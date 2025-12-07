Cultura expondrá sus premios de arte y las adquisiciones de Artesantander

Uno de los escaparates del arte en la recta final de este 2025 y la confluencia con el año nuevo es la exhibición de ... obras premiadas y de adquisiciones por parte de Cultura. La Biblioteca Central de Cantabria, en su sala Concepción Arenal, acogerá la muestra colectiva que abarca ambas propuestas surgidas de la Consejería de Cultura. Comisariada por el artista y gestor cultural Jesús Alberto Pérez Castaños, la exposición se estructura en veinticinco creaciones donde la variabilidad y multiplicidad de estilos y técnicas creativas configuran muy diferentes dinámicas visuales.

La cita reunirá las obras ganadoras de la edición de este año de los Premios de Artes Plásticas, que se dio a conocer recientemente, convocadas por el Gobierno de Cantabria, y las adquisiciones realizadas en la pasada feria Artesantander celebrada en el mes de julio.

Un reflejo de muy diversos procesos transformadores donde se dan cita la conceptualidad y expresividad contemporáneas.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, apunta la importancia de dar a conocer a la ciudadanía, estas obras, tanto aquellas que formarán parte de la Colección Norte, adquiridas en la última edición de la feria que dirige Mónica Alvarez Careaga, como las que han sido seleccionadas en la última convocatoria de los certámenes artísticos.

«Esta exposición, que ya es un clásico del calendario expositivo de Cantabria y una oportunidad para conocer de primera mano, la vitalidad y el talento de los artistas contemporáneos, así como la riqueza de sus lenguajes expresivos, que van desde la pintura, a la escultura, pasando por el dibujo, la fotografía, o las nuevas tecnologías, todos ellos presentes en esta muestra».

En este sentido, reiteró el compromiso del Gobierno de Cantabria con las artes plásticas, y renovó el apoyo de su departamento tanto con galeristas como con artistas, «a través de nuestro calendario de exposiciones, tanto en Santander, en concreto en las dos salas de la Biblioteca Central de Cantabria; o en distintos lugares de la región a través de las itinerancias, a ellos se unen las ayudas a las galerías parta asistir a ferias tanto nacionales como internacionales, además de la política de adquisiciones, cuyas últimas obras podemos disfrutar en esta exposición», precisó Martínez Abad.

Gorka Mohamed, Primer Premio, y Susana Ballesteros Bouza, Premio artista cántabro, fueron los distinguidos en esta edición, mientras que la nómina de finalistas la integran Miguel Ángel García González, Beatriz Seco, María del Pilar Otí, Quique Ortíz, Carlos Javier Vielba, Verónica Bueno, Alejandro González Osés, Álvaro Trugeda, Noemí Gutiérrez Gómez, Blanca Tejerina, María Villacorta, Raquel del Val, Sara, Joaquín Gómez Sastre, Manuel José Diego Sánchez. Todo ellos son los diecisiete creadores seleccionados para las distinciones del Gobierno Regional de Cantabria cuyas obras ahora podrán verse en la muestra de la BCC.

A ellos se suman los seis artistas con ocho obras que fueron seleccionadas en la Feria de Artesantander para su adquisición.

Estas obras que pasarán a formar parte de la colección pública son: Manuel Oyonarte de la galería Espiral; la obra 'UUuuUU' (2019), grafito, de Juan López de la galería Juan Silió; 'ST' (2026), esmalte, óleo y cera sobre lienzo, de Andrés Rivas Rodís, de la galería Néboa, Lugo; 'Theory of light', de Simón Quadrat, óleo sobre lienzo de la galería Rafael Pérez Hernando de Madrid.

Por último, de la galería La Gran de Madrid, las siguientes obras: 'Vistas del microscopio' (2014) grafito en papel de algodón, bordado en tela, vidrio y lupas sobre soportes, instalación de cuatro piezas de Ana Teresa Barboza; 'Confesiones de San Agustín', técnica libro y piedra, y 'Encoding visual chronicles (Fahrenheit 451 y Un mundo feliz)', dos piezas de 2024. Carcasa para cámara de videovigilancia con libro, piezas todas ellas firmadas por Elisa Terroba.

Como ya es habitual, dichas adquisiciones se llevaron a cabo bajo la supervisión y asesoramiento de un comité de expertos formado en esta ocasión por el especialista y coordinador de la colección 'Los Bragales', Jaime Sordo; el profesor de la Universidad del País Vasco y artista cántabro, Rafael Leonardo Setien, y el propio Pérez Castaños que ejerce ahora de comisario.