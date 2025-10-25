La Coral Salvé celebra en Sevilla su concierto extraordinario

La Coral Salvé de Laredo, que cumple medio siglo de vida, celebra este aniversario mostrando sus señas de identidad a través de un concierto extraordinario ... convocado hoy en Sevilla. La emblemática agrupación coral actuará en la Iglesia del Divino Salvador hoy sábado, a las 20 horas, con la presencia de representantes del Gobierno de Cantabria y de los Ayuntamientos de Laredo y Sevilla. Un acto que también busca simbolizar el encuentro y vínculo cultural entre ambas comunidades. Bajo la dirección de su titular José Luis Ocejo, la Coral Salvé ofrecerá un programa especial con dos obras singulares del compositor argentino Ariel Ramírez: la Misa Criolla y la Navidad Nuestra. El tenor será Andoni Martínez Barañano, y el pianista y director del grupo instrumental, Juan Carlos Cambas.

Durante estos 50 años, la Salvé se ha consolidado como una de las formaciones corales más prestigiosas del panorama nacional, participando en festivales internacionales y realizando giras por Europa y América. Su labor ha contribuido de manera decisiva a la difusión de la música coral y al enriquecimiento de la vida cultural cántabra. Fundada en 1975, ha mantenido desde sus inicios un compromiso firme con la excelencia musical y la difusión del patrimonio coral. A lo largo de su historia ha recibido numerosos reconocimientos y ha colaborado con orquestas y solistas de prestigio nacional e internacional.

Navidad nuestra, folclore argentino y latinoamericano y la Misa criolla configuran la tarjeta de presentación de la Coral plasmada en el programa de esta cita en Sevilla. La primera es una de las obras integrales del maestro Ariel Ramírez con los textos del historiador Félix Luna que narra los seis hitos del evangelio de infancia de Jesús, todo ello usando seis ritmos de la Música Folclórica de diferentes regiones argentinas. En definitiva, la obra relata el nacimiento de Jesús pero de una manera diferente: al estilo criollo.

En el caso del folclore Cambas traslada esta parte del programa a las alturas de la Puna a través de ritmos ancestrales de la música andina como el 'Carnavalito' o el 'Huayno' y seguirá en el norte limitando con Bolivia con ritmos de 'Carnaval cruceño', para luego volver a las obras de Ramírez con su clásico: 'Alfonsina y el Mar'.

La Misa criolla es una obra integral sinónimo del folclore latinoamericano y profundidad religiosa. Según su autor, no debe verse como un mensaje estrictamente «católico», sino como la expresión de un sentimiento universal vinculado al deseo de paz de comunión con la tierra y lo divino. Una obra musical para solista vocal, coro, piano e instrumentos tradicionales del folclore sudamericano como Charango ó Bombo legüero. La composición logra una espiritualidad que trasciende lo religioso, conectando con lo humano y lo sagrado desde una raíz latinoamericana. La Misa fue inspirada y dedicada a dos monjas alemanas: Elisabeth y Regina Brückner, quienes durante el nazismo ayudaron con alimentos a los prisioneros de un campo de concentración. La agenda de conciertos conmemorativos de este 50 aniversario comenzó el pasado mes de junio en Laredo, con la interpretación de la Misa Popular Cántabra en la iglesia de Santa María.