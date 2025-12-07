El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Theory of light', de Simon Quadrat, adquirida en Artesantander. C.C.

Cultura expondrá sus premios de arte y las adquisiciones de Artesantander

La Sala Concepción Arenal de la Biblioteca Central acogerá 25 obras, fruto de ambas convocatorias celebradas este año, en una muestra comisariada por Jesús Alberto Pérez Castaños

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Uno de los escaparates del arte en la recta final de este 2025 y la confluencia con el año nuevo es la exhibición de ... obras premiadas y de adquisiciones por parte de Cultura. La Biblioteca Central de Cantabria, en su sala Concepción Arenal, acogerá la muestra colectiva que abarca ambas propuestas surgidas de la Consejería de Cultura. Comisariada por el artista y gestor cultural Jesús Alberto Pérez Castaños, la exposición se estructura en veinticinco creaciones donde la variabilidad y multiplicidad de estilos y técnicas creativas configuran muy diferentes dinámicas visuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  7. 7 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  8. 8 La gran feria del producto cántabro
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cultura expondrá sus premios de arte y las adquisiciones de Artesantander

Cultura expondrá sus premios de arte y las adquisiciones de Artesantander