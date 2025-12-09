El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La compañía granadina protagoniza esta semana la Muestra de Teatro con su montaje 'Dysphoria'. PALEN

'Dysphoria', un viaje emocional y político, en la Muestra Internacional de Teatro

La compañía Histrión, con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya, recala el viernes en el festival de la UC con este espectáculo «arriesgado», a modo de «monólogo de ficción documental»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Definido como un espectáculo «arriesgado, vibrante y profundamente humano», destinado a abrir el debate, sacudir conciencias y conmover al público, 'Dysphoria', de Histrión Teatro, ... recala este viernes en Santander. La 36 Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de la Universidad de Cantabria, que se prolonga hasta el próximo día 19, acoge a través del Aula de Artes en Vivo de la institución académica, 'Dysphoria', «un monólogo de ficción documental que aborda los recientes casos de fraude de género en el Reino Unido para reflexionar sobre los vacíos legales y dilemas éticos que emergen en torno a la Ley Trans». A través de la historia de una madre cuya hija de 16 años revela ser un chico, la obra explora el desconcierto, el dolor y la lucha por la aceptación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  3. 3

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  4. 4

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  5. 5

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  6. 6

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  7. 7

    El cabreo de Andrés (segunda parte)
  8. 8 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  9. 9

    Ampros, seis décadas rompiendo barreras
  10. 10 La criminalidad en Santander es más alta que la de Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'Dysphoria', un viaje emocional y político, en la Muestra Internacional de Teatro

&#039;Dysphoria&#039;, un viaje emocional y político, en la Muestra Internacional de Teatro