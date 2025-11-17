El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Paloma San Basilio junto a Juan Carlos Rubio en una imagen promocional de la obra. P. F.

'Dulcinea' adquiere voz propia en el nuevo estreno de Juan Carlos Rubio en Santander

Paloma San Basilio protagoniza, el próximo viernes y el sábado, una obra que presentará en el Palacio de Festivales a «un personaje que ya no quiere sostener más el peso del modelo idealizado»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

El Palacio de Festivales vivirá esta semana un estreno que llega envuelto en expectación, nostalgia y una protagonista que no necesita presentación: Paloma San Basilio. ... La artista se sube este viernes y sábado, a las 19.30 horas en la Sala Pereda, para encarnar a Dulcinea, la eterna dama del imaginario quijotesco que, por primera vez, decide contar su propia historia. Y lo hará en una producción que reúne a Txalo Producciones, Olympia Metropolitana, Pentación Espectáculos y La Alegría Producciones, bajo la dirección y dramaturgia de Juan Carlos Rubio, un creador que, aunque sevillano, ha convertido Santander en una plaza habitual de sus estrenos.

