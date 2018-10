«¿Quién no ha dicho una mentira piadosa en su primera cita amorosa?» Pepón Nieto se mete hoy en la piel del esclavo Calidoro en 'La comedia de las mentiras'. / Pentación Pepón Nieto | Actor y productor Hoy protagoniza en el Palacio de Festivales 'La comedia de las mentiras', una obra basada en textos clásicos de Plauto LOLA GALLARDO SANTANDER. Sábado, 27 octubre 2018, 08:27

El arte de mentir aderezado con enredos, amoríos y desencuentros. Es la propuesta de Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer en 'La comedia de las mentiras' que hoy se representa en el Palacio de Festivales, en Santander. El actor Pepón Nieto (Marbella, 1967) se introduce en la piel del esclavo Calidoro, que tiene que cuidar a sus dos amos «enamorados de las personas equivocadas». Para ayudarlos no se le ocurre otra cosa que mentir, una mentira que lleva a otra y luego otra más grande. Porque como dice Pepón Nieto ¿quién no ha dicho una mentira piadosa en su primer cita amorosa?

-'La comedia de las mentiras' ¿qué tiene de especial?

-Es una obra muy divertida y especial porque aborda un texto clásico de varias obras de Plauto versionadas por Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer, que inventan esta nueva función muy especial y cercana al público. Es muy divertida y no deja tregua al espectador. Es el principal objetivo, nada fácil por cierto, que la gente pase dos horas riéndose mucho.

-¿Qué le llamó la atención del texto de Plauto cuando lo leyó?

-Nuestras funciones surgen de forma diferente. Pep Antón Gómez y yo llevamos más de diez años trabajando juntos y esta es nuestra quinta función. Nunca hemos sido una compañía ni nos hemos puesto nombre, pero trabajamos juntos y entendemos la comedia de la misma manera. El Festival de Mérida nos encargó hace cuatro años la comedia 'El Eunuco' y fue un éxito. Y el año pasado nos volvió a encargar una nueva comedia y estuvimos buscando un título hasta que Pep cogió varias obras de Plauto y se inventó una nueva. Fue un proceso más de los creadores y dramaturgos.

-¿Y cómo es su personaje, el esclavo Calidoro?

-Es un esclavo muy listo e inteligente, bastante más que sus propios amos, a los que ayuda como puede para que consigan el amor. Ellos se han enamorado de personas equivocadas y como les quiere mucho les ayuda a conseguir ese amor. Y lo hace con poca vergüenza y mucha desfachatez. Empieza con una mentira que cada vez adquiere más dimensiones y se convierte una bola muy gorda.

-¿Hace de Celestino?

-Yo más bien diría que es una especie de conseguidor. Él quiere mucho a sus amos y lo que hace es ayudarlos porque se han equivocado en el amor y sus padres están en contra de sus pretensiones. Intenta ayudar a todos los personajes, pero mintiendo y ya sabes que para tapar una mentira hay que contar otra y otra... y la bola se hace muy gorda. Y para todo ello, cuenta con la complicidad del público.

-Es cierto, la obra trata de la necesidad de mentir por amor, ¿existen las mentiras piadosas?

-Claro que sí. Imagínate vivir en una sociedad donde todo el mundo fuera absolutamente sincero, sería bastante agobiante. Hay una mentira amable que engrasa un poco la vida y la hace mucho más llevadera. Sin embargo, esto no es comparable con las mentiras que estamos acostumbrados a escuchar cada día que son inaceptables. Estas otras son mentiras que te ayudan a mostrar tu mejor versión y ocultar los fallos.

-¿Usted ha mentido alguna vez por amor?

-No es mentir, no es inventarse una trola, sino ofrecer tu mejor versión. Es como cuando quedas con alguien que te gusta, es tu primera cita, y no vas a contar esas cosas que todos tenemos... nuestras luces y nuestras sombras. A la primera cita hay que ir con todas las luces que puedas y ninguna sombra.

-También habrá sido a la inversa y le habrán mentido a usted...

-Por supuesto que sí, así somos los seres humanos. ¿Quién no ha dicho una mentira piadosa en su primera cita amorosa? Seguro que tú también lo has hecho, ¿a qué si?

-Supongo, pero no me acuerdo.

-Yo tampoco me acuerdo de ninguna en concreto, hablo en general. Es como somos.

-¿Qué tienen los clásicos que perduran en el tiempo por siglos y siglos?

-Son textos universales que hablan de la realidad del ser humano. Por ejemplo, los grandes complejos llevan nombres de personajes de grandes tragedias (Edipo o Electra...). Los seres humanos no hemos cambiado. Tenemos tablets, móviles, internet... las comunicaciones son más veloces, pero el ser humano tiene los mismos valores, inquietudes, deseos y anhelos. Las pasiones humanas son universales, eran las mismas antes que ahora. Al final el amor es el motor del mundo, pasen los siglos que pasen.

-¿Cómo empezó en el mundo del teatro, qué fue lo que le llamó la atención?

-No lo sé, porque no he sido un actor vocacional. Mis amigos dicen que con cuatro años ya actuaban o bailaban, yo no. Yo un día quería ser actor, otro médico, otro abogado y otro camionero, pero no tuve una vocación temprana que me arrastrara al mundo de la interpretación. Hice teatro de joven, en un grupo de mi pueblo. Me divertía y me gustaba, pero todavía no sabía bien lo que quería hacer. Luego tuve la suerte de empezar a trabajar pronto y bien y el hecho de subirme al escenario cada día me ha hecho que ame y respete esta profesión.

-¿Qué le ha enseñado el teatro?

-El teatro me enseña cosas nuevas todos los días. Es mi forma de vida, me ha enseñado a entender al ser humano, entenderme a mí y conocerme mejor. Es como una terapia. Los actores tenemos facilidad para ponernos en la piel de otro y entender su sufrimiento. Eso me ha hecho mejor persona.

-¿Y qué le regalaría al teatro?

-No sabría que regalarle porque él me lo ha regalado a mí todo. Ojalá le esté regalando algo cada día y sirva de algo lo que estoy haciendo. Yo regalo mi trabajo y mi interpretación al público, mi forma de ver el personaje... Cada interpretación es un mundo, por eso Hamlet o el Tenorio se representan todos los años, porque cada vez es diferente. Cada actor y cada director lo entiende de forma diferente.