La última vez de 'OT 2017' Los concursantes de la anterior edición celebran en Barcelona su concierto final mientras esperan al año nuevo con retos e incertidumbres JUANFRAN MORENO Jueves, 27 diciembre 2018, 17:43

Será la última vez que veamos a los dieciséis exconcursantes juntos sobre un escenario. 'OT 2017' se despedirá de sus más fieles seguidores con dos conciertos finales en el Palau Sant Jordi de Barcelona, entre hoy y mañana, que suponen el colofón a un gran año para los 'triunfitos'. Desde que Amaia Romero se convirtiera en la gran ganadora de la edición, los cantantes han empalmado actuaciones musicales, firma de discos y la publicación de algún que otro single.

Sin embargo, muchos de los exconcursantes ya cuentan con proyectos para el año nuevo que comienza en apenas unos días. Es el caso de la ganadora, la pamplonica Amaia Romero, que publicará su primer disco en breve. Tras participar en Eurovisión, la artista se ha tomado un año tranquilo para seguir formándose musicalmente y preparar su primer trabajo en Nueva York junto a Raül Refree, el productor que también trabaja para Rosalía. Ha confesado estar ahora «más asentada emocionalmente» tras una temporada «saturada». «Mi vida no ha cambiado mucho. Sigo siendo la misma persona que antes. Ahora estoy bien», ha explicado en la gala navideña de 'OT 2018'.

En lo personal, Amaia ha roto con la que fue su pareja durante el concurso, el catalán Alfred García. La buena química entre ambos durante el programa les llevó a protagonizar la historia de amor más bonita de la edición. En los dos últimos conciertos que darán en Barcelona tendrán que volver a interpretar 'City of stars', el tema que les catapultó a la fama. Y será la primera vez que vuelvan a actuar juntos sobre un escenario tras la ruptura en noviembre. Mientras tanto, él continúa con la promoción de su primer disco, '1016'.

A Aitana Ocaña, la segunda finalista de 'OT 2017', también le saluda el éxito profesional. La joven ha triunfado con la primera parte del que será su primer álbum, 'Tráiler', con el que pulverizado todos los récords de escuchas de Spotify en España. Además, se ha enfrentado a duras acusaciones de plagio por su primer libro de ilustraciones, 'La tinta de mis ojos'. «Este año he tenido muchísimos miedos. De no saber quién soy, de no saber si realmente lo que yo quería era cantar o no», ha confesado durante la entrevista con Roberto Leal en la última gala del 'talent show' de TVE. En los próximos meses, publicará la segunda parte de su disco y comenzará su gira en solitario.

Miriam Rodríguez, por su parte, fue la primera concursante en sacar single ('Hay algo en mí', para la serie 'Vis a vis') y ya ha publicado 'Cicatrices', su debut musical con 13 canciones inéditas. La gallega, que ya ha cerrado sus primeros conciertos con todas las entradas agotadas, tendrá un nuevo reto televisivo a partir de enero: ser asesora del cantante Pablo López en 'La Voz' de Antena 3, tal y como ha desvelado el portal 'Fórmula TV'.

La cuarta finalista de la edición, Ana Guerra, publicará su primer trabajo el próximo 25 de enero. Se llamará 'Reflexión' y constará de nueve canciones inéditas de las cuales seis ya se han publicado, lo que ha provocado el enfado de sus seguidores más acérrimos. La triunfita además presentará las campanadas de Mediaset para Canarias desde la madrileña Puerta del Sol.

Al resto de exconcursantes tampoco les ha ido mal en este 2018 que acaba. Agoney ha publicado su primera canción, 'Quizás', a la espera de su nuevo single; Nerea ha participado en el musical 'La llamada' y también ha presentado su primer tema, 'Y ahora no'; Roi estrenará su nuevo disco en febrero; Cepeda ha conseguido el Disco de Oro con su primer álbum, 'Principios'. Así, Ricky ha debutado con tema propio y ha compaginado su trabajo musical con la copresentación de 'El chat de OT 2018'.

En este sentido, Mireya ha sacado disco y Raoul espera poder presentar próximamente nuevas canciones. Marina, Thalía y Juan Antonio también han debutado con sus propios singles mientras que Mimi triunfa con su banda 'Lola Indigo' y participa en 'la séptima edición de 'Tu cara me suena'.