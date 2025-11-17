'Dulcinea' adquiere voz propia en el nuevo estreno de Juan Carlos Rubio en Santander

El Palacio de Festivales vivirá esta semana un estreno que llega envuelto en expectación, nostalgia y una protagonista que no necesita presentación: Paloma San Basilio. ... La artista se sube este viernes y sábado, a las 19.30 horas en la Sala Pereda, para encarnar a Dulcinea, la eterna dama del imaginario quijotesco que, por primera vez, decide contar su propia historia. Y lo hará en una producción que reúne a Txalo Producciones, Olympia Metropolitana, Pentación Espectáculos y La Alegría Producciones, bajo la dirección y dramaturgia de Juan Carlos Rubio, un creador que, aunque sevillano, ha convertido Santander en una plaza habitual de sus estrenos.

No es casualidad. Rubio ha estrenado aquí títulos tan celebrados como 'El inconveniente' (2022) o 'El novio de España' (2023), y este mismo verano regresó al Casyc con 'Querida Agatha Christie' dentro del ciclo Talía. Que Dulcinea llegue ahora como estreno absoluto confirma esa relación especial del director con el público cántabro. «Solo nos queda cabalgar con el público y, distinguiendo molinos de gigantes, mostrar el lado más personal de un mito», apunta Rubio en el texto con el que presenta la obra.

LA OBRA 'Dulcinea' Protagonizada por Paloma San Basilio con el pianista Julio Awad.

Texto y dirección Juan Carlos Rubio.

Distribución Pentación Espectáculos.

Funciones Viernes 21 y sábado 22, en la Sala Pereda a las 19.30 horas.

La expectativa es tal que las entradas en venta anticipada llevan semanas agotadas, aunque el público aún contará con una última oportunidad: tanto el viernes como el sábado, a las 11.00 horas, la taquilla y la web del Palacio liberarán un 10% del aforo, un cupo que la Ley de Espectáculos de Cantabria obliga a reservar diariamente para cada función.

La obra parte de una premisa tan sencilla como revolucionaria: «¿qué tiene que decir Dulcinea sobre su propia existencia?» Rubio coloca a la dama de El Toboso en el centro y la dota de pensamiento, humor, fragilidad y rabia. La convierte en un personaje que ya no quiere sostener más el peso del modelo idealizado de mujer perfecta. «Ser la mujer perfecta, modelo de educación y encanto, dama y señora del más famoso caballero andante de la historia es un peso que Dulcinea ya no quiere seguir soportando», escribe el director.

Esa voz cansada, pero también lúcida, será la que encarne Paloma San Basilio, una intérprete acostumbrada a navegar entre la música y el teatro musical con una elegancia inconfundible. En Dulcinea cantará - «cómo no», puntualiza Rubio- y lo hará acompañada al piano por Julio Awad, músico imprescindible para ambos y habitual en las grandes producciones de la artista. Pero lo verdaderamente determinante para el director es que Paloma interpretará, y con mayúsculas, un rol que se aleja del mito para adquirir carne y pensamiento propio. «En 'Dulcinea' Paloma va a interpretar, y con mayúsculas, a esa mujer ideal, forjada a golpe de tópicos y ensoñaciones... y que ahora nos cuenta su historia desde otro ángulo, ese que solo ella conoce», añade.

El texto de Rubio plantea una reflexión casi contemporánea: ¿qué espacio queda hoy para los ideales en un mundo que parece ir arrinconándolos? El director lo formula sin rodeos: «En un mundo donde los ideales tienen cada vez menos cabida, donde la ética ha dado paso a la estética y la moral a la corrupción, no tiene sentido seguir defendiendo sueños imposibles. ¿O quizá sí? ¿Necesitamos hoy en día, más que nunca, a Dulcinea?». La obra transita así entre la ironía y la confesión, entre la carcajada y el pellizco, buscando respuestas que, quizá, solo este personaje mítico pueda ofrecernos al cabo de tantos siglos de silencio.

La propuesta escénica construye un espacio íntimo que contrasta con la potencia simbólica del personaje. Rubio no busca la grandilocuencia, sino la cercanía. El público se encontrará con una mujer que observa su pasado y el nuestro con una mezcla de lucidez e ironía, consciente de que su figura ha servido de espejo -a veces distorsionado- para generaciones enteras. «Lo hace con humor, con dolor, con ironía y con una absoluta sinceridad», insiste el director en su presentación.

Esa sinceridad es la que articula un espectáculo que, sin renunciar a la música ni al lirismo, se acerca más al monólogo emocional y al retrato íntimo que a la caricatura. Dulcinea habla por fin sin intermediarios. Habla de su vida, pero también de la nuestra. Y la obra, como señala Rubio, «de paso, da un buen repaso a la nuestra»

Estrenarse con Paloma San Basilio interpretando a Dulcinea ya sería motivo suficiente para llamar la atención del público, pero el proyecto añade el atractivo de ver a Rubio reencontrarse con Santander, una ciudad que el director ha convertido en testigo de su evolución creativa. Cada estreno aquí parece dialogar con el anterior, configurando un vínculo poco habitual entre un creador y un espacio escénico.