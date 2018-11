Los enredos de Jardiel Poncela Elenco de la obra 'Eloisa está debajo de un almendro' que llega a la sala Pereda este fin de semana. El Palacio de Festivales ofrece el viernes y el sábado la obra 'Eloisa está debajo de un almendro' ROSA RUIZ Santander Lunes, 26 noviembre 2018, 08:56

El humor de Enrique Jardiel Poncela y danza neoclásica de la mano de la cántabra compañía de Cristina Arce son las dos propuestas del Palacio de Festivales para esta semana. Un programa que combina lo clásico y contemporáneo con una de las obras de teatro cumbres de la literatura, 'Eloisa está debajo de un almendro' con el talento de los jóvenes creadores de esta región.

El montaje teatral se podrá ver el viernes y el sábado. A Santander llega la versión de Ramón Paso, quien defiende que el autor fue la inspiración de la llamada 'Otra generación del 27', anticipó el absurdo europeo y creó un tipo de humor que conectó con la intelectualidad mundial y con el público español. Ha elegido poner en escena esta obra porque considera que 'Eloísa está debajo de un almendro' es la obra más importante de Jardiel Poncela. «En ella se puede reconocer al mejor Jardiel, al más brillante, al más ingenioso, al maestro del humor – algo melancólico, eso sí – pero también al más profundo. Él mismo diferenciaba sus comedias entre las que tenían 'corazón' y las que no. Por 'corazón' se entiende un gusto por lo elevado, por lo profundo, por lo inteligente, por el amor, considerando ese amor como una fuerza inspiradora que redime y salva a los personajes», señala.

En esta obra ese 'corazón' es la fuerza centrífuga que aclara los misterios, que sana las heridas y que articula toda la trama: Mariana y Fernando están enamorados. Ella ama en él todo lo que tiene de atormentado, pero le desprecia cuando se comporta como un hombre normal; y él la ama porque está convencido de que es la clave del misterio que se desarrolla en su casa.

«La casa de los Briones es un manicomio donde el recuerdo de un crimen del pasado ha enloquecido a una familia, que no andaba muy bien de la cabeza ya de por sí. Todo es confusión y caos en el principio de la comedia, hasta que gracias al amor de Fernando hacia Mariana, llega la claridad, se desvelan los misterios y regresa cierta forma de cordura a la familia», destaca Ramón Paso.

Las virtudes de estilo, peripecia y aceptación por parte del público de 'Eloísa está debajo de un almendro' son ampliamente conocidas. Sus diálogos son ágiles y precisos y la universalidad de su trama (una pareja enamorada separada por las circunstancias familiares, circunscrita a un ambiente de enajenación y excentricidad) hace que la obra conecte inmediatamente con todas las generaciones.

La necesidad de la presente versión nace de las condiciones actuales del teatro, según señala. «En el momento en el que Jardiel escribe esta obra el teatro es el espectáculo más popular en España – sin apenas competencia por parte del cine y sin ninguna competencia por parte de la televisión o Internet – y las compañías son grandes. Hay muchos actores en nómina. En estos momentos, los repartos son más reducidos. Por eso principalmente he abordado el trabajo de reducir el elenco de esta obra para poder hacer de su puesta en escena un proyecto más razonable. Además de eso, en la versión he reducido la duración de la obra levemente. Y, sobre todo, he eliminado la utilización de animales en escena. Las situaciones siguen siendo las mismas – hasta se mantiene la riqueza cómica del prólogo – el humor continúa siendo el mismo y los personajes continúan siendo los mismos con las actitudes y roles que Jardiel les asignó. Tal cual Jardiel, pero con facilidades», señala.

En el escenario y bajo la dirección de Mariano de Paco, Ana Azorín, Carmela Lloret, Pedro G. De las Heras, Fernando Huesca, David Bueno, Mario Martín, Cristina Gallego, Soledad Mallol, Jorge Machín y Carlos Seguí forman el reparto.

A pesar de su corta vida, Jardiel fue capaz de escribir casi cuarenta comedias, estrenadas todas ellas, entre las que se cuentan títulos emblemáticos del teatro europeo como 'Cuatro corazones con freno y marcha atrás', 'Un marido de ida y vuelta', 'Usted tiene ojos de mujer fatal', 'Los habitantes de la casa deshabitada', 'Tú y yo somos tres' o esta misma 'Eloísa está debajo de un almendro', el buque insignia de su producción teatral. Además, publicó cuatro novelas con brillantísimos resultados.

«Por cantidad y calidad, por innovador y creador de una forma nueva de hacer comedia, por haber alcanzado casi todas las distinciones literarias relevantes, Jardiel es uno de los principales autores europeos», concluye Ramón Paso.

La danza

La otra propuesta del Palacio de Festivales para esta semana tendrá lugar el jueves, en la sala Argenta. Se trata del segundo trabajo de la compañía de Cristina Arce y lleva por título: 'Itinerantur', una obra de danza contemporánea en la que cada uno de los personajes emprende un viaje siguiendo su propio camino.

Algunos tienen nostalgia de su hogar y otros sienten la nostalgia del afuera, unos vienen, otros van, pero todos forman parte del viaje, todos preparan o vacían sus equipajes.

La base de este proyecto es poder mostrar la danza como lenguaje principal del espectáculo, todo ello a través del cuerpo, los sentimientos, las emociones y la belleza del movimiento.

La danza neoclásica y contemporánea es la esencia de este espectáculo, que no toma como referencia ninguna obra de otro autor sino que se basa en las vivencias personales de la coreógrafa y directora de la compañía.

Uno de los objetivos del proyecto es que los jóvenes de la región puedan mostrar profesionalmente su talento y por eso, en el escenario, además de la propia Cristina Arce bailarán: Nuria Blanco, Paula Clemente, Alicia Llorente, María Sánchez y Mónica Yunquera.

Mostrar la danza como lenguaje a través del cuerpo, las emociones, los sentimientos y la belleza del movimiento es uno de los objetivos de esta compañía que se dio a conocer con 'Al+'.