re-conocemos, en tiempos digitales, que también son reales».

«La diversidad de nuestra comunidad es tan abrumadora que no tenemos bestsellers sino muchos libros diversos en manos de las lectoras», indica Alquegui. Elegir el gran éxito de este año, resulta imposible.

Para fomentar vocaciones lectoras, desde La Vorágine rompen una lanza a favor de quienes se van sumando al club. «Los estudios nos dicen que la juventud lee más que nunca pero se ha instalado un imaginario de que no es así», contextualizan. «Nosotras creemos que esa es una visión de adultos un poco tristes; las y los jóvenes están leyendo libros y están leyendo en otros formatos. Acompañarlos es respetarlos».

Carmen Alonso Librería Carmen Alonso «Abrir un libro es abrir una puerta a un lugar especial que nosotros hemos elegido»

Ampliar La librería Carmen Alonso, en la calle Cisneros. DM

Aunque no realiza actividades especiales el Día de las Librerías, Carmen Alonso tiene sus puertas abiertas con el mismo entusiasmo que otras jornadas. «Todo el mundo que quiera venir a visitarnos será bienvenido», dice la librera.

Sus recomendaciones De 2025. 'El Muro', de Marlen Haushofer y 'Huésped del otro', de Menchu Gutiérrez y Pedro Pertejo.

Un clásico que no falla. 'El amor en los tiempos del cólera'.

La suya tiene como particularidad ser una librería «de viejo», especializada en arte y literatura del siglo XX, vanguardias, futurismo y libros de Cantabria, con un amplio fondo de libros agotados y raros. Desde un número de la revista Cercle et Carré de 1938 a un dibujo original de Gutiérrez Solana. «Si buscas libros únicos, este es el sitio», dice Alonso, quien defiende que « los libros son amigos excelentes y ahí están esperándonos».

En tiempo de cada vez mayor digitalización, el papel de las librerías se torna casi resistencia. «Hay que reinventarse en lugar de ser fatalistas», expone Alonso. Además, se encuentran con que «a muchísimos lectores les sigue encantando el papel», con lo libros como una forma también de olvidarse un rato de las pantallas, «a las que todos estamos pegados casi continuamente». «El acto de abrir un libro es como abrir una puerta a un lugar especial que nosotros hemos elegido», enfatiza.

Su público no son necesariamente lectores; también recibe a coleccionistas. Respecto a la manera de acercarse a nuevos posibles clientes, la librera, desde la calle Cisneros, cree que lo que realmente funciona con los jóvenes «es que se sientan bienvenidos a la librería y que puedan pasar todo el tiempo que deseen mirando libros sin ninguna presión». Curiosamente a su librería van bastantes jóvenes «y me encanta su entusiasmo», celebra. «Siempre quieren hacer fotos y pasan mucho tiempo ahí mirando los libros con mucho detenimiento», quizá sorprendidos por la cantidad de curiosidades que pueden hallar.

Ana Montes Anaïs Libros «Una librería de barrio siempre va a estar esforzándose por dar el mejor servicio a sus lectores»

Ampliar Una de las presentación en la librería castreña. AI

A los lectores y amigos que adquieren sus lecturas en nuestra librería queremos decirles que su librería de barrio es la mejor opción y que siempre va a estar esforzándose para darles el mejor servicio». Esa es la misión que persiguen desde Anaïs Libros, en Castro Urdiales.

Sus recomendaciones De 2025. 'Burbujas en los charcos', de Virginia Moncalián, premio Óscar Muñiz.

Un clásico que no falla. 'Fortunata y Jacinta'

Ana Montes e Ismael Díaz abrieron sus puertas en 2019 como librería de fondo con actividades culturales relacionadas con el mundo del libro; presentaciones, coloquios, encuentros, talleres y cuentacuentos principalmente. Lograron superar el durísimo trance de la pandemia apenas unos meses después y se han consolidado como un dinamizador local del municipio castreño. «Nuestras actividades a lo largo del año son constantes y en este día reivindicamos la librería como punto de encuentro y agente cultural que da vida a nuestros barrios».

En esa vida cultural, este año los lectores han elegido 'La península de las casas vacías', de Uclés, y a los propios libreros les ha encantado 'Crisálida', de Fernando Navarro y 'El jardinero y la muerte', de Gospodinov. Consideran que el ejemplo es la mejor manera de introducir a los jóvenes en este mundo: «Tienen que ver leer a sus mayores, deben descubrir que la lectura es una actividad placentera y de disfrute. Hay que acompañarlos a las librerías y enseñarles a hojear los libros y cómo elegir títulos que les motiven», argumenta Montes. Máxime en tiempos de digitalización general en los que, «Como Kamchatka las librerías siempre han sido lugares desde los que se resiste, ahora además actúa como generador de resiliencia, más necesarias que nunca porque un libro nos conecta con el mundo y nos desconecta de Matrix».

Paz Gil Librería Gil «Nuestro papel será siempre el de la resistencia frente a quienes no quieren ciudadanos críticos»

Ampliar Planta superior de la Librería Gil, ubicada en la plaza de Pombo. R.Ruiz

Este día nos lo tomamos como una celebración de la lectura y de los libros, para nosotros y para todos los que forman parte de esto que hemos construido». Y ese todo que menciona Paz Gil, de la LibreríaGil, se lo deben, dice, a los lectores. «Son nuestros mejores prescriptores de lecturas, con quienes intercambiamos largas charlas en torno a los libros y quienes nos abren los ojos ante obras que a veces se nos pueden pasar por alto».

Sus recomendaciones De 2025. 'El sueño del jaguar', de Miguel Bonnefoy.

Un clásico que no falla. Manuel Chaves Nogales.

Y, ¿cuál es el rol de una librería hoy por hoy? «Nuestro papel es y será siempre el de la resistencia, principalmente, a los movimientos y discursos que pretenden erosionar la sociedad y que quieren evitar que los ciudadanos sean personas críticas e independientes capaces de pensar por sí mismas», argumenta.

Respecto a los más pequeños, además del indispensable ejemplo, Gil considera que «lo más importante es que seamos capaces de ofrecer una cuidada selección de literatura», ya sea en forma de álbumes ilustrados, cómics o libros, que se adapte a sus intereses e inquietudes. !Si los obligamos a leer algo que no despierta su curiosidad vamos a conseguir el efecto contrario, que es lo mismo que nos sucede a los adultos». Y sabe que no es tarea sencilla.

Actividades, encuentros y presentaciones «que elaboramos semana a semana y que nos convierte en ese punto de encuentro entre autores y lectores que tanto valoran ambas partes» son también sello de identidad en su local de la Plaza de Pombo. Y en ese punto de encuentro este año ha despuntado David Uclés, con 'La península de las casas vacías' y Lucía Solla Sobral con su debut, 'Comerás flores'. Y de cara a 2025, están impacientes por tener entre manos la nueva novela de Kristin Valdez Quade, para compartirla, también, con sus cientos de fieles lectores.

