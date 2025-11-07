Doos Colectivo abre la Muestra de Teatro con voz, música, danza y atmósferas poéticas

'Tierra de Nadie' es «danza, voz, música en directo, naturaleza, atmósferas poéticas, cuerpos extraños, sonidos evocadores y mujeres que también son animales». Y es ... fruto de una investigación y un proceso creativo iniciado en 2019, aunque, en realidad, se sirve y es consecuencia de la trayectoria desarrollada por Doos Colectivo a lo largo de los años. La 36 Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo inicia hoy su andadura con esta compañía y se extenderá hasta el próximo 19 de diciembre con cuatro propuestas escénicas. El día 28 de este mes se escenificará 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' de Proyecto 43-2, una obra-documento que viaja entre la memoria, el deseo y la imaginación hasta las tierras donde yacen los desaparecidos. Nacida del encargo de la Diputación de Granada, la pieza explora la huella de Lorca entre Valderrubio y el barranco de Víznar, territorio de exhumaciones y memoria viva.

Doos Colectivo explora el espacio entre cuerpos como un territorio compartido y a la vez ajeno, un no-lugar onírico hecho de realidades tangibles». Inspirada en el océano y la naturaleza, propone un viaje hacia la profundidad interior. Con este montaje celebra también su puesta de largo el Aula de Artes en Vivo de la UC que inaugura su actividad bajo la dirección del profesor Ignacio Haya. La organización de la Muestra cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura el Ayuntamiento de Santander y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Todas las representaciones tendrán lugar a las 20 horas en el Paraninfo de la UIMP y las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma universitaria Me apunto.

AGENDA DE LA MUESTRA Hoy viernes Inauguración. Doos Colectivo. 'Tierra de nadie'. Creación y textos Eva Guerrero. 20 horas. Paraninfo de la UIMP. Las Llamas.

28 de este mes. Proyecto43-2. Teatro documental y objetos. 'Federico. No hay olvido, ni sueño carne viva'. Dramaturgia y dirección: María San Miguel.

Una tierra de nadie es un territorio que no pertenece a ningún país o persona. «Partiendo de esta idea, se plantea el espacio que hay entre un cuerpo y otro como un espacio que no es ni tuyo ni mío, pero a la vez nos pertenece».

'Tierra de Nadie' habla, asimismo, de principios y finales, de distancias, de los distintos cuerpos que forman un cuerpo y las relaciones entre ellos, habla de las reglas no escritas, de márgenes y orillas, de encuentros y desencuentros, habla de pieles, de dejarse la piel, del océano, las apneas y las corrientes, de las ganas de irse y no volver, habla de los límites, las contenciones. Pero, ante todo de la política entre los cuerpos». La compañía de Eva Guerrero se caracteriza por la poética, la emocionalidad, la intensidad expresiva de sus intérpretes y la música en vivo. Nace oficialmente en el año 2013 cuando se constituye el Colectivo junto a Jemima Cano, pero es heredera de proyectos anteriores de Guerrero bajo otros nombres. De esos primeros espectáculos se mantiene una mezcla de danza y palabra.

Una espectáculo con textos de Eva Guerrero, coreografía e interpretación de Garazi López de Armentia y la propia creadora, y composición musical e interpretación de Carla Sevilla y Yolanda Bustillo.