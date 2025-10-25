El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La agrupación celebra desde junio su aniversario. DM

La Coral Salvé celebra en Sevilla su concierto extraordinario

La histórica agrupación de Laredo, que cumple medio siglo, actúa hoy en la Iglesia del Divino Salvador de la capital andaluza

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Coral Salvé de Laredo, que cumple medio siglo de vida, celebra este aniversario mostrando sus señas de identidad a través de un concierto extraordinario ... convocado hoy en Sevilla. La emblemática agrupación coral actuará en la Iglesia del Divino Salvador hoy sábado, a las 20 horas, con la presencia de representantes del Gobierno de Cantabria y de los Ayuntamientos de Laredo y Sevilla. Un acto que también busca simbolizar el encuentro y vínculo cultural entre ambas comunidades. Bajo la dirección de su titular José Luis Ocejo, la Coral Salvé ofrecerá un programa especial con dos obras singulares del compositor argentino Ariel Ramírez: la Misa Criolla y la Navidad Nuestra. El tenor será Andoni Martínez Barañano, y el pianista y director del grupo instrumental, Juan Carlos Cambas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  3. 3

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  4. 4

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  5. 5 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  6. 6

    Y Joaquín luchó contra la ELA hasta el final
  7. 7

    El máximo responsable de Renfe admite por primera vez que los trenes no funcionarán hasta 2027
  8. 8

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  9. 9

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  10. 10

    Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Coral Salvé celebra en Sevilla su concierto extraordinario

La Coral Salvé celebra en Sevilla su concierto extraordinario