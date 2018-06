«La creatividad es lo que más se valora ahora en las entrevistas de trabajo» Violeta González fue jefa de Comunicación en la Cámara de Comercio de Cantabria y también ha trabajado en la CEOE-Cepyme y la UC. / DM Violeta González presenta esta tarde en la librería Gil de Pombo el libro 'Vitamina creativa para mentes inquietas', que ha escrito junto al experto en innovación Juan Pastor Bustamante LETICIA MENA Santander Jueves, 28 junio 2018, 07:16

Tuvo que reiventarse como muchos buenos profesionales de este país, pero la periodista cántabra Violeta González quería seguir escribiendo. Nunca ha dejado de hacerlo y fruto del trabajo que lleva realizando durante los últimos tres años para 'Repensadores', y, junto al experto en creatividad e innovación Juan Pastor Bustamante, decidió publicar 'Vitamina creativa para mentes inquietas'. Esta tarde, a las 19.30 horas, presentarán este libro publicado por la editorial 'Ópera prima' en la librería Gil de la Plaza Pombo de Santander.

-¿Cómo nace 'Vitamina creativa'?

-Juan y yo llevamos tres años trabajando en el blog de la empresa 'Repensadores' y teníamos suficiente material para pasar de lo virtual a lo físico, así que nos pusimos manos a la obra.

-El director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, Jorge Muyo, será el encargado de presentar su libro. ¿Por qué él?

-Fue la primera persona a la que oí hablar de innovación y gracias a él, a partir de 2012, empecé a profundizar en el tema y especializarme.

-El creativo ¿nace o se hace?

-Todos nacemos siendo muy creativos, ahí tienes a los niños. Pero a medida que crecemos y en función de la educación que recibimos, vamos perdiendo la creatividad y llegamos a la vida adulta con menos recursos. Pero nunca es tarde para ejercitar la creatividad y ponerla en forma.

-¿Cómo podemos ejercitarla?

-A nivel personal debemos nutrir las relaciones personales. Si mantenemos contacto con personas que nos aporten, fortaleceremos nuestro grado creativo.

-¿Y en las empresas?

-La creatividad es la piedra de toque que todas las organizaciones deben trabajar. Me parece especialmente importante hacerlo desde la diversidad en todos los sentidos: edad, sexo, estilo de vida, hasta religión si se quiere... Las ideas que salgan de un grupo diverso serán más ricas que si todos los que aportan son hombres, arquitectos y tienen 25 años, por ejemplo.

Ficha Título 'Vitamina creativa para mentes inquietas'. Autores Violeta González Bermúdez y Juan Pastor Bustamante Editorial Ópera Prima. Páginas 152.

-¿Y en esas reuniones que se hace?

-Existen potentes herramientas y pautas fáciles de poner en práctica que permiten sistematizar el proceso creativo e innovador, frente a la creencia tradicional de que la creatividad es un don de unos pocos o un acto fortuito fruto de la inspiración.

-Brainstorming, 'mind mapping'... ¿Por qué se utilizan términos en inglés y no otros más creativos en español?

-El mundo anglosajón ha trabajado mucho el campo de la creatividad y de ahí viene. En España, como en muchas otras cosas, vamos por detrás pero en muchas empresas ya se habla de innovación. Curiosamente a la creatividad no se le da tanto pábulo, y eso que es el paso anterior a la innovación.

-¿Cualquiera puede participar en esas reuniones de ideas?

-Sí. Estas herramientas sirven para que las personas que no tengan facilidad aprendan a generar ideas, a expresarlas, recogerlas, analizarlas y ver si después tienen viabilidad. Todas las ideas tienen que ser respetadas.

-¿Hasta las más locas?

-En esas sesiones hay un principio básico y es que nunca se deben juzgar las ideas de nadie. Muchas veces las ideas más locas han generado las innovaciones más disruptivas.

-En su opinión, ¿qué empresa lo ha hecho bien en este terreno?

-Pixar tiene interiorizada una creatividad casi de libro y esto le ha llevado a ser una de las compañías de su sector más señeras. Pixar favorece la creatividad incluso desde el espacio físico, porque todos sus trabajadores (programadores, creadores, cineastas...) tienen que cruzarse en un atrio central y llevan a rajatabla la suspensión de juicio ante cualquier idea.

-¿Que Google, por ejemplo, apueste por poner futbolines para tener contentos a los empleados sirve para que sean más creativos?

-No está mal pero si sólo hacen eso y no apuestan por una cultura que fomente las ideas, el futbolín o el billar no sirven para nada.

-¿Qué debe hacer alguien que siente que sus ideas no son valoradas en su empresa?

-Los intraemprendedores que no consiguen hacer ver a su empresa la viabilidad de sus propuestas terminan yéndose y montándola fuera. Además, ahora en las entrevistas de trabajo se valora mucho la creatividad de los candidatos.

-¿Qué le diría a quien desprecia la creatividad?

-Que se está perdiendo cosas importantes. La creatividad ha dado lugar a cosas tan singulares como los aviones o Las Meninas. Despreciar algo que nos ha dado esos logros es perderse algo importante.

-¿A quién va dirigido su libro?

-A todo aquel que quiera implantar la creatividad y la innovación en sus vidas profesionales o personales; a los emprendedores que quieran diferenciarse del resto haciendo que su propuesta de valor sea más novedosa; ay a los directivos de empresas consolidadas que aprecian que se están quedando atrás y quieren diferenciarse de la competencia...