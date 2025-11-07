El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del montaje de Doos, colectivo artístico creado en Bilbao en 2012 por Eva Guerrero y Jemima Cano. E. G.

Doos Colectivo abre la Muestra de Teatro con voz, música, danza y atmósferas poéticas

'Tierra de Nadie', que «habla del cuerpo y su naturaleza y de la política entre los cuerpos», inaugura el ciclo de la UC bajo el paraguas del nuevo Aula de Artes en Vivo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

'Tierra de Nadie' es «danza, voz, música en directo, naturaleza, atmósferas poéticas, cuerpos extraños, sonidos evocadores y mujeres que también son animales». Y es ... fruto de una investigación y un proceso creativo iniciado en 2019, aunque, en realidad, se sirve y es consecuencia de la trayectoria desarrollada por Doos Colectivo a lo largo de los años. La 36 Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo inicia hoy su andadura con esta compañía y se extenderá hasta el próximo 19 de diciembre con cuatro propuestas escénicas. El día 28 de este mes se escenificará 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva' de Proyecto 43-2, una obra-documento que viaja entre la memoria, el deseo y la imaginación hasta las tierras donde yacen los desaparecidos. Nacida del encargo de la Diputación de Granada, la pieza explora la huella de Lorca entre Valderrubio y el barranco de Víznar, territorio de exhumaciones y memoria viva.

