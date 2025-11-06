La danza contemporánea se instala en distintos escenarios de Santander El Festival 'Hacer Ver Mover', que se celebrará hasta el sábado, lleva actuaciones y charlas a varios puntos de la ciudad y se completa con una exposición de fotografía

Rosa M. Ruiz Santander Jueves, 6 de noviembre 2025

'Hacer Ver Mover Santander', la nueva iniciativa de Movimiento en Red convierte la ciudad, hasta este sábado, en el gran escenario de la danza contemporánea. Un festival en el que habrá conferencias, talleres, conciertos, además de espectáculos de danza, y una exposición colectiva -que ya se puede visitar en el Centro Cívico Tabacalera- con los trabajos realizados por cinco fotógrafos locales que con su trabajo contribuyen a visibilizar, impulsar y documentar este arte. «Este Festival nace de la necesidad de visibilizar la danza en Santander, de acercarla a la ciudadanía y de generar un encuentro entre el movimiento, la arquitectura y las emociones», explicaron ayer sus directores, Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra, coreógrafos y fundadores de la compañía Babirusa Danza.

Lo hicieron durante una visita a esa exposición, en la que también estuvieron la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander Noemí Méndez y la directora de la Fundación Santander Creativa (FSC) Almudena Díaz -se trata de un proyecto reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación- junto con dos de los fotógrafos participantes en la muestra: Aureo Gómez y Dani Vidala.

Programación Jueves, 6 La compañía Daniel Abreu presenta a las 19.30 horas 'Más o menos inquietos' en el Espacio Ricardo Lorenzo.

Viernes,7 El Archivo de la Autoridad Portuaria acoge la creación 'Dúo Lake Machine' de Mari Paula Cia. A las 19.30 h.

Sábado . A las 11.00 horas, en La Fabrica de Creación, Melania Olcina ofrece el taller.'Las sugerencias del aire'. A las 11.30, en la Biblioteca Central, espctáculo de Lorena Fernándes 'tÁ entre líneas' y a las 19.30 Melania Olcina presenta, en La Fábrica de Creación, 'La declamación muda' y a continuación: fiesta con DJ.

Exposición 'Memoria de lo efímero'. Los trabajos de cinco fotógrafos locales relacionadas con la danza. Está en el Centro Civico Tabacalera y se podrá ver durante todo el mes.

La muestra lleva por título: 'Memoria de lo efímero' y en ella también hay fotografías de Belén de Benito, Anjana Guerras de Diego y Jesús Sánchez. Está comisariada por Marta Romero quien destaca la fuerza de los trabajos y, sobre todo, cómo han sabido plasmar la emoción que provoca la danza en los artistas y es que la mirada de los creadores se detiene en distintas piezas como las que han realizado las coreógrafas Rebeca García Celdrán y Mari Paula o el arte flamenco de las artistas Carmen Armengou y Yolanda González. Las fotos permanecerán expuestas durante todo el mes de noviembre y, según señaló ayer Aureo Gómez; «en ella se puede ver cómo vivimos la danza cinco fotógrafos que nos dedicamos a plasmarla. En mi caso, un momento efímero, en el que siento una especie de comunión entre los bailarines que están en el escenario y yo».

Aunque el festival comenzó ayer con una conferencia en el Espacio Ricardo Lorenzo del Colegio de Arquitectos y un espectáculo bailado en el Centro Botín, las actividades continuarán hasta el sábado con un ambicioso programa que, según señaló ayer Rafael de la Lastra, aspira a consolidarse en próximas ediciones. Así, esta tarde, a las 19.30 horas, el Premio Nacional de Danza 2014, Daniel Abreu, presentará su obra 'Más o menos inquietos' también en el Espacio Ricardo Lorenzo, seguido de una sesión de mediación con los espectadores a cargo de Marta Romero que lleva por título: 'Hacer mover el público'.

El festival viajará mañana, viernes, hasta el Archivo de la Autoridad Portuaria que se transformará, a las 19.30 horas, en el escenario de la pieza 'Dúo Lake Machine', de Mari Paula Cia, con la participación de Danielle Mesquita y Laura García Carrasco, además de un encuentro posterior con el público.

Y ya el sábado, la programación se centrará en la participación familiar con la Premio Nacional de Danza 2023, Melania Olcina, que impartirá el taller 'Las sugerencias del aire' en La Fábrica de Creación (edificio Tabacalera) mientras que la Biblioteca Central acogerá 'tÁ entre líneas', un espectáculo de la coreógrafa Lorena Fernández para público infantil y familiar .Por la tarde, Olcina presentará 'La declamación muda', también en la Fábrica de Creación, para dar paso a la fiesta de clausura con el DJ El Perro Funky, que cerrará esta primera edición.

Durante la presentación, los directores recordaron que el principal propósito es que «la danza, el espacio y la arquitectura dialoguen» y, sobre todo, que la ciudad de Santander conozca el trabajo de algunos coreógrafos punteros y, se empape de la danza, «Queremos darle un impulso a nuestra disciplina artística que a veces parece que está un poco más marginada que otras. Aprovechamos que no había ningún festival de este tipo en la ciudad para hacer ver que el movimiento puede ser un vehículo de comunicación que llega rápidamente al ciudadano, abrir sus emociones y, sobre todo, hacernos más felices», señaló Rafael de la Lastra.