Maider G. Etxegibel, una de las siete intérpretes que participan por turnos en la performance, 'enredada' en la instalación artística .

Maider G. Etxegibel, una de las siete intérpretes que participan por turnos en la performance, 'enredada' en la instalación artística . Fotografías: Javier Cotera | Vídeo: Héctor Díaz

Cooking Sections entrelaza danza, arte y ciencia en una exposición para evocar 'Las olas perdidas'

El colectivo británico se presenta en España con una acción performativa que se podrá visitar en el Centro Botín hasta marzo del próximo año y en la que se reflexiona sobre el impacto humano en los océanos

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:03

Comenta

La nueva exposición del Centro Botín es arte, pero también es ciencia. Tiene poesía, pero también denuncia. Hay danza y música, pero detrás late un ... riguroso trabajo de investigación plástica y oceanográfica. Todo eso converge en 'Las olas perdidas', una instalación performativa del colectivo Cooking Sections, formado por Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe, nominados al Premio Turner en 2021 y referentes internacionales por su forma de conectar arte y ecología. La muestra, que se inaugura hoy, sábado, y podrá visitarse hasta el 1 de marzo de 2026, supone su primera exposición en España.

