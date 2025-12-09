'Dysphoria', un viaje emocional y político, en la Muestra Internacional de Teatro

Definido como un espectáculo «arriesgado, vibrante y profundamente humano», destinado a abrir el debate, sacudir conciencias y conmover al público, 'Dysphoria', de Histrión Teatro, ... recala este viernes en Santander. La 36 Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de la Universidad de Cantabria, que se prolonga hasta el próximo día 19, acoge a través del Aula de Artes en Vivo de la institución académica, 'Dysphoria', «un monólogo de ficción documental que aborda los recientes casos de fraude de género en el Reino Unido para reflexionar sobre los vacíos legales y dilemas éticos que emergen en torno a la Ley Trans». A través de la historia de una madre cuya hija de 16 años revela ser un chico, la obra explora el desconcierto, el dolor y la lucha por la aceptación.

'Dysphoria', que se representa en el Paraninfo de Las Llamas, el día 12 a las 20 horas, se postula así como «un monólogo necesario, una grieta abierta en el corazón de nuestra sociedad, que se adentra en uno de los debates más urgentes de nuestro tiempo: los vacíos legales, la confusión social y las tensiones éticas». Con una delicadeza «demoledora», la obra invita a mirar de frente aquello que preferimos no ver: «El sufrimiento, las dudas, la desprotección y las batallas silenciosas que atraviesan quienes viven estas realidades». Sobre el escenario, «la negación, la resistencia y el miedo se mezclan con un amor que no sabe cómo expresarse». El montaje es también «un viaje emocional y político, un tour de force actoral que se sumerge en las zonas grises donde la ley no llega y donde la sociedad aún no sabe cómo responder». Un relato valiente que «interpela nuestros paradigmas y nos obliga a pensar cómo funciona la justicia en un mundo donde los derechos y las libertades siguen sin ser iguales para todas las personas».

EN DATOS Ficha técnica y artística. 36ª Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo. Dramaturgia y dirección María Goiricelaya. Actriz: Gema Matarranz. Ayudante de dirección: Ane Picaza. Diseño y construcción de escenografía: Álvaro Gómez Candela y Giacomo Ciucci Gómez. Música original: Ibon Belandia.

'Dysphoria' Viernes, día 12. A las 20 horas. Histrión Teatro. Paraninfo de Las Llamas. UIMP

El pasado mes de junio se estrenó 'Dysphoria', con dramaturgia y dirección de María Goiricelaya, espectáculo de ficción documental protagonizado por Gema Matarranz, que también pone el foco en cuestiones como el consentimiento. En julio, Histrión estrenaba, asimismo, 'Ana por Ana, Barroco a Compás Flamenco', con dramaturgia y dirección de Paula Rodríguez. Un proyecto escénico «innovador, una propuesta de adaptación de las estructuras métricas del verso clásico y los patrones rítmicos del flamenco».

La compañía teatral granadina surgió en 1994 con el estreno de 'Volpone el zorro' de Ben Jonson. A la cabeza del proyecto, dos mujeres: la citada Gema Matarranz y Nines Carrascal, «hibridando lo artístico y lo empresarial, una combinación equilibrada de arte y empresa». De 1994 a 2008 Histrión Teatro se consolidó en la comunidad andaluza como una compañía solvente y profesional. Durante esos 15 primeros años, revisamos textos clásicos para actualizarlos, aprovechando su universalidad y vigencia. A esta etapa corresponden producciones como 'Tartufo', 'El casamiento', 'Amor de D. Perlimplín con Belisa en su jardín', o 'Macbeth'. Fue en la crisis del 2008, cuando la compañía afrontó un giro de 180 grados, y viró hacia textos contemporáneos que rompían con el clasicismo anterior y acercaban a una dramaturgia nuevas. Ello implicó «redefinir sus valores de marca, su estrategia empresarial y también su mercado potencial».

Artísticamente el espectáculo que marcó su transición fue 'Del maravilloso mundo de los animales: los corderos', de Daniel Veronese. «Una nueva forma de hacer y entender el teatro, mucho más íntima y social». En 2014 la compañía estrenó 'Arizona' y se vinculó a la figura de Juan Carlos Rubio con frutos como el estreno de 'Lorca, la correspondencia personal' en 2017 y 'La Isla' en 2019.

La Muestra será clausurada el día 19 con 'Tabú' del Colectivo Glovo. Un montaje que surge de una fotografía de 1925 hallada en Allariz que retrata a doce mujeres desafiantes, inspirando una búsqueda de sus memorias silenciadas. La pieza de danza contemporánea del Colectivo Glovo da vida a cinco personajes femeninos de los años 20 en un ambiente carnavalesco rural gallego, donde cada mujer revela su propio tabú a través del movimiento.